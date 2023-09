News Brevi – 14.09.2023

SAS RICEVE IL RED DOT AWARD PER LA SUA APP RIDISEGNATA – L’app mobile riprogettata di SAS vince il Red Dot Award. Questo riconoscimento testimonia il design, la funzionalità e l’esperienza utente dell’app. Il Red Dot Award, uno dei concorsi di design più prestigiosi e riconosciuti a livello internazionale, celebra risultati eccezionali nel campo del design, della creatività e dell’innovazione. L’app SAS ha ricevuto un premio nella Brands & Communication Design 2023 category, a testimonianza dell’esperienza utente fluida dell’app. L’app SAS esiste da più di dieci anni e viene utilizzata da milioni di viaggiatori ogni anno. Nel 2022 SAS ha deciso di migliorare l’app concentrandosi sul miglioramento dell’esperienza del cliente. L’app è stata sviluppata insieme ai clienti SAS e il feedback degli utenti finali è ancora fondamentale per il processo di sviluppo. L’app riprogettata è stata rilasciata alla fine del 2022. “Siamo entusiasti di ricevere un Red Dot Award per la nostra app. Questo risultato è il risultato del duro lavoro e della dedizione del nostro talentuoso team e di tutti i team di supporto, che si impegnano continuamente a creare soluzioni innovative che offrano esperienze eccezionali ai nostri clienti”, afferma Charlotte Svensson, EVP & CIO at SAS. L’app riprogettata offre una gamma di nuove funzionalità, tra cui un processo di prenotazione semplificato, consigli di viaggio, aggiornamenti sui voli in tempo reale e un facile accesso alle carte d’imbarco e ai documenti di viaggio. Vanta inoltre una navigazione migliorata e un’interfaccia visivamente accattivante che riflette la nuova identità del brand SAS. “Quando abbiamo iniziato a creare l’app riprogettata, il nostro obiettivo era fornire un’esperienza user-friendly che rendesse la pianificazione dei viaggi semplice e senza problemi, attraverso un design bello e moderno. Siamo lieti di vedere che i nostri sforzi vengono riconosciuti”, afferma Massimo Pascotto, Head of Prepare & Travel, Digital & IT at SAS. Il Red Dot Award è uno dei concorsi di design più prestigiosi e riconosciuti a livello mondiale, organizzato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen di Essen, in Germania. Istituito nel 1955, il premio mira a onorare risultati eccezionali in varie discipline del design, tra cui design del prodotto, design della comunicazione e concetti di design.

SAAB E ST ENGINEERING SIGLANO UN PROTOCOLLO DI INTESA – Saab e ST Engineering (Singapore Technologies Engineering) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) presso la Defence and Security Equipment International (DSEI), Londra, il 13 settembre 2023. Il protocollo d’intesa indica l’intenzione di entrambe le società di rafforzare ulteriormente le loro relazioni e la collaborazione reciproca in modo da esplorare opportunità nei mercati di reciproco interesse. “Questa firma del protocollo d’intesa è il risultato di 30 anni di collaborazione tra Saab e ST Engineering. La partnership vedrà entrambe le aziende co-creare soluzioni tecnologiche per i nostri clienti, sia a livello locale che internazionale. Attendiamo con impazienza una collaborazione più profonda che porterà sicuramente benefici a entrambe le parti”, afferma Dean Rosenfield, Senior Vice President and Chief Marketing Officer at Saab. Da oltre 30 anni ST Engineering è partner di Saab nel settore dei programmi navali, subacquei, radar e missilistici a Singapore.

