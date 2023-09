Emirates e Maldivian istituiscono una interline partnership

Emirates e Maldivian hanno annunciato una interline partnership che consentirà ai clienti Emirates di accedere a 16 popolari destinazioni di vacanza nelle Maldive oltre Malé. L’accordo fa seguito alla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) tra le due compagnie aeree, avvenuta lo scorso anno, volta a esplorare le opportunità di cooperazione reciproca.

L’accordo d’interlinea creerà maggiori opzioni per i clienti di Emirates che viaggiano verso le Maldive, utilizzando i servizi e le reti di entrambi i vettori grazie a un unico biglietto e migliorando l’esperienza dei passeggeri durante il viaggio.

I clienti che viaggiano verso le isole esotiche delle Maldive potranno godere del vantaggio di volare verso noti luoghi turistici, grazie a una connessione facile e senza interruzioni dall’aeroporto internazionale di Velana, nell’atollo di Malé Nord. I passeggeri di Emirates si collegheranno ai servizi di Maldivian per raggiungere una scelta di punti nazionali per la loro fuga invernale nelle isole.

Dal 15 settembre, gli itinerari di viaggio potranno essere prenotati su emirates.com, sull’app mobile di Emirates o nelle agenzie di viaggio.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Siamo lieti di stabilire una partnership con Maldivian, per espandere la nostra portata in più punti delle Maldive. Grazie alla partnership con la compagnia di bandiera maldiviana, siamo in grado di offrire ai nostri clienti connessioni agevoli quando volano verso un’ampia scelta di isole all’interno del Paese via Malé. Grazie a ciò, i nostri clienti provenienti da Medio Oriente, Europa, Africa e Americhe potranno pianificare il loro viaggio alle Maldive con la comodità di prenotare i voli con un unico biglietto per raggiungere la loro destinazione finale”.

Ibrahim Hamdhan Mohamed, General Manager – Commercial di Maldivian, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio con Emirates, leader mondiale dell’aviazione. Questa partnership ci permetterà di aumentare la visibilità della nostra vasta rete nazionale e si allinea perfettamente con il nostro obiettivo di fornire ai viaggiatori una connettività senza interruzioni. I clienti potranno pianificare e prenotare l’intero viaggio direttamente attraverso la compagnia aerea con estrema facilità. Come compagnia di bandiera ci sforziamo sempre di più nel rendere le Maldive più accessibili ai viaggiatori di tutto il mondo e crediamo che la partnership con Emirates rafforzerà la nostra posizione di compagnia aerea leader nelle Maldive”.

I clienti Emirates potranno volare verso gli aeroporti di una selezione di noti atolli via Malé, tra cui l’isola di Dharavandhoo (DRV), l’aeroporto di Faresmathoda (FMT), l’aeroporto di Funadhoo (FND), l’aeroporto dell’isola di Fuvahmulak (FVM), l’aeroporto internazionale di Gan Island (GAN), l’isola di Kooddoo (GKK), l’aeroporto dell’isola di Hanimaadhoo (HAQ), l’aeroporto di Kulhudhuffushi (HDK), l’aeroporto di Hoarafushi (HRF), l’aeroporto dell’isola di Kaadedhdhoo (KDM), l’isola di Kadhdhoo (KDO), l’aeroporto di Madivaru (LMV), Maafaru International Airport (NMF), l’aeroporto di Maavarulu (RUL), l’aeroporto di Thimarafushi (TMF) e Ifuru (IFU).

Inoltre, i clienti che trascorrono le loro vacanze in altre isole turistiche possono godere della comodità di viaggiare verso il punto più vicino della rete d’interlinea e raggiungere la loro destinazione finale con un breve viaggio, in idrovolante o in barca.

Con l’evolversi della partnership tra le due compagnie aeree, verranno aggiunti ulteriori vantaggi e comodità per migliorare l’esperienza dei clienti che viaggiano alle Maldive.

Emirates sostiene lo sviluppo e la crescita del turismo e del commercio alle Maldive da oltre trentacinque anni. La compagnia aerea globale ha iniziato a operare su Malé nel 1987 e oggi opera 28 voli settimanali tra Dubai e le Maldive. Con una scelta di quattro voli al giorno per Malé, i clienti di tutto il network di Emirates, composto da quasi 140 destinazioni, hanno la flessibilità di scegliere i voli e godere della comodità di tempi di connessione minimi.

Attraverso i suoi 29 partner in codeshare, 11 intermodali e 117 interlinee, Emirates vanta un’impronta globale che comprende destinazioni ben oltre il proprio network, offrendo una maggiore connettività e opzioni convenienti per i viaggiatori.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)