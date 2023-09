Collins Aerospace selezionata da BAE Systems per il Large Area Display dell’Eurofighter Typhoon cockpit

Collins Aerospace, società di RTX, è stata selezionata da BAE Systems come fornitore della Large Area Display technology da integrare nei cockpit dei futuri Eurofighter Typhoon aircraft.

L’ultra-high-definition Large Area Display (LAD) sarà utilizzato da BAE Systems come parte del suo programma di sviluppo rapido delle capacità, Project Medulla, che la vede investire in tecnologie future da utilizzare in tutto il suo combat air portfolio, incluso l’Eurofighter Typhoon.

Il LAD fungerà da strumento fondamentale per i piloti, consolidando critical flight data, sensor inputs and tactical information in un’unica interfaccia facilmente accessibile. Attraverso i feed di dati in tempo reale provenienti da radar, targeting systems and threat detection, i piloti manterranno una visione aggiornata del battlefield, consentendo un processo decisionale rapido e preciso.

“La selezione di Collins Aerospace per il LAD equipment sosterrà i continui investimenti nelle nostre combat air platforms, incluso il Typhoon”, afferma Ian Clark, Head of Medulla, BAE Systems Air. “Insieme ai sistemi di missione aggiornati e alla maggiore potenza di elaborazione che i nostri team stanno sviluppando, il LAD consentirà ai piloti di sfruttare tutto il potenziale della tecnologia radar e delle armi avanzate del Typhoon, garantendo che l’aereo rimanga la spina dorsale della combat air power per i decenni a venire”.

“Il nostro Large Area Display for Eurofighter Typhoon cockpits rappresenta un progresso rivoluzionario”, ha affermato Craig Bries, VP GM, Marketing, Sales, & Aftermarket Services, Collins Aerospace. “Specificamente progettato per combat aircraft, il Large Area Display rivoluzionerà le operazioni aeree offrendo una completa situational awareness e un’efficacia operativa senza precedenti, fornendo ai fighter pilots un vantaggio senza pari”.

Il Large Area Display intuitive design e la resistive touch screen technology semplificheranno il flusso di informazioni e ridurranno significativamente il carico di lavoro cognitivo, consentendo ai piloti di concentrarsi su compiti e manovre critiche, massimizzando così l’efficacia operativa. Con questa tecnologia all’avanguardia, i combat aircraft pilots saranno meglio attrezzati per gestire scenari aerei complessi, ottimizzare le traiettorie di volo e rispondere in modo proattivo alle minacce.

Collins Aerospace collaborerà con BAE Systems per sviluppare una Large Area Display solution che sfrutti elementi di progettazione esistenti e collaudati, incorporando al tempo stesso le più recenti display technologies disponibili, al fine di ridurre al minimo l’obsolescenza e i rischi del programma di sviluppo.

Collins Aerospace ha un rapporto di lunga data con BAE Systems, che si è evoluto attraverso la collaborazione di successo sui programmi Tornado, Eurofighter Typhoon e Hawk. Collins Aerospace fornisce quasi il 50% degli avionics displays del mondo e vanta oltre 30 anni di esperienza nella produzione di high performance display products per fighter aircraft, trainers, bombers, helicopters, commercial aircraft, in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Raytheon – Photo Credits: Md80.it)