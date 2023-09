News Brevi – 15.09.2023

ALLUVIONE LIBIA: I C-130J DELL’AERONAUTICA MILITARE A SOSTEGNO DEL POPOLO LIBICO – “La Difesa e le Forze Armate daranno il loro massimo sostegno per aiutare il popolo libico, colpito da un devastante alluvione”. Cosi il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha immediatamente disposto, già nella giornata di ieri, allo Stato Maggiore della Difesa e al COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze) di fornire immediatamente tutto l’aiuto possibile delle Forze Armate italiane alla Libia e al suo popolo. Sono partiti dall’aeroporto militare di Pisa i due C 130 J dell’Aeronautica Militare per tre viaggi che hanno ospitato il trasporto di personale dei Vigili del Fuoco e, in particolare, esperti di rischio acquatico con relative attrezzature di supporto e materiale logistico di prima necessità. Partita anche la Nave “San Giorgio” della Marina Militare italiana che ha raggiunto l’area di Derna in 24 ore per assicurare le funzioni logistiche, di Comando e Controllo, oltre che di supporto sanitario, al previsto dispositivo nazionale di schieramento a sostegno delle popolazioni delle aree alluvionate. Inoltre, è stata impiegata la Nave “San Marco” della Marina Militare per il trasporto del restante personale della Protezione Civile, della Croce Rossa italiana e di tutto il materiale necessario di sostegno della Difesa. Tra questi ci sono anche due elicotteri per le eventuali attività di ricerca e recupero (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAUDIA: AMPIA SELEZIONE DI PASTI PER GLI OSPITI – Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), la compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita, offre ai suoi ospiti un’ampia selezione di pasti speciali per rendere l’esperienza di volo un’esperienza culinaria di rilievo. Le opzioni variano a seconda della rotta, della durata del volo e della classe di volo. I pasti speciali includono menù dietetici, pasti per bambini, menù per appartenenti a diverse fedi religiose, nonché piatti della cucina internazionale e piatti che riflettono la cultura saudita. Prima della partenza, gli ospiti hanno la possibilità di informarsi sulla scelta del menu del loro volo in First, Business o Economy Class e di ordinare piatti speciali. Già prima della partenza, gli ospiti hanno la possibilità di informarsi sulla selezione del menu del loro volo in First, Business o Economy Class e di prenotare piatti speciali. I menu, adattati alla destinazione e composti da ingredienti locali originali e tendenze da tutto il mondo, garantiscono un’esperienza eccellente. In quanto compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita, SAUDIA presta particolare attenzione alla cucina del Paese. SAUDIA ha investito in modo significativo nell’aggiornamento dei propri aeromobili e attualmente opera una delle flotte più giovani.

IATA ACCOGLIE CON FAVORE IL RITORNO AL CATEGORY 1 AVIATION SAFETY RATING – IATA accoglie con favore la decisione della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti di ripristinare il category 1 aviation safety rating del Messico dopo più di due anni durante i quali il paese è stato designato come categoria 2. Le azioni intraprese in collaborazione dal Secretariat of Infrastructure, Communications and Transport (SICT), dalla Federal Civil Aviation Agency (AFAC), dal Congresso dell’Unione, insieme ad altre principali parti interessate dell’industria aerea del paese, hanno portato al miglioramento della sicurezza, regolamentazione ed efficienza del sistema di trasporto aereo del Messico, aprendo la strada al ripristino della classificazione di categoria 1. È essenziale che tutte le parti interessate rispettino ciascuna delle osservazioni fatte durante gli audit della FAA, al fine di mantenere la categoria 1, riflettendo l’impegno per la sicurezza operativa e lo sviluppo sostenibile dell’aviazione a beneficio di tutti i cittadini e passeggeri in Messico. IATA resta impegnata in una stretta e permanente cooperazione con le autorità per facilitare la crescita del settore nel medio e lungo termine. “La connettività tra il Messico e gli Stati Uniti è una delle più importanti al mondo e contribuisce in modo significativo allo sviluppo sociale ed economico del Paese. Con il ritorno alla categoria 1, le compagnie aeree messicane si lasceranno alle spalle le precedenti restrizioni, che hanno notevolmente influenzato la ripresa post-pandemia e la capacità di far crescere il loro servizio nel mercato Messico-Stati Uniti”, ha affermato Peter Cerdá, IATA’s Regional Vice President for the Americas.