SAAB SIGLA UNA COOPERAZIONE STRATEGICA E INVESTE IN HELSING – Saab ha stretto una partnership strategica con Helsing, una società di difesa specializzata in tecnologie software basate sull’intelligenza artificiale. La partnership si basa su un accordo di cooperazione, che combina le capacità di intelligenza artificiale altamente avanzate di Helsing con l’ampia gamma di soluzioni di Saab e su un investimento da parte di Saab di 75 milioni di euro per una partecipazione del 5% in Helsing GmbH. “L’investimento in Helsing segna un’altra pietra miliare nell’impegno di Saab nel rafforzare ulteriormente le nostre capacità e migliorare continuamente il nostro portafoglio per soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti. Insieme alle recenti acquisizioni di BlueBear nel Regno Unito e CrowdAI negli Stati Uniti, supporta anche la nostra strategia di crescita internazionale, mentre cerchiamo di garantire che Saab sia ben posizionata nei mercati strategici”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

IATA: STATEMENT SULLA SCHIPHOL SLOT REDUCTION – IATA in un comunicato commenta la conferma da parte del Dutch Slot coordinator ad Amsterdam Schiphol delle riduzioni degli slot a partire dall’estate 2024. Conrad Clifford, ATA Deputy Director General, ha dichiarato: “La notizia che le compagnie aeree che operano a Schiphol perderanno gli slot a partire dall’estate 2024 conferma i nostri peggiori timori sugli effetti del taglio forzato del numero di voli all’aeroporto. Meno destinazioni e meno scelta, con il risultato di meno viaggiatori, perdita di posti di lavoro e riduzione degli investimenti in entrata nei Paesi Bassi. I posti di lavoro oggi e la prosperità futura dei Paesi Bassi saranno danneggiati da questa decisione. La Commissione Ue potrebbe e dovrebbe agire in difesa dei propri Regolamenti. Ci auguriamo che si decida rapidamente sulla legalità dell’‘Experimental Regulation’ che sta causando questo pasticcio”.

BOEING SUPPORTA GLI SFORZI DI SOCCORSO IN MAROCCO – Boeing ha annunciato una donazione di 300.000 dollari (equivalenti a 3.000.000 di MAD) da parte del Boeing Charitable Trust per assistere la ripresa e gli sforzi di soccorso in Marocco dopo il terremoto. La società si è inoltre impegnata a corrispondere le donazioni in denaro, dollaro per dollaro, da parte dei dipendenti Boeing che contribuiscono alla causa, estendendo la portata dell’assistenza fornita al popolo marocchino. “In mezzo alla devastazione lasciata a seguito di questo terremoto, esprimiamo la nostra più profonda solidarietà ai marocchini che stanno sopportando difficoltà così inimmaginabili”, ha affermato Ziad Ojakli, executive vice president of Government Operations at Boeing. “I colleghi Boeing in tutto il mondo si impegnano a sostenere il popolo del Marocco e siamo pronti a collaborare con i partner locali per fornire un’assistenza significativa che porti alla ricostruzione e al rinnovamento”. Gli sforzi di soccorso in caso di catastrofe in Marocco sono in linea con l’impegno di Boeing nei confronti delle comunità in cui vivono e lavorano i dipendenti Boeing. La presenza di Boeing in Marocco dura da più di 50 anni. Negli ultimi dieci anni, Boeing ha donato circa 1 milione di dollari in beneficenza nel Paese.

AEROPORTO DI BOLOGNA: NOTA SU INFORTUNIO SUL LAVORO IN AEROPORTO – In un proprio comunicato, l’Aeroporto di Bologna informa: “La società Aeroporto G. Marconi di Bologna comunica che nella notte, durante un intervento programmato di manutenzione della pista di volo, un autista dell’impresa incaricata dei lavori è rimasto schiacciato da un mezzo in movimento guidato da un collega e, malgrado l’intervento immediato dei soccorsi e del medico del 118, è deceduto. Aeroporto di Bologna esprime profondo dolore per il tragico episodio e la propria vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima, un autista italiano cinquantenne. La società fornirà la più ampia collaborazione alle autorità per fare luce sull’accaduto”.

