Decolla l’Oktoberfest per Lufthansa

Lufthansa informa: “Un giorno prima dell’inizio dell’Oktoberfest di Monaco, per i Lufthansa Trachtencrews è di nuovo tempo di “decollo”. Oggi si vola da Monaco a Città del Messico, seguito il 24 settembre dal tradizionale “Dirndl Flight” per Washington D.C. Invece della classica uniforme Lufthansa, le assistenti di volo indossano i dirndl, mentre gli uomini indossano lederhosen.

Da molti anni è tradizione che il personale di cabina Lufthansa indossi dirndl e pantaloni di pelle su voli selezionati da Monaco verso destinazioni tedesche, europee e intercontinentali durante l’Oktoberfest. Ciò include anche il Lufthansa ground staff del Terminal 2 passenger service department.

Il famoso Dirndl Lufthansa è nuovamente disegnato dallo specialista di costumi di Monaco Angermaier. Come negli anni precedenti, la collezione è certificata secondo “STANDARD 100 by OEKO-TEX”. Tutti i materiali sono stati realizzati in modo sostenibile. Tutto il materiale è stato prodotto in Europa e comprende tessuti realizzati esclusivamente in Austria”.

“E’ tempo di Oktoberfest anche in volo. Lufthansa serve specialità bavaresi in First e Business Class fino alla fine di settembre. Anche nelle Terminal lounges è Oktoberfest e verranno servite le tradizionali prelibatezze bavaresi”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: ATF Pictures – Lufthansa)