JETBLUE: RECORD AND PAYMENT DATE PER GLI AZIONISTI SPIRIT – JetBlue informa: “Come annunciato in precedenza, in relazione all’Accordo e al Piano di fusione, datato 28 luglio 2022, tra JetBlue Airways Corporation, Sundown Acquisition Corp. e Spirit Airlines, Inc., JetBlue ha fissato il 25 settembre 2023 come record date per il september 2023 prepayment agli azionisti di Spirit di $0,10 per azione Spirit, con pagamento del September 2023 Additional Prepayment da effettuarsi il 29 settembre 2023″.

IL DG ENAC NEL TALK SHOW DI APERTURA DEL FORUM SOSTENIBILITA’ 2023 – Intervento del Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta, al Forum Sostenibilità 2023, nel panel di apertura “Italia sostenibile, a che punto siamo?”. Il DG Quaranta ha evidenziato: “La lotta ai cambiamenti climatici ci impone azioni immediate poichè innumerevoli sono gli eventi che testimoniano la sofferenza del pianeta, principalmente ad opera dell’uomo. Anche se il trasporto aereo contribuisce solo per il 3% alle emissioni complessive di CO2, ciò non esclude l’impegno del settore a trovare soluzioni adeguate. Le emissioni atmosferiche possono essere ridotte migliorando l’efficienza dei velivoli, del traffic management, ma soprattutto cambiando i carburanti. I cosiddetti Sustainable Aviation Fuels, o SAF, sono la soluzione più promettente nel percorso verso la neutralità in termini di emissioni nette”.

LEONARDO A CAPO DI UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELL’EUROFIGHTER IN POLONIA – Leonardo è a capo di una campagna di promozione dell’Eurofighter per la Polish Air Force. Intervenendo al recente Radom Air Show, Costa Panvinirosati, Leonardo Head of Marketing for Eurofighter ha affermato che la Polonia rappresenta un’ottima opportunità per le future vendite dell’Eurofighter. “La Polonia ha iniziato anni fa il processo di modernizzazione della sua aeronautica. Con la sua posizione strategicamente importante – sul fianco orientale della NATO – la Polonia ha bisogno del meglio del meglio quando si tratta di capacità aeree. Naturalmente, la superiorità aerea è uno degli elementi chiave in un’equazione molto complessa. Per noi Eurofighter è la migliore risposta se si considerano queste esigenze. Nell’odierno, combat air market, nulla si avvicina in termini di superiorità aerea”. Leonardo è spesso vista come un’azienda italiana della difesa, ma in realtà è presente in Polonia da molti anni. L’azienda conta circa 3000 dipendenti in Polonia e questo numero è in aumento grazie a nuovi programmi, come l’elicottero AW149 che sarà prodotto qui. Attualmente l’Eurofighter è in servizio con cinque nazioni europee e quattro del Golfo. È completamente interoperabile con le piattaforme legacy statunitensi e fornisce alle forze aeree moderne un vantaggio strategico convincente in una flotta multipiattaforma combinata. Grazie all’investimento a lungo termine nel programma da parte dei clienti dell’Eurofighter, diverse nazioni stanno valutando ulteriori.

BELL INIZIA I RISK REDUCTION TESTING DELLA HSVTOL TECHNOLOGY – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato la consegna di un High-Speed Vertical Takeoff and Landing (HSVTOL) test article alla Holloman Air Force Base, per la dimostrazione e la valutazione della tecnologia. Il team sfrutterà la Arnold Engineering Development Complex Holloman High Speed Test Track per testare folding rotor, integrated propulsion and flight control technologies a velocità di volo rappresentative. “La consegna dell’HSVTOL test article e l’inizio delle sled testing operations rappresentano una pietra miliare nella nostra missione di sviluppare la prossima generazione di high-speed vertical lift aircraft”, afferma Jason Hurst, executive vice president, Engineering, Bell. “Bell prevede di mostrare la HSVTOL technology basata su oltre 85 anni di high-speed rotorcraft development e di sfruttare le lezioni apprese per produrre un flying prototype con game-changing capabilities”. L’obiettivo delle Bell’s sled test operations è convalidare le tecnologie chiave attraverso una dimostrazione integrata su vasta scala in un ambiente operativo rappresentativo. Bell prevede che il test article esegua una serie di HSVTOL high-speed transition maneuvers. La Bell’s High-Speed Vertical Takeoff and Landing (HSVTOL) technology unisce la capacità di volo stazionario di un elicottero con la velocità (oltre 400 nodi) e il range di un jet aircraft.

