L’Airbus Direct Air Capture team raggiunge la finale del German Future Prize

Un team composto da due ingegneri e uno sviluppatore è uno dei tre team selezionati per vincere il German Future Prize (Deutscher Zukunftspreis) 2023, con il suo contributo allo sviluppo della Direct Air Capture technology per rimuovere la CO2 dall’atmosfera. Il premio viene assegnato dal German Federal President in riconoscimento dell’eccellenza scientifica, unita all’applicazione scientifica, a beneficio della società. Il Direct Air Capture (DAC) process estrae l’anidride carbonica (CO2) direttamente dall’aria ambiente e la immagazzina o riutilizza per scopi industriali. Il DAC è una delle numerose tecnologie complementari che Airbus sta adottando nei suoi sforzi per decarbonizzare e ridurre le emissioni di CO2 nel settore dell’aviazione.

“Vorrei congratularmi con il team: Antje Bulmann, Viktor Fetter e Tobias Horn. Il risultato ottenuto dal trio nella produzione di DAC modules è un perfetto esempio di come le tecnologie della space industry possano essere perfezionate per l’uso sulla Terra e contribuire a ridurre le emissioni di CO2”, ha affermato Sabine Klauke, Chief Technical Officer, Airbus.

“Gli Airbus team DAC modules sono un adattamento di una adsorber technology utilizzata sulla International Space Station (ISS), dove è necessaria per rimuovere in modo affidabile la CO2 espirata dagli astronauti dall’atmosfera a bordo. Questi nuovi DAC modules stanno ora svolgendo lo stesso compito qui sulla Terra. La CO2 viene estratta dall’aria mediante un absorptive DAC process. Per raggiungere questo obiettivo, Airbus ha collaborato allo sviluppo di una amine resin che cattura efficacemente la CO2 anche a basse concentrazioni. Innanzitutto, un fan aspira l’aria, che scorre su un solid amine filter che lega selettivamente la CO2. L’aria trattata e poi rilasciata non contiene praticamente CO2. Questa fase dura finché la resina non è satura di greenhouse gas. La seconda fase prevede il riscaldamento del filtro, la sua rigenerazione e il desorbing di un flusso concentrato di CO2, che può essere riutilizzato o sequestrato (immagazzinato sottoterra).

Airbus sta lavorando parallelamente su una serie di tecnologie nei suoi sforzi per ridurre le emissioni di CO2 nel settore aeronautico. Oltre alla modernizzazione della flotta e a un più efficiente air traffic management, questi includono i Sustainable Aviation Fuels (SAF) e, a lungo termine, il DAC e l’idrogeno“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)