SkyTeam: a breve i vincitori del Sustainable Flight Challenge 2023

SkyTeam informa: “Dai pionieristici autonomous decarbonized baggage trucks all’utilizzo della tecnologia Bluetooth per ridurre i single-use plastic waste da in-flight entertainment headphones, il secondo Sustainable Flight Challenge dell’alleanza aerea globale SkyTeam ha generato più di 500 proposte per aiutare promuovere un futuro più verde per i viaggi aerei. I vincitori delle 26 sottocategorie sono stati decisi da una giuria di esperti di sostenibilità, innovazione e aviazione, tra cui il Dutch Aerospace Center (NLR) e PA Consulting.

Ora, i finalisti stanno presentando le loro idee a una giuria diversificata a livello globale composta da leader del settore e della sostenibilità per determinare i vincitori di quest’anno dei sette premi della Challenge”.

“The Sustainable Flight Challenge (TSFC), la prima iniziativa di sostenibilità del settore nel suo genere, è stata lanciata da SkyTeam nel 2022. La sfida di quest’anno è stata ancora più grande della prima e includeva SkyTeam ‘friends and family’ airlines oltre ai membri SkyTeam. In totale hanno partecipato 22 compagnie aeree, operando 72 voli di andata e ritorno a corto, medio e lungo raggio, con un aumento rispettivamente del 38% e del 227% rispetto all’anno precedente. Nel complesso, il TSFC di quest’anno ha comportato un miglioramento medio del 19% dell’intensità di CO2 rispetto agli stessi voli operati il mese precedente”, prosegue SkyTeam.

“Grazie all’energia, all’entusiasmo e alla creatività degli oltre 2.000 dipendenti delle compagnie aeree coinvolte, il TSFC di quest’anno ha eliminato 30 tonnellate di emissioni di CO2 durante le due settimane della Challenge. Quando si tratta di operare in modo più responsabile, The Sustainable Flight Challenge dimostra come anche i piccoli cambiamenti si sommano e fanno una grande differenza quando lavoriamo insieme”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“Tutte le compagnie aeree partecipanti accettano di condividere i risultati ottenuti con altri vettori in modo che le migliori pratiche ecosostenibili nel volo possano essere adottate più ampiamente in tutto il settore. Delle centinaia di innovazioni generate dalla sfida dello scorso anno, 90 sono state adottate dalle compagnie aeree partecipanti al TSFC di quest’anno. Quest’anno, 11 compagnie aeree hanno utilizzato Sustainable Aviation Fuel (SAF) rispetto alle quattro dell’anno scorso e il 37% dei Ground Support Equipment (GSE) utilizzati erano elettrici.

Le compagnie aeree selezionate per le sette TSFC main award categories sono:

Lowest CO2 Emissions: Air Europa, TAROM, Xiamen Air.

Greatest CO2 Reduction: Korean Air, China Eastern.

Lowest CO2 Emissions Ground Ops: Delta, Xiamen Air.

Best Waste Management: ITA Airways, KLM Cityhopper.

Best Innovation: Aeromexico, Air France, Delta, Kenya Airways, KLM, Saudia, Vietnam Airlines.

Best Adoption: China Airlines, KLM, KLM Cityhopper, Xiamen Air.

Best Collaboration: Air France, China Airlines, China Eastern, KLM, Saudia.

La giuria sta attualmente valutando gli sforzi dei vincitori di tutte le sottocategorie per decidere i campioni assoluti dei sette TSFC awards. Le compagnie aeree selezionate come ‘wildcards’ – quelle con una performance complessiva elevata, ma non selezionate – presenteranno le loro idee direttamente ai giudici, insieme a quelle selezionate per le Best Innovation, Best Adoption and Best Collaboration categories. I vincitori saranno annunciati in occasione di uno speciale TSFC event che si terrà presso l’hub Delta di Atlanta ad ottobre”, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)