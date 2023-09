Lufthansa amplia i voli verso gli USA con tre nuovi collegamenti

Lufthansa Airlines espande il suo servizio da Francoforte e Monaco verso gli Stati Uniti nell’estate 2024 con tre nuovi collegamenti. “A partire dalla prossima estate Lufthansa offrirà un totale di 27 destinazioni negli USA, decisamente di più rispetto a prima della pandemia. Minneapolis, Minnesota, e Raleigh-Durham International Airport in North Carolina sono due nuove destinazioni che partono da Francoforte. Da Monaco Lufthansa volerà per la prima volta anche a Seattle. Nell’estate 2024 si potrà volare da Monaco anche verso Johannesburg e Hong Kong.

A partire dal 4 giugno 2024, Lufthansa Airlines volerà cinque volte a settimana durante tutto l’anno verso Minneapolis, città di accesso al Midwest. Situato sul fiume Mississippi, è un punto di partenza ideale per esplorare lo stato del Minnesota, dove la raffinatezza urbana incontra emozionanti avventure all’aria aperta.

Per la prima volta Lufthansa aggiungerà Raleigh-Durham al suo programma di voli. È la seconda destinazione della compagnia aerea nella Carolina del Nord dopo Charlotte. Dal 6 giugno 2024 Lufthansa volerà cinque volte a settimana durante tutto l’anno verso questa città particolarmente interessante per i viaggiatori d’affari. Numerose aziende tedesche hanno filiali nell’area di Raleigh-Durham e i dipendenti avranno ora per la prima volta un collegamento ottimale con la Germania e con il network globale di Lufthansa.

Hyderabad, India, è già una destinazione Lufthansa quest’inverno e continuerà ad essere servita nel 2024 summer flight schedule con cinque voli settimanali”, afferma Lufthansa.

“La prossima estate, gli ospiti Lufthansa potranno scegliere tra destinazioni più entusiasmanti da Monaco verso tre continenti. L’Airbus A350, uno degli aerei a lungo raggio più sostenibili della flotta Lufthansa, volerà per la prima volta ogni giorno a Seattle da Monaco dal 30 maggio 2024. Il volo per Monaco integra i voli giornalieri esistenti per Seattle dall’hub di Francoforte di Lufthansa, offrendo così ulteriori opzioni di viaggio. In breve, Lufthansa raddoppia le frequenze dei voli per Seattle.

Con la fine della pandemia, anche Hong Kong è di nuovo aperta ai viaggi. Nel prossimo summer flight schedule, Lufthansa volerà verso l’hub asiatico più volte alla settimana. Torna come destinazione anche Johannesburg, il cui ultimo volo di linea da Monaco risale al 2005. Dal 3 giugno 2024, un Airbus A350 volerà tre volte alla settimana in Sud Africa. Bangalore, India, con voli già offerti quest’inverno, proseguirà fino alla summer 2024 con un massimo di sei voli settimanali.

Lufthansa raddoppierà il numero di destinazioni A380 la prossima estate. Da Monaco i passeggeri potranno sperimentare l’Airbus A380 su cinque rotte contemporaneamente. Tornano Boston, Los Angeles e New York (JFK). Verranno aggiunte per la prima volta due nuove capitali: Washington, D.C. e Delhi. In totale, Lufthansa opererà un totale di sei Airbus A380 a Monaco la prossima estate, entro il 2025 la flotta A380 crescerà fino a otto aeromobili”, conclude Lufthansa.

