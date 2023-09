Sospetto bird strike causa incidente a PONY 4 delle Frecce Tricolori a Caselle

Un MB-339 PAN delle Frecce Tricolori è precipitato oggi all’aeroporto di Torino Caselle, causando la morte di una bambina di 5 anni e ferendo gravemente il fratello di 9 anni e i loro genitori. L’aereo, noto come ‘Pony 4‘ con il capitano Oscar del Do come pilota, è caduto durante la fase di decollo, innescando un incendio. La causa dell’incidente è ancora sotto indagine, ma si ipotizza un bird strike. La manifestazione prevista per il centenario dell’Aeronautica Militare è stata cancellata a seguito dell’incidente. La procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione, supervisiona l’indagine sull’incidente.

Earlier today, a Frecce Tricolori aircraft crashed during its takeoff at Turin Caselle Airport.