L’ETIHAD AIRWAYS AND ARMANI CASA INFLIGHT RANGE RICEVE IL GOOD DESIGN AWARD – Venerdì 8 settembre, l’Etihad Airways and Armani Casa Inflight Range progettata da Buzz è stata insignita del prestigioso Good Design Award in riconoscimento del design e dell’innovazione eccezionali. Assegnando al programma un prestigioso Gold Award nella categoria Product Design, la giuria dei premi ha commentato: “La gamma Inflight di Armani Casa per Etihad Airways ricorda la gamma di stoviglie francese Pillivyt. Il design semplice degli anni ’60 dei piatti da portata, delle tazze e dei bicchieri rimarrà senza tempo per molti anni. Uno stile coeso, funzionale ma raffinato, è un risultato davvero fantastico con le limitazioni a portata di mano”. I Good Design Awards premiano il design e l’innovazione e premiano diversi progetti in 11 discipline di design che coprono più di 35 categorie e sottocategorie. Più di 900 proposte sono state valutate secondo una serie rigorosa di criteri di valutazione del design che includono Good Design, Design Innovation e Design Impact. La collaborazione tra Armani Casa ed Etihad rappresenta una partnership senza precedenti nel settore dei viaggi, che mostra un elevato livello di creazione su misura e un’esperienza di viaggio premium mai vista prima nel settore. Creata per i passeggeri della Business Class di Etihad Airways in collaborazione con il celebre designer Giorgio Armani, la collezione comprende un raffinato servizio da pranzo con ceramiche e bicchieri contemporanei, posate e servizi da portata con eleganti motivi, nonché tessuti di alta qualità per un’esperienza di volo completamente lussuosa. “Il riconoscimento dell’Australian Good Design Award significa che questo progetto non solo rappresenta l’eccellenza del design, ma supera anche i criteri di innovazione e impatto del design. Il Good Design Award è un riconoscimento indipendente della qualità del design professionale”, ha affermato il Dr. Brandon Gien, CEO of Good Design Australia and Chair of the Australian Good Design Awards. La gamma Armani Casa per Etihad è stata inoltre premiata con il Travel Plus Airline Amenity Award per la migliore biancheria da letto di Business Class nel giugno di quest’anno.

ICAO: COINVOLGERE LE AUTORITA’ DELL’AVIAZIONE CIVILE DI TUTA EUROPA PER UNA CIVIL AVITION SOSTENIBILE, RESILIENTE E INNOVATIVA – A Malta dal 7 al 9 settembre 2023, in occasione del 72nd special meeting of the Directors General of Civil Aviation (DGCAs) of the European Civil Aviation Conference (ECAC), il segretario generale ICAO Juan Carlos Salazar ha concluso una serie di incontri con i rappresentanti degli Stati europei e le parti interessate per sostenere le partnership e l’innovazione verso un’aviazione civile sostenibile, resiliente e inclusiva. Tra questi, un incontro con il Ministro dei trasporti, delle infrastrutture e dei progetti di investimento di Malta, l’On. Aaron Farrugia, durante il quale il Segretario Generale ha sottolineato i progressi esemplari di Malta in particolare nelle questioni relative all’aviazione civile, sottolineando che la sua esperienza potrebbe aiutare altri Stati più piccoli a ottimizzare il loro aviation system. Nel suo intervento durante l’incontro ECAC DGCA, Salazar ha fornito aggiornamenti sulle priorità globali e ha prestato particolare attenzione al sostegno e alla promozione dell’innovazione, insieme al sostegno per lo sviluppo e l’impiego di Sustainable Aviation Fuels (SAF) e l’importanza della Third ICAO Conference on Aviation Alternative Fuels (CAAF/3) a questo proposito. Si sono svolti ulteriori incontri bilaterali, incentrati sulle priorità della cooperazione, con diverse DGCA degli Stati ECAC, nonché con il direttore generale di EUROCONTROL e il direttore esecutivo ad interim dell’EASA. Gli incontri comprendevano revisioni dei progetti in corso nell’ambito dell’obiettivo di trasformazione dell’ICAO. L’appoggio del Segretario Generale è stato ulteriormente integrato da discussioni con i leader dell’industria aeronautica maltese. Questi si sono concentrati sulle sfide attuali, sul ruolo e sulle principali attività dell’ICAO a livello regionale e globale. Salazar è stato accompagnato durante tutta la sua missione a Malta dall’ICAO Regional Director for Europe and the North Atlantic, Mr. Nicolas Rallo.