ARRIVANO IN DANIMARCA I PRIMI QUATTRO F-35A – I primi quattro aerei F-35A della Danimarca sono atterrati sul suolo nazionale presso il Royal Danish Air Force’s Fighter Wing Skrydstrup, segnalando l’alba di una nuova era per le capacità di difesa della nazione. Il programma record della Danimarca richiede 27 aerei F-35A, che saranno pilotati e mantenuti dalla Royal Denmark Air Force. La Danimarca ha ricevuto finora 10 velivoli, di cui sei rimasti alla Luke Air Force Base, in Arizona, per supportare le international cooperative F-35 training operations. Con l’aggiunta della Skrydstrup Air Base, gli F-35 operano ora da 31 basi in tutto il mondo, salvaguardando i cieli per gli alleati di tutto il mondo. Come l’F-16 precedente, l’F-35 migliora la forza congiunta, garantendo la stabilità regionale, migliorando la deterrenza integrata e garantendo la sovranità dello spazio aereo alleato. L’interoperabilità vitale dell’F-35 di quinta generazione unisce 17 alleati e partner, aumentando significativamente la capacità deterrente della NATO nel 21st Century Security battlespace.

IATA: IL DANGEROUS GOODS SURVEY EVIDENZIA LE SFIDE PER LA SUPPLY CHAIN – L’International Air Transport Association (IATA) Labelmaster e Hazardous Cargo Bulletin hanno annunciato i risultati del loro ottavo 2023 Global Dangerous Goods Confidence Outlook. I risultati dell’indagine hanno evidenziato la necessità di ridurre la complessità dei processi, stabilire programmi efficaci di reclutamento e fidelizzazione del personale e migliorare la digitalizzazione per facilitare il trasporto sicuro e conforme di dangerous goods (DG) / hazardous materials (hazmat). “Le continue supply chain disruptions, insieme alla continua crescita dell’e-commerce e dei mercati che fanno affidamento su DG – dai prodotti di consumo ai veicoli elettrici – hanno reso sempre più difficile la spedizione di merci in modo sicuro e conforme. Sebbene le organizzazioni abbiano mostrato miglioramenti nelle loro DG operations nel corso dell’ultimo anno, l’indagine ha sottolineato la necessità di ridurre la complessità dei processi e migliorare la digitalizzazione per affrontare le future sfide normative e della supply chain”, ha affermato Robert Finn, vice president, Labelmaster. “La fiducia tra i DG professionals è elevata, ma permangono delle sfide. Queste includono la complessità dei processi, le dichiarazioni errate dei DG e il reclutamento di personale qualificato. Per far fronte alla crescita futura in DG shipments, abbiamo bisogno di professionisti ben formati che seguano standard concordati a livello globale e supportati dalla giusta tecnologia e infrastruttura”, ha affermato Nick Careen, IATA’s senior vice president of operations, safety, and security. Finn ha aggiunto: “Mentre i DG professionals sono generalmente ottimisti riguardo al futuro, l’indagine mostra che sono necessari miglioramenti ai processi per adattarsi alla supply chain e ai cambiamenti normativi. La buona notizia è che ci sono molti strumenti disponibili che aiuteranno le organizzazioni ad affrontare le esigenze attuali e future e a far circolare le merci regolamentate in modo sicuro, conforme ed efficiente”.

