Qatar Airways riconosciuta come “Best Business Class” da Business Traveller

Qatar Airways ha vinto in quattro categorie ai Business Traveller Awards di quest’anno, celebrati al Royal Garden Hotel di Londra. La compagnia aerea di bandiera dello Stato del Qatar continua a essere riconosciuta per la sua eccellenza su scala globale, essendo stata premiata come Best Long-Haul Airline, Best Business Class, Best Middle Eastern Airline e Best Inflight Food & Beverage da Business Traveller. L’hub della compagnia aerea, l’Hamad International Airport (DOH) in Doha, è stato anche nominato Best Airport in the Middle East e Second-Best Airport in the World.

I prestigiosi Business Traveller Awards premiano da oltre 30 anni i migliori nomi nel settore dei viaggi e dell’ospitalità, votati dai lettori di Business Traveller. Più di 200 leader del settore si sono riuniti quest’anno a Londra per celebrare i nominati e i vincitori.

Eric Odone, Vice President of Sales, Europe at Qatar Airways, e Gary Kershaw, Regional Manager, UK and Ireland at Qatar Airways, hanno partecipato alla cerimonia di premiazione a nome di Qatar Airways e dell’Hamad International Airport.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il nostro successo ai Business Traveller Awards di quest’anno conferma la statura di Qatar Airways come compagnia aerea leader a livello mondiale e fornisce l’ennesima dimostrazione del nostro costante impegno per essere la migliore. Qatar Airways si impegna a fornire ai passeggeri un’esperienza senza pari, costruita sui principi dell’eccellenza e del lusso. Siamo particolarmente lieti che il nostro prodotto di punta, la Q-Suite, e il nostro servizio Business Class leader del settore siano stati ancora una volta riconosciuti come i migliori al mondo. Continuiamo ad espandere la nostra rete, a impegnarci in entusiasmanti partnership sportive e culturali e a offrire ai nostri passeggeri la massima qualità di esperienza”.

Eng. Badr Mohammed Al Meer, Chief Operating Officer at Hamad International Airport, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere il prestigioso premio come ‘Best Airport in the Middle East’ da Business Traveller. Questo riconoscimento riafferma il nostro impegno nel fornire servizi di livello mondiale e sottolinea la nostra incrollabile dedizione nell’offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio indimenticabile. Siamo immensi orgogliosi del nostro ruolo di porta d’accesso definitiva al Qatar e al Medio Oriente, poiché non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra posizione come destinazione di viaggio preferita”.

Qatar Airways attualmente vola verso più di 160 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport (DOH), e continua ad espandere la sua rete globale per fornire a tutti i passeggeri l’esperienza di viaggio più fluida e lussuosa del mondo.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)