IBERIA AIRPORT SERVICES – PIU’ DI 26 MILIONI DI CLIENTI SERVITI NEGLI AEROPORTI SPAGNOLI IN ESTATE – Giugno, luglio e agosto sono i mesi più impegnativi dell’anno per il settore turistico. Giunti a settembre, Iberia Airport Services fa il punto sulla sua attività durante la stagione estiva. José Luis de Luna, director de Aeropuertos de Iberia, ha dichiarato: “E’ stata un’estate molto positiva, nella quale abbiamo superato gli ottimi risultati dell’anno scorso. Inoltre, siamo molto orgogliosi di aver contribuito ancora una volta a far sì che tre delle compagnie aeree che serviamo negli aeroporti spagnoli – Iberia, Iberia Express e Vueling – siano tra le 10 più puntuali in Europa quest’estate, e che Iberia sia stata la terza compagnia aerea più puntuale nel mondo – come indicato dalla società di consulenza internazionale Cirium”. Dal 15 giugno al 31 agosto, Iberia Airport Services ha servito 26 milioni di passeggeri, il 9% in più rispetto al 2022; 85.000 voli, ovvero il 6% in più di attività rispetto al 2022; ha gestito 15 milioni di bagagli, il 6% in più rispetto al 2022. L’attività di Iberia Airport Services è aumentata praticamente in tutti gli aeroporti spagnoli rispetto allo scorso anno, e alcuni come Palma di Maiorca, Ibiza, Málaga e Bilbao hanno superato le cifre del 2019. Presto si conoscerà la decisione di AENA in merito all’ottenimento delle licenze di handling per conto terzi negli aeroporti spagnoli per i prossimi 7 anni. Iberia Airport Services è in gara per ottenere le nuove licenze in 41 aeroporti spagnoli. A tal fine, ha presentato una proposta personalizzata per ciascuno degli aeroporti, che si basa su tre pilastri fondamentali: innovazione, sostenibilità e persone.

IBERIA PRESENTE ALLA MBMFW DI MADRID – Questa settimana Madrid diventa la capitale mondiale della moda: arriva la Mercedes Benz Madrid Fashion Week, che si terrà fino al 17 settembre presso il centro espositivo IFEMA e in diversi punti della capitale spagnola. Un evento molto atteso dagli amanti di questo settore in cui Iberia è presente anche quest’anno. Come nelle ultime edizioni, la compagnia aerea avrà una Premium Lounge all’IFEMA, dove oggi inizieranno le sfilate. Questa sala diventerà ancora una volta l’area di incontro per stilisti, clienti di alto valore di Iberia, distributori e altri attori della moda spagnola. Una delle protagoniste della MBMFW è Teresa Helbig, National Fashion Design Award 2023, che ha un legame speciale con Iberia per essere stata incaricata di disegnare le uniformi che i dipendenti della compagnia aerea indossano attualmente a bordo dei suoi aerei e negli aeroporti. Questa sponsorizzazione rientra nel progetto Iberia Talento a Bordo; un’iniziativa che mira a sostenere il talento spagnolo e in spagnolo, dentro e fuori i confini.

