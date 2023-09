Embraer: nuovi ordini e nuove consegne in Africa

Air Peace, la più grande compagnia aerea dell’Africa occidentale, con base in Nigeria, ha effettuato un ordine fermo per cinque Embraer E175.

“Questa decisione strategica segna un significativo passo avanti ed è in linea con la strategia in corso di Air Peace di modernizzare la propria flotta. L’acquisizione è in linea con la determinazione di Air Peace di diventare l’operatore della flotta di aerei più grande e più giovane in Africa. Rafforza l’impegno di Air Peace nel migliorare la connettività della rete domestica e regionale e apre la strada a un’ulteriore espansione regionale. Le consegne dell’aereo da 88 posti inizieranno nel 2024. Il valore dell’ordine, al prezzo di listino, è di 288,3 milioni di dollari.

Già operatore del jet più nuovo e più grande di Embraer, l’E195-E2, questi aerei più piccoli completeranno la flotta esistente della compagnia, consentendo ad Air Peace di abbinare dinamicamente la capacità alla domanda, proteggendo i rendimenti e la fattibilità della rotta”, afferma Embraer.

Il Chairman and CEO of Air Peace, Mr Allen Onyema, ha dichiarato: “Questo è un altro passo importante per contribuire a realizzare la nostra ambizione di collegare l’intera Nigeria con l’intero continente africano, alimentando anche i passeggeri sui voli a lungo raggio dal nostro Lagos hub. L’acquisizione ci consente di continuare a realizzare la nostra iniziativa ‘no-city-left-behind’: la connettività è ciò che i nostri passeggeri e l’Africa richiedono. L’accordo apre inoltre la strada alla creazione di capacità di manutenzione locale in Nigeria, con supporto diretto da Embraer”.

“L’approccio strategico e innovativo di Air Peace continua a renderli una potenza del successo dell’aviazione nell’Africa occidentale. Già operatore E2, ora ha senso potenziare la propria flotta ERJ145, offrendo più posti e comfort con l’E175. La commonality dei cockpit tra la flotta E1 ed E2 semplifica inoltre i costi e la gestione dell’equipaggio. Riconoscendo il significativo investimento di Air Peace nell’acquisizione della flotta di aeromobili Embraer, che ad oggi è aumentata a 18 new firm aircraft, Embraer, in collaborazione con Air Peace, si impegna a supportare direttamente la creazione di capacità di manutenzione locale in Nigeria”, ha affermato Stephan Hannemann, VP Sales & Marketing, Head of Africa & Middle East Region, Commercial Aviation.

Overland Airways riceve il suo primo E175

Overland Airways, Nigeria, ha ricevuto il primo di tre nuovi E-Jet E175. L’aereo è stato consegnato alla compagnia aerea la settimana scorsa. La compagnia aerea dell’Africa occidentale, affiliata a Landover Aviation Services Company, detiene anche opzioni per tre ulteriori aerei.

“Il vettore, che opera sia voli di linea che charter, prevede di utilizzare gli E175 a doppia classe da 88 posti per aumentare la capacità sulle rotte domestiche ed espandere i servizi verso le città regionali. Il nuovo aereo integrerà la current all-turboprop fleet della compagnia aerea e espanderà la portata e la rete”. Il capitano Edward Boyo, Overland Airways Managing Director, afferma: “Overland vanta un ecosistema di eccellenza aeronautica coronato dalla sua flotta E175. Con Embraer, ora disponiamo di opzioni molto flessibili per far crescere la nostra flotta e la capacità di soddisfare tutta la domanda futura”.

“La consegna del primo nuovo E175 di Overland segna l’inizio di un capitolo entusiasmante per la compagnia aerea e Embraer. La Nigeria rappresenta uno dei mercati aeronautici in più rapida crescita al mondo. Overland ed Embraer si impegnano a sostenerne il continuo successo con una linea di prodotti perfettamente adatta a costruire la connettività in tutta l’Africa occidentale”, ha affermato Stephan Hannemann, Head of Africa & Middle East Region, Commercial Aviation.

In concomitanza con l’arrivo dei suoi nuovi E175, Overland sta intensificando in modo aggressivo la sua presenza in Nigeria. Ha costruito un nuovo ufficio aziendale e hangar a Lagos. La compagnia aerea è un’organizzazione di manutenzione approvata con la certificazione della Nigerian Civil Aviation Authority.

Il partner di Overland, Landover Aviation Services, gestisce una delle dieci principali IATA aviation training institutions in Africa. La Landover Aviation Business School è specializzata in airline technical and operations, aviation management, travel and tourism.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)