Grande successo per l’Open Day dell’Aeronautica Militare all’Aeroporto Militare di Milano Linate

Sabato 9 settembre 2023 si è svolto un interessante Open Day presso l’Aeroporto Militare di Milano Linate, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare.

Grande l’afflusso di pubblico fin dalle prime ore di apertura.

Presenti sul piazzale diversi aeromobili dell’Aeronautica Militare, tra cui un Eurofighter “Typhoon”, un Tornado, un AMX, un MB-339A, un elicottero HH-139B, un elicottero HH-101, un elicottero TH-500B, un P-72A, un U-208, un F-104G.

All’evento ha partecipato anche la pattuglia aerea WeFly! Team, composta da piloti diversamente abili.

Oltre ai velivoli in piazzale, i visitatori hanno potuto partecipare a numerose attività interattive, provare i simulatori di volo, osservare le componenti operative, tecnologiche e logistiche dell’Aeronautica Militare.

Ad accogliere il pubblico diversi piloti, tecnici e specialisti della Forza Armata che hanno raccontato in modo appassionato il proprio lavoro quotidiano, esprimendo i valori che li guidano nello svolgere importanti servizi per la difesa del Paese e a favore della cittadini.

Il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante della 1a Regione Aerea, ha voluto sottolineare: “Nell’anno della celebrazione del Centenario dell’Aeronautica Militare, in tutto il Paese sono stati organizzati numerosi eventi per raccontare agli italiani la storia e il presente di una Forza Armata dinamica, utile alla collettività e con una forte propensione all’innovazione tecnologica. A questa importante ricorrenza non potevano certo mancare Milano e la Lombardia cui siamo storicamente e profondamente legati. L’enorme affluenza di pubblico in questa giornata mi rende orgoglioso di essere alla guida di uomini e donne che quotidianamente e in silenzio sono al servizio del paese e dei cittadini”.

Il Colonnello Andrea Rossi, Comandante dell’Aeroporto Militare di Linate ha affermato: “Aprire le porte del nostro reparto è sempre una grande emozione, la partecipazione entusiasta del pubblico ripaga ampiamente il lavoro che ogni giorno svolgiamo qui a Linate, siamo impegnati su più fronti ricordo in particolare il supporto fornito per i trasporti sanitari d’urgenza o, come nel periodo Covid, per quelli in condizione di biocontenimento. E’ una grande soddisfazione per tutti noi essere al servizio del Paese”.

(Md80.it – Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Md80.it)