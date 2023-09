easyJet lancia la Big Orange Sale

easyJet ha lanciato oggi la Big Orange Sale: una promozione che darà a 250.000 italiani la possibilità di volare verso le loro destinazioni preferite a prezzi scontati fino al 20%. La promozione è attiva da oggi fino alla mezzanotte di martedì 26 settembre 2023.

“Queste imperdibili tariffe sono disponibili su migliaia di voli easyJet in partenza dall’Italia tra il 1° ottobre 2023 e il 20 marzo 2024 verso alcune tra le più affascinanti destinazioni dell’impareggiabile network della compagnia che si estende tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

Per chi desidera esplorare il fascino dell’Europa, le destinazioni raggiungibili con easyJet sono innumerevoli: da Milano Malpensa – la principale base di easyJet in Italia – si può partire alla volta dell’affascinante Bordeaux, ma anche della romantica Parigi o della vivace Londra, per citarne solo alcune. Queste ultime due destinazioni, inoltre, sono facilmente raggiungibili anche dai passeggeri napoletani in partenza dalla base easyJet all’aeroporto di Capodichino. Sempre dal capoluogo partenopeo, inoltre, il momento è perfetto per partire alla scoperta di piccole perle sul continente, come la colorata Lione o la pittoresca Monaco.

Se invece – anche con l’autunno alle porte – ciò che ancora si sogna sono spiagge paradisiache e acque cristalline, grazie a easyJet tantissime destinazioni sono già pronte a regalare dolci ricordi al sapore di mare. Sia da Napoli che da Milano basteranno una manciata di ore per raggiungere l’Egitto e alcune delle sue più splendide e affascinanti mete, come Hurghada, Marsa Alam e Sharm el-Sheikh, oppure perdersi nella storia dell’antica Grecia visitando le rovine di Atene. Sempre da Milano, infine, i passeggeri easyJet potranno partire a prezzi davvero incredibili per godere delle bellezze esotiche che contraddistinguono Tel Aviv, l’inconfondibile città israeliana al di là del Mediterraneo”, afferma easyJet.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare oggi la nostra Big Orange Sale, permettendo così ai nostri clienti di approfittare di sconti imperdibili su 250.000 posti dall’Italia e di prenotare il loro prossimo viaggio alla scoperta dell’Europa, e non solo.

Con voli dall’Italia verso alcune delle più popolari mete vacanziere in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, questo è un ottimo momento per prenotare un viaggio con easyJet: e noi non vediamo l’ora di accompagnare i nostri passeggeri verso le loro destinazioni preferite”.

