News Brevi – 18.09.2023

WIZZ AIR OFFRE IL 20% DI SCONTO SUI VOLI PER L’ARABIA SAUDITA PRENOTATI OGGI E DOMANI – Wizz Air informa: “Wizz Air annuncia una promozione esclusiva per i viaggiatori. Solo per oggi e domani, lunedì 18 e martedì 19 settembre, i passeggeri potranno beneficiare di uno sconto speciale del 20% su 80 mila posti a disposizione sui voli da e per l’Arabia Saudita. L’offerta è valida solo per i viaggi effettuati entro il 14 dicembre 2023 e non si applica alle prenotazioni di gruppo. Le tratte coinvolte in Italia sono: Roma Fiumicino – Riad; Roma Fiumicino – Gedda; Milano Malpensa – Riad; Milano Malpensa – Gedda; Venezia Marco Polo – Riad; Venezia Marco Polo – Gedda. La promozione è disponibile esclusivamente sull’app WIZZ e sul sito web ufficiale di Wizz Air”.

RIAPERTO L’AEROPORTO DI TORINO – L’Aeroporto di Torino, che è stato chiuso fino alle ore 24:00 domenica 17 settembre 2023 a causa dell’incidente che ha coinvolto sabato pomeriggio un velivolo delle Frecce Tricolori, oggi, lunedì 18 settembre, è aperto. “Per informazioni sul proprio volo consultare il nostro sito internet e contattare la propria compagnia aerea o agenzia di viaggi”, informa Torino Airport.

AERONAUTICA MILITARE: DUE TRASPORTI SANITARI URGENTI IN POCHE ORE – Sono stati effettuati venerdì 15 settembre dai velivoli dell’Aeronautica Militare due voli salva-vita a favore di un bambino e di un sessantenne. Il primo volo urgente, richiesto dalla Prefettura di Bari e concluso poco prima delle 18:00 venerdì 15 settembre, è stato effettuato con un elicottero HH139 appartenente al 15° Stormo di Cervia. L’aeromobile, in pronto intervento presso l’84° Centro SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, è decollato per favorire in tempi rapidi il trasporto del bambino, di soli 18 mesi, da Barletta, dove era precedentemente ricoverato, all’Ospedale S. Vincenzo di Taormina. Il secondo volo urgente, richiesto dalla Prefettura di Perugia, è stato invece effettuato nella tarda serata, a favore di uomo di 66 anni in imminente pericolo di vita. L’uomo necessitava di essere trasferito dall’Ospedale di Perugia al Policlinico di Bari, pertanto un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare è stato attivato dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. I trasporti sanitari d’urgenza, a favore della collettività, rientrano tra i compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CAMBIO DI COMANDO AL COMANDO AEROPORTO/QUARTIER GENERALE DELLA 1A REGIONE AEREA DI MILANO LINATE – Giovedì 14 settembre, alla presenza del Comandante la 1a Regione Aerea di Milano, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, ha avuto luogo la cerimonia di passaggio di consegne tra il Colonnello Pil. Andrea Rossi, Comandante uscente, ed il Colonnello Nav. Fabio Saccotelli. All’evento, che si è svolto dinanzi allo schieramento composto dal personale in forza al Reparto e dalla Fanfara della 1a Regione Aerea, hanno preso parte i Gonfaloni dei comuni di Peschiera Borromeo e di Segrate, numerose autorità civili, militari e religiose e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