GULFSTREAM COMPLETA L’ESPANSIONE DELLA SUA FACILITY DI APPLETON – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato l’apertura ufficiale del suo nuovo world-class paint hangar in Appleton, Wisconsin, che ospita anche un Gulfstream Service Center e una large-cabin completions facility. L’espansione fa parte di un piano pluriennale annunciato nel 2021 che offre ai clienti la flessibilità di sperimentare l’intero processo di completamento degli aeromobili ad Appleton. Questa crescita strategica ha aumentato significativamente le operazioni e creato più di 200 posti di lavoro nella regione. “Quest’ultima espansione ad Appleton è un altro esempio del nostro continuo investimento in persone e strutture, mentre ci espandiamo per soddisfare le richieste della crescente flotta Gulfstream”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “I nostri clienti beneficiano già della qualità e della maestria del nostro lavoro di completamento degli aeromobili e del supporto senza rivali che offriamo ad Appleton. L’apertura di questo nuovo paint hangar significa che possiamo offrire ancora più comodità e opzioni ai clienti Gulfstream”. L’impianto di 6.782 metri quadrati, ha la capacità di completare il processo di verniciatura esterna per un massimo di 48 aerei all’anno e rappresenta un investimento di oltre 55 milioni di dollari. L’hangar utilizza un proprietary paint booth design sviluppato da Gulfstream in collaborazione con il Wisconsin-based paint booth manufacturer Global Finishing Solutions. Nel 2019 il Gulfstream Customer Support ha ampliato le operazioni presso l’Appleton Service Center, aprendo una nuova struttura di 17.652 mq, un investimento di circa 40 milioni di dollari che ha aumentato le capacità di manutenzione, riparazione e revisione e ha incluso un nuovo showroom per offrire ai clienti un maggiore accesso al portfolio di Gulfstream. Altri recenti investimenti nelle strutture Gulfstream includono un nuovo aircraft completions center in St. Louis Downtown Airport, Illinois; un nuovo repair and overhaul shops presso Farnborough Service Center, Inghilterra; un all-new service center a Fort Worth Alliance Airport in Fort Worth, Texas. Service center expansions sono in corso a Mesa, Arizona, e Savannah.

DELTA SEMPLIFICA IL SUO SKYMILES LOYALTY PROGRAM – Delta sta semplificando il suo programma SkyMiles, offrendo allo stesso tempo modi nuovi e migliorati per consentire ai clienti di guadagnare per ottenere lo Status. A partire dal 1° gennaio 2024, i Medallion Qualification Dollars fungeranno da unici elementi qualificanti per lo status Medallion. I soci SkyMiles non dovranno più tenere traccia dei Medallion Qualification Miles o Medallion Qualification Segments. La compagnia aerea sta inoltre aumentando la capacità dei soci di guadagnare tali MQD non solo attraverso i voli operati da Delta e dai partner, ma anche tramite auto a noleggio e soggiorni prenotati tramite Delta.com, esperienze Delta Vacations e un MQD Boost benefit con selezionati Delta SkyMiles American Express cards. “Delta è impegnata in un viaggio pluriennale per trasformare il nostro programma SkyMiles, creando un portafoglio di opzioni per consentire ai clienti di crescere con la loro membership dal momento in cui si iscrivono al programma”, ha affermato Dwight James, S.V.P. of Customer Engagement and Loyalty and CEO of Delta Vacations. “I nostri membri guadagneranno lo status nel modo che desiderano, non solo durante il viaggio, ma anche nella vita di tutti i giorni”. Delta sta inoltre aggiornando le linee guida per l’accesso al Delta Sky Club per alcuni titolari di carte American Express, come parte dei suoi continui sforzi per contribuire a preservare l’esperienza premium nelle famose lounge della compagnia aerea.

NUOVO CEO PER WHEELS UP – Wheels Up ha annunciato George N. Mattson come nuovo Chief Executive Officer, mentre la compagnia traccia il proprio futuro come leader nei private jet travel. Mattson porta con sé 25 anni di esperienza nel settore aeronautico in questo ruolo, come consulente strategico, finanziatore, imprenditore/operatore e direttore. Wheels Up, che offre membership-based and on-demand private jet services, è una parte significativa dell’ampio portafoglio di partner premium di Delta. La relazione risale al 2020, quando Delta Private Jets si è unita a Wheels Up.

