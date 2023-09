IATA: la fuel efficiency è fondamentale nel percorso verso net zero

IATA ha ribadito che ogni goccia di carburante risparmiata conta nel tentativo dell’industria aeronautica di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, con l’ultimo risultato della IATA Fuel Efficiency Gap Analysis (FEGA).

LOT Polish Airlines (LOT) è una delle compagnie aeree che hanno intrapreso FEGA, che ha identificato il potenziale per ridurre il consumo annuale di carburante di diversi punti percentuali. Ciò equivale a una riduzione annuale di decine di migliaia di tonnellate di carbonio derivante dalle operazioni di LOT.

“Ogni goccia conta. Fin dalla sua nascita nel 2005, FEGA ha aiutato le compagnie aeree a identificare risparmi cumulativi di 15,2 milioni di tonnellate di carbonio tagliando il consumo di carburante di 4,76 milioni di tonnellate. LOT è l’ultimo esempio di una compagnia aerea che esplora tutte le opportunità per ottenere ogni possibile efficienza incrementale in fuel consumption. Ciò è positivo per l’ambiente e per i profitti”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist.

“In media, FEGA ha individuato un risparmio di carburante del 4,4% per ogni compagnia aerea sottoposta ad audit. Se pienamente realizzati da tutte le compagnie aeree controllate, questi risparmi, che derivano principalmente da flight operations and dispatch, equivarrebbero alla rimozione di 3,4 milioni di fuel-powered cars dalle strade.

Il team FEGA ha analizzato le operazioni di LOT rispetto agli industry benchmarks in flight dispatch, ground operations and flight operations, per identificare il potenziale di risparmio di carburante. I più significativi sono stati identificati nel flight planning, nella riduzione delle emissioni attraverso l’implementazione delle aviation procedures and refueling operations”, afferma IATA.

“FEGA ha rivelato aree specifiche in cui è possibile apportare miglioramenti in termini di fuel efficiency. Il passo successivo è l’implementazione per ottenere effettivamente i benefici di migliori performance ambientali e minori costi operativi”, ha affermato Dorota Dmuchowska, Chief Operating Officer at LOT Polish Airlines.

“FEGA è un’offerta IATA chiave. L’audit non solo avvantaggia la compagnia aerea sottoposta al processo grazie a un ridotto consumo di carburante, ma aiuta anche l’intero settore a migliorare le proprie performance ambientali. Tali vantaggi aumenteranno man mano che FEGA diventerà sempre più efficace grazie all’esperienza accumulata e alle crescenti capacità, utilizzando dati delle compagnie aeree anonimizzati e aggregati. Ancora più importante, realizzare i risparmi individuati da FEGA costituirà un supporto importante nel passaggio delle compagnie aeree al SAF, con l’obiettivo di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050”, ha affermato Frederic Leger, Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President for Commercial Products and Services.

(Ufficio Stampa IATA)