INAUGURATA L’ACCADEMIA DI FORMAZIONE AERONAUTICA AEA – E’ stata inaugurata venerdì 15 settembre l’Accademia di Formazione Aeronautica A.E.A. (Aircraft Engineering Academy) in via Emilia 6 ad Azzano San Paolo (BG), in prossimità dell’aeroporto di Bergamo, la prima e unica accademia per la formazione di tecnici manutentori aeronautici nata per volontà di Alessandro Cianciaruso e della società di manutenzione aeronautica SEAS, di cui è presidente e amministratore delegato. Alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede di AEA hanno preso parte, tra gli altri, la Senatrice Elena Murelli (Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato), l’Assessore alle infrastrutture di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, Giorgio Gori Sindaco di Bergamo, Lucio De Luca Sindaco di Azzano San Paolo, il Sindaco di Orio al Serio Alessandro Colletta, il direttore generale di Enac Alessio Quaranta, Giovanni Sanga presidente di SACBO e Richard Lewis, direttore generale ingegneria e manutenzione del gruppo Ryanair che ha confermato la volontà del gruppo di investire immediatamente nell’Accademia 10 milioni di euro, per la formazione di 1.000 risorse, con una inevitabile ricaduta positiva sul territorio, destinato a diventare il polo nazionale della formazione aeronautica. Questa nuova sede infatti permette di accorpare il centro accademico con il polo di manutenzione aeronautica gestito da SEAS, presente sull’aeroporto di Bergamo con ben cinque hangar, che rappresenta la più importante base manutentiva del sud Europa a supporto della compagnia aerea Ryanair (leggi anche qui).

L’AEROPORTO DI NAPOLI NELLA TOP 5 DEGLI AEROPORTI AL ROUTES WORLD AWARDS PER LA CATEGORIA 10 – 15 MILIONI DI PASSEGGERI – L’aeroporto di Napoli nella top 5 degli aeroporti al Routes World Awards per la categoria 10-25 milioni di passeggeri. I Routes Awards sono il massimo riconoscimento, a livello mondiale, delle best practices a sostegno della connettività aerea e si suddividono in tre categorie: Aeroporti, Compagnie Aeree e Destinazioni. In ambito aeroportuale il premio viene assegnato sulla base dei voti espressi dalle compagnie aeree agli scali che, su scala mondiale, si sono distinti per incremento di traffico passeggeri, potenziamento offerta voli e supporto alle compagnie in ogni fase del processo di sviluppo di nuove destinazioni: dalla valutazione dell’opportunità commerciale, alle azioni di marketing a sostegno del lancio e delle vendite. Oltre allo scalo partenopeo, nella top 5 degli aeroporti nella categoria 10-25 milioni di passeggeri, sono presenti gli aeroporti di Bruxelles, Praga, Budapest e Fukuoka, selezionati dai massimi vertici delle compagnie aeree. “Siamo riconoscenti ai nostri partners per averci votato e orgogliosi dell’enorme lavoro fatto per connettere Napoli al resto del mondo. Essere nella short list del World Routes Award significa riconoscere la professionalità di GESAC nel costruire relazioni redditizie e consolidate con le compagnie aeree e getta le basi per l’incremento del portfolio clienti e dell’offerta voli per il sistema aeroportuale campano, imperniato sugli scali di Napoli e Salerno”, commenta Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC.

ORDINE DAGLI STATI UNITI PER SAAB – L’U.S. Department of Defense (DoD) ha ampliato l’attuale accordo quadro con Saab per AT4 systems and Carl-Gustaf® ammunition. È stato inoltre firmato un nuovo ordine del valore di 104,9 milioni di dollari con consegne nel periodo 2024-2026. L’Indefinite Delivery, Indefinite Quantity (IDIQ) framework agreement è stato originariamente firmato nel 2019. L’estensione consentirà al cliente statunitense di effettuare ordini per un massimo di ulteriori 422 milioni di dollari.

AIR CANADA SVELA LA LISTA DEI “CANADA’S BEST NEW RESTAURANT 2023” – I 30 candidati per i Canada’s Best New Restaurants 2023 sono stati svelati da Air Canada. Dal 2002 Air Canada sostiene la particolare scena culinaria del paese attraverso il suo programma esclusivo, celebrando nuovi ristoranti, chef e talenti emergenti. “Il 22esimo anno dei Canada’s Best New Restaurants prende il via con l’attesa lista pubblicata oggi su CanadasBestNewRestaurants.com. Coprendo 15 città in sette province, la lunga lista comprende ristoranti degni di nota sia dai viaggiatori domestici che internazionali. L’inclusione in questo elenco aumenta la visibilità dei ristoranti scelti sia sulla scena nazionale che internazionale”, afferma Air Canada. “Canada’s Best New Restaurants è una guida celebrativa per scoprire il meglio della ristorazione mentre esplori il Canada, cosa incredibilmente significativa per noi di Air Canada. L’elenco diversificato a livello regionale abbraccia 15 città in sette province, dimostrando che c’è molto Canada da esplorare quando pianifichi la tua prossima prenotazione”, ha affermato Andy Shibata, Vice President, Brand, Air Canada.