BOMBARDIER SI COLLOCA TRA I TOP 30 DELLA TORONTO STOCK EXCHANGE – Bombardier annuncia di essere stata inclusa nel 2023 TSX30 ranking presentato da Toronto Stock Exchange (TSX). La prestigiosa lista riconosce i 30 titoli con le migliori performance su un periodo di tre anni. Questa è la prima volta che Bombardier compare nell’elenco, confermando il rafforzamento della posizione finanziaria del produttore di aerei canadese. Nel corso del triennio terminato il 30 giugno 2023, il Bombardier’s three-year dividend adjusted share price è cresciuto del 522%, mentre la sua capitalizzazione di mercato è aumentata del 533%. “La nostra performance finanziaria negli ultimi tre anni ha portato ai risultati di oggi e condividiamo il nostro orgoglio con tutti i dipendenti Bombardier, il cui spirito innovativo e tenace e il cui duro lavoro spingono avanti la nostra attività”, ha affermato Bart Demosky, Bombardier’s Executive Vice President and Chief Financial Officer. “Siamo lieti di essere inclusi nell’influente elenco TSX30, poiché è una conferma del valore che creiamo per i nostri azionisti e per l’economia canadese”. Negli ultimi tre anni Bombardier ha ridefinito con successo il proprio core business e ha concentrato le proprie attività sulla progettazione, produzione e assistenza di business jet leader del settore. In tal modo, Bombardier ha gettato le basi per un business più forte e prevedibile e ha consolidato la propria posizione di leadership nel settore. Nell’ambito del suo impegno verso l’eccellenza e l’innovazione, l’azienda evolve continuamente il suo portafoglio di business jet ed espande strategicamente la sua presenza globale, in particolare attraverso un’offerta aftermarket rafforzata. Bombardier è anche all’avanguardia nell’aviazione sostenibile e adotta misure concrete per produrre e fornire assistenza agli aerei con il minor impatto ambientale possibile, come dimostrato da iniziative tangibili come il programma di ricerca EcoJet, lanciato nel 2022, o dall’impegno dell’azienda a coprire tutte le sue flight operations con SAF, utilizzando il sistema Book and Claim, dal 2023 in poi.

EMIRATES E’ GLOBAL PARTNER AND OFFICIAL AIRLINE DELLA 37TH AMERICA’S CUP – Emirates annuncia la sponsorizzazione della 37th America’s Cup come Global Partner and Official Airline. L’accordo porta la sponsorizzazione dell’evento e della squadra a nuovi livelli per Emirates. La compagnia aerea ha sponsorizzato la 36a edizione dell’America’s Cup ad Auckland, così come Emirates Team New Zealand nel 2021. Emirates ha recentemente rinnovato i suoi diritti sul nome con i campioni in carica dell’America’s Cup, Emirates Team New Zealand. In qualità di partner globale e compagnia aerea ufficiale, Emirates beneficerà di posizionamenti strategici del brand, che saranno estesi ai villaggi di regata delle regate preliminari dell’America’s Cup a Barcellona e Jeddah, alla Challenger Selection Series, nonché al Cup Match. La compagnia aerea avrà inoltre visibilità attraverso la sponsorizzazione attraverso i canali dell’evento, inclusi social, digitale, media, eventi dal vivo e altri materiali ufficiali, oltre alle attivazioni e all’ospitalità del Race Village. Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Emirates è orgogliosa di espandere il nostro coinvolgimento nella vela di livello mondiale sponsorizzando la 37a America’s Cup e gli eventi che porteranno allo scontro finale a Barcellona. L’America’s Cup è l’Everest della vela, offrendo azione emozionante e momenti spettacolari in ogni momento, non vediamo l’ora di contribuire a portare maggiore attenzione su questo evento in tutta la nostra rete globale. Siamo anche particolarmente orgogliosi che una delle regate preliminari si farà strada verso la nostro regione quando arriverà entro la fine dell’anno a Jeddah, in Arabia Saudita”. La 37a America’s Cup del 2024 vedrà tutti i team partecipanti, incluso il Team New Zealand sponsorizzato da Emirates, gareggiare con i loro AC75 America’s Cup class yachts. La prima regata preliminare si terrà a Vilanova i la Geltrú dal 14 al 17 settembre, prima che le squadre si dirigano a Jeddah, Arabia Saudita, per la seconda regata dal 29 novembre al 2 dicembre 2023. La prima regata della serie AC Challenger Selection si svolgerà a settembre 2024, mentre il match principale dell’America’s Cup inizierà il 12 ottobre 2024. Tutte i match si svolgeranno a Barcellona, Spagna. La Challenger Selection Series è una serie di match che determineranno la squadra vincente il cui yacht affronterà il Defender dell’America’s Cup, Emirates Team New Zealand, nel 37th America’s Cup Match.