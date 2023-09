GE Aerospace consegna il 3.000th GE90 production engine

GE Aerospace ha annunciato di aver consegnato il suo 3.000th GE90 production engine.

“Non molti avrebbero creduto che ci saremmo avvicinati a questo traguardo di 3.000 motori durante i primi anni del GE90 program”, afferma Nate Hoening, GE90 program manager for GE Aerospace. “Abbiamo un enorme debito di gratitudine verso Boeing, i nostri GE90 customers in tutto il mondo e tutti i lavoratori dedicati che hanno reso questa meraviglia di motore una delle grandi storie di successo dell’aviazione”.

“Progettata specificatamente per la Boeing 777 family, la GE90 engine family ha totalizzato quasi 130 milioni di ore di volo e 18 milioni di cicli dall’entrata in servizio nel 1995. Attualmente, 29 motori GE90 hanno accumulato più di 100.000 ore di volo, con i leader della flotta che si avvicinano alle 107.000 ore e 19.000 cicli.

I totali di produzione includono 408 base engines (GE90-94B) e 2.592 growth engines (GE90-115B). Originariamente una delle tre engine choices per il 777, Boeing ha selezionato il GE90-115B nel luglio 1999 come motore esclusivo per i longer-range Boeing 777-300ER e 777-200LR. Il motore inoltre equipaggia esclusivamente il 777 Freighter.

La sua architettura e il suo mechanical design hanno influenzato tutti i turbofan GE e CFM negli ultimi due decenni, dai popolari GEnx, il rerecord-selling CFM LEAP engine, il Passport per corporate jets, fino al next generation GE9X engine per la Boeing 777X family”, afferma GE Aerospace.

“Il GE90 includeva molti primati per un commercial jet engine, tra cui:

– Il primo commercial engine a entrare in servizio con carbon fiber composite fan blades.

– Il primo commercial engine certificato con oltre 100.000 libbre di spinta.

– Il primo motore certificato ETOPS (Extended-range Twin-engine Operation Performance Standards).

– Il primo commercial engine certificato con una additive part (T25 sensor casing).

– Il primo commercial engine ad entrare in servizio con un dual annual combustor system.

Oggi, il motore GE90 è tra i più affidabili del settore, con un world class dispatch reliability rate pari al 99,98%”, prosegue GE Aerospace.

“Come tutti i motori GE Aerospace, oggi il GE90 può operare con approved Sustainable Aviation Fuel (SAF) blends. Il motore GE90 ha equipaggiato il primo commercial airplane test flight con 100% SAF in entrambi i motori, effettuato dal 2018 Boeing ecoDemonstrator, un FedEx Express 777 Freighter“, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)