Air France-KLM Group amplia le sue capacità in engine MRO

Lo scorso 13 settembre ha segnato l’inaugurazione della Single Roof project’s “Concorde” facility, una nuova impresa integrata pronta ad ampliare la portata dell’Air France–KLM Group’s maintenance arm e rafforzare ulteriormente il suo ruolo di leadership nel settore. Air France Industries KLM Engineering & Maintenance costituisce una delle tre attività principali del Gruppo, insieme al trasporto passeggeri e al trasporto merci.

“Air France-KLM investe da tempo in modo massiccio nello sviluppo del proprio capitale tecnico e umano, non solo a beneficio delle compagnie aeree del Gruppo ma anche di clienti terzi. Oggi, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) è il second-leading multiproduct MRO (maintenance, repair, overhaul) provider nel mondo.

Frutto di un investimento di 30 milioni di euro – mantenuto nonostante l’avvento e le ripercussioni della pandemia Covid 19 – questa nuova struttura eleverà la competitività del Gruppo a un altro livello e lo aiuterà a consolidarsi nel lungo termine come uno dei principali attori MRO sul mercato.

Consegnata il 6 marzo, la struttura introduce innovazioni dirompenti e cambiamenti organizzativi resi necessari dai progressi nei motori di prossima generazione, come il Pratt & Whitney PW1000G utilizzato sugli Airbus A220, ora così determinante per la strategia di decarbonizzazione del Gruppo”, afferma Air France-KLM Group.

“Il progetto, la cui prima pietra è stata posata nel novembre 2021, ospita numerosi importanti sviluppi:

– La nuova struttura riunisce tutte le platform’s engine operations sotto lo stesso tetto, rendendo possibili nuovi processi che prevengono interruzioni della produttività.

– Ciò consente nuove procedure e una flatter organization, che secondo AFI KLM E&M ridurrà i turnarounds per motori e clienti esterni del 15%: una risorsa competitiva che si rivelerà indispensabile per gli anni a venire.

– Il progetto prevede inoltre un miglioramento dell’allocazione delle attività e dei flussi di lavoro, con modifiche a work rates and scheduling a beneficio di oltre 400 operatori. Questo massiccio rinnovamento è stato reso possibile grazie a un processo di collaborazione seguito durante tutto il progetto e al quale i team hanno aderito in modo convinto.

Questo progetto rappresenta un enorme investimento nelle attività di AFI KLM E&M e apre la strada a una nuova era in MRO services and practices: sempre più adattati ai next-generation engines che sono più innovativi, più efficienti e più in linea con le aspettative dei clienti, e facendo il tutto riducendo anche i costi di capitale. Si tratta di un’iniziativa che consolida ulteriormente la leadership del Gruppo in questo settore”, prosegue Air France-KLM Group.

“Questo progetto è stato reso possibile grazie al sostegno finanziario della Région Île-de-France (1 milione di euro) e al finanziamento statale (800 mila euro) nell’ambito del programma France Relance.

Air France Industries conta oltre 2.500 posti di lavoro nell’area di Orly, di cui quasi 900 legati alle operazioni sui motori. Più in generale, Air France Group (Air France e Transavia) genera quasi 7.000 posti di lavoro diretti nella zona di Orly.

Air France continua a sostenere formalmente l’importanza che le regioni siano industrializzate e produttive. Si impegna a promuovere l’apprendimento di vari mestieri industriali e, in particolare, ad aprire la strada a un maggior numero di donne per entrare in questi mestieri. Come sempre, lavora a stretto contatto con le comunità regionali e le autorità locali per garantire che il suo coinvolgimento vada a beneficio dell’intera area”, afferma Air France.

“Il progetto lanciato oggi contribuisce a stimolare l’occupazione a Orly, e più specificamente all’interno delle attività industriali di Air France: la nuova struttura ha già prodotto quasi 97 nuove assunzioni a tempo indeterminato dal 2021. Nello stesso periodo sono stati assunti anche 265 stagisti e 94 tirocinanti. La tendenza continua nel 2023 con 150 posizioni da coprire tra dirigenti, non dirigenti e tirocinanti, principalmente nella produzione.

Il Single Roof project illustra quanto le radici di Air France nella regione costituiscano una risorsa per le sue operazioni e prestazioni industriali. La compagnia aerea ha sempre messo attivamente le sue attività a disposizione degli abitanti dell’Île-de-France, affinché tutti possano beneficiare delle numerose e ricche opportunità”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – Air France)