JETBLUE LANCIA LA ROTTA TRA NEW YORK JFK E WHASHINGTON, D.C. – Questo fine settimana JetBlue ha lanciato la sua rotta molto richiesta che collega il New York John F. Kennedy Airport (JFK) con il Washington, D.C. Ronald Reagan National Airport (DCA). “Il lancio del servizio della compagnia aerea tra New York e Washington offre un’alternativa incentrata sul cliente per i viaggiatori attraverso il trafficato corridoio nord-est, aumentando la concorrenza e la scelta per i viaggiatori attraverso le offerte di alto valore e a basso costo di JetBlue. Il nuovo servizio ha l’ulteriore vantaggio di introdurre opzioni di connessione a JFK Airport tra Washington e molte altre destinazioni, tra cui Amsterdam e Parigi, come parte del crescente servizio transatlantico di JetBlue, e voli di decine di JetBlue’s global airline partners. I clienti possono aspettarsi tre viaggi di andata e ritorno giornalieri tra le destinazioni. Al Reagan National (DCA) JetBlue attualmente serve Boston (BOS), Fort Lauderdale (FLL), Fort Myers (RSW), Orlando (MCO), San Juan, Porto Rico (SJU) e West Palm Beach (PBI), oltre a Martha’s Vineyard (MVY), Nantucket (ACK) e Nassau, Bahamas (NAS) stagionalmente. Con il lancio del servizio per New York, JetBlue ora serve un totale di 10 destinazioni non-stop da Washington, D.C”, afferma JetBlue.

NUOVA OFFERTA PER GLI AIR CANADA AEROPLAN CREDIT CARD CARDHOLDERS – Air Canada informa: “Una Aeroplan Credit Card ti farà ottenere di più dalla tua vacanza, con una notte gratuita per ogni soggiorno consecutivo di quattro notti prenotato con i punti. Con il lancio della sua ultima hotel rewards extension, Aeroplan diventa il primo airline rewards loyalty program credit card a offrire un’offerta illimitata per la quarta notte gratuita ai titolari di carte di credito in Canada e negli Stati Uniti, rendendolo il travel rewards program di riferimento”. “Quando abbiamo lanciato HotelSavers lo scorso anno, abbiamo deciso di creare una best-in-class hotel rewards lineup che corrispondesse ai nostri best-in-class flight rewards”, afferma Scott O’Leary, Vice President, Loyalty and Product at Air Canada. “Con questa unlimited Fourth Night Free offer, i nostri membri ora possono soggiornare più a lungo con i loro punti Aeroplan, riducendo ulteriormente il loro budget di viaggio”.

EASA PUBBLICA UNO STUDIO SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’END-OF-LIFE STAGE DI UN AEROMOBILE – Il report ‘Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation (M&P) Domain’ presenta i risultati della ricerca commissionata dall’EASA in un campo non ancora studiato in modo approfondito: la End-of-Life (EoL) phase di un aeromobile. Mentre le emissioni generate dal consumo di carburante causano di gran lunga il maggiore impatto sulla sostenibilità ambientale durante la vita di un aeromobile, anche la sua progettazione, manutenzione, produzione e End-of-Life (EoL) hanno un ruolo importante da svolgere nella sostenibilità. Lo studio si concentra su quelle lifecycle phases che rientrano nell’EoL: Decommissioning, Disassembly, Dismantling, Recycling, Landfill. Lo studio è diviso in 3 parti. La parte 1 fornisce una panoramica dei global and EU-specific, così come degli aviation-specific and non-aviation specific sustainability standards and regulations. Mette in evidenza alcune migliori pratiche, studi e altre iniziative dell’industria. La parte 2 descrive il ruolo che le considerazioni sulla sostenibilità svolgono o potrebbero svolgere nelle diverse aree, unità e processi del ciclo di vita dell’aeromobile. Ciò copre considerazioni generali (ad esempio nella gestione organizzativa, pianificazione/reporting, cooperazione tra organizzazioni e aspetti legali), nonché elementi nell’ambito dell’industria aerospaziale (maintenance, production, decommissioning/disassembling) e nel waste business (dismantling, energy recovery and landfill activities). Infine, la parte 3 elenca e valuta diverse raccomandazioni che interessano un’ampia gamma di parti interessate e fasi dell’aircraft lifecycle.