LUFTHANSA TECHNIK E UZBEKISTAN AIRWAYS CELEBRANO 30 ANNI DI PARTNERSHIP – Uzbekistan Airways e Lufthansa Technik vantano 30 anni di partnership di successo. Durante questo periodo Uzbekistan Airways è diventata la compagnia aerea leader in Asia centrale, riconosciuta per le sue operazioni stabili, sicure e affidabili. L’anniversario della collaborazione di lunga data è stato recentemente onorato con una cerimonia ufficiale presso la base di Uzbekistan Airways a Tashkent. Da quando la compagnia aerea ha aggiunto il suo primo Airbus A310-300 alla sua flotta nel 1993, Lufthansa Technik ha costantemente supportato Uzbekistan Airways con affidabili servizi tecnici e di ingegneria. Parallelamente a ciò, Lufthansa Technik ha assistito Uzbekistan Airways nella creazione e nell’espansione delle capacità di manutenzione per i propri clienti e per quelli regionali di terze parti. “L’importanza della cooperazione con Lufthansa Technik per Uzbekistan Airways è innegabile. Il fatto che ciò vada avanti da 30 anni la dice lunga”, ha affermato Shukhrat Khudaykulov, Chairman of the Board of Uzbekistan Airways. “Oggi, grazie agli sforzi congiunti, Uzbekistan Airways ha la sua più grande base di riparazione nella regione, la capacità di eseguire quasi tutti i lavori su aerei Airbus e Boeing e un partner affidabile con il quale continuerà a sviluppare il settore dell’aviazione”. “Tre decenni fa Uzbekistan Airways ha preso la chiara decisione di affidarci come esperti MRO la responsabilità di garantire la sicurezza e l’affidabilità della loro flotta Airbus e poi Boeing appena acquisita”, ha affermato Harald Gloy, Chief Operating Officer, Lufthansa Technik. “Nel corso degli anni la nostra collaborazione è rimasta eccezionalmente forte. Abbiamo costantemente fornito un supporto costante a Uzbekistan Airways nel loro percorso di crescita. Ci consideriamo partner dedicati del nostro stimato cliente”. Lufthansa Technik continua a fornire un’ampia gamma di servizi per Uzbekistan Airways, tra cui la manutenzione dei componenti e l’accesso al pool di pezzi di ricambio per l’intera flotta Airbus e Boeing, servizi per landing gears e motori, se necessario. Dai suoi magazzini centrali ad Amburgo e Francoforte Lufthansa Technik garantisce una logistica affidabile dei pezzi di ricambio. Uzbekistan Airways aggiunge costantemente aerei moderni alla sua flotta. Attualmente la compagnia aerea opera più di 35 aerei Boeing e Airbus. Nel 2022 la compagnia aerea ha ricevuto cinque Airbus 321neo ed è stato posto il terreno per l’ulteriore espansione della flotta.

DELTA RIPRENDE ALCUNI VOLI PER DESTINAZIONI PANORAMICHE NELL’ESTATE 2024 – Mentre l’estate volge al termine, Delta si sta già preparando per i mesi più caldi del prossimo anno con la riapertura del servizio non-stop per Santa Barbara, California, e voli verso gateway vicino ad altri punti panoramici come il Parco Nazionale Yosemite e il Lago Tahoe. L’ultimo aggiornamento rafforza i collegamenti diretti di Delta dal suo hub di Atlanta alle città degli Stati Uniti occidentali, poiché la compagnia aerea aggiunge un servizio giornaliero diretto a Santa Barbara e Fresno, California; riprende i voli giornalieri per Burbank e Oakland, California; Reno, Nevada; cresce fino a fornire un servizio tutto l’anno ad Aspen, Colorado. La compagnia aerea lancerà inoltre una nuova rotta Dallas-Seattle e riprenderà alcuni voli aggiuntivi da Salt Lake City e Detroit. “Riaprendo il servizio per Santa Barbara e offrendo più modi per accedere alle destinazioni più ambite in tutti gli Stati Uniti occidentali, siamo più pronti che mai ad accompagnare i nostri clienti nelle loro prossime grandi avventure”, ha affermato Joe Esposito, Senior Vice President – Network Planning.