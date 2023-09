EVA Air parteciperà alla 60°edizione del TTG Travel Experience

EVA Air, membro di Star Alliance e prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan, sarà presente alla 60° edizione del TTG – Travel Experience, il principale marketplace del turismo B2B in Italia, dall’11 al 13 ottobre 2023 al Quartiere Fieristico di Rimini, padiglione C3 stand 331.

“La partecipazione di EVA Air al TTG rappresenta un’occasione molto importante per la compagnia”, dichiara Eric Hsueh, General Manager di EVA Air Italy Branch. “Siamo entusiasti della partecipazione e confidiamo che possa essere un’opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano, consolidare quelli già esistenti e contribuire a far conoscere la compagnia ai viaggiatori italiani. Per la compagnia, agenti di viaggio e tour operator rappresentano dei veri e propri business partner con i quali sviluppare un’offerta sempre più personalizzata”.

“EVA Air è annoverata tra le sole 10 compagnie aeree a 5 stelle classificate da SKYTRAX in tutto il mondo. Ha inoltre vinto 12 premi distinti, tra cui il nono posto tra le “World’s Top 10 Airlines” di SKYTRAX e si è assicurata i primi posti per la “World’s Best Premium Economy Class” e il “World’s Best Premium Economy Inflight Catering”.

EVA Air continua a implementare la sicurezza, i servizi, le operazioni di volo e il comfort dei passeggeri, confermandosi una delle migliori compagnie aeree del mondo. La compagnia vanta inoltre una flotta di nuova generazione e servizi a bordo di altissima qualità per soddisfare i più elevati standard globali. EVA Air opera oggi il network più sviluppato e con la maggiore frequenza tra l’Europa e Taiwan.

EVA Air sarà presente al TTG Travel Experience presso il padiglione C3 stand 331.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.evaair.com“, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)