KLM PESENTA UNA PROPOSTA AI GROUND UNIONS PER UN NUOVO CLA – KLM ha presentato una proposta finale ai ground unions per un nuovo collective agreement (CLA) for ground personnel. KLM informa: “Il risultato rappresenta un progresso sostanziale per tutti i colleghi di terra. KLM spera che ciò porti presto a un accordo con tutti e cinque i ground unions. La proposta finale prevede un aumento salariale a partire dal 1 settembre 2023 di un importo di 135 euro lordi mensili e, a partire dal 1 ottobre 2023, un aumento salariale del 6%. Nel gennaio 2024 ci sarà anche un pagamento una tantum di 500 euro. Nel luglio 2024 seguirà un ulteriore aumento del 3% e nel gennaio 2025, a seconda dell’andamento dell’inflazione, un aumento compreso tra lo 0% e il 2%. Grazie a questi aumenti salariali, il salario minimo per il KLM Ground Personnel aumenterà fino a un livello superiore a 16 euro l’ora durante il periodo di validità dell’accordo dal 2 marzo 2023 al 28 febbraio 2025. KLM adotterà inoltre ulteriori misure per evitare che i dipendenti siano sovraccarichi e reintrodurrà il temporary part-time pre-retirement scheme (noto anche come “80-90-100 scheme”). Ciò consentirà ai dipendenti che svolgono i lavori fisicamente più faticosi di andare in pensione prima. L’indennità transitoria renderà inoltre più semplice il passaggio a lavori meno impegnativi dal punto di vista fisico”.

CARGOLUX: ACCORDO RAGGIUNTO SUL NUOVO CWA – Cargolux informa: “Cargolux, LCGB e OGBL sono lieti di annunciare che è stato raggiunto un accordo sulla base di un nuovo CWA tra tutte le parti, compresi i quattro blocking points riguardanti un aumento salariale del 5,5% a partire dal 1 settembre 2023 fino al 31 agosto 2027 (inclusa una scala retributiva rivista per il maintenance technical staff), una protezione dell’indicizzazione e la politica della Società in merito al Working From Home. I negoziati si sono svolti alla presenza del Presidente e CEO di Cargolux, del Presidente Nazionale di LCGB e del Presidente di OGBL. Ciò definisce il futuro di un dialogo sociale rafforzato tra Cargolux e i sindacati, tenendo conto delle esigenze di tutte le parti. Cargolux rimane un pilastro fondamentale del settore logistico in Lussemburgo e l’impegno di tutte le parti è volto a garantire che ciò continui”.

QATAR AIRWAYS OTTIENE LA IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEM EXCELLENCE CERTIFICATION – Qatar Airways è stata riconosciuta da Alcumus ISOQAR, uno degli enti di certificazione accreditati UKAS più riconosciuti e rispettati, per aver dimostrato con successo l’implementazione e la conformità all’ISO/IEC 20000-1:2018 Information technology — Service management System. Inoltre, il conseguimento della ISO 20000 certification è alla base dell’elevato standard di fornitura e gestione dei servizi IT, che è uno dei fondamenti di una 5-star airline. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver ottenuto la ISO 20000 certification. Questa certificazione dimostra il nostro impegno per l’eccellenza del servizio, consentendo così all’IT di Qatar Airways di offrire la massima qualità di digital and technological service experience”. ISO 20000 è uno standard internazionale per la gestione dei servizi IT (ITSM) e la sua certificazione dimostra che Qatar Airways ha implementato un quadro ITSM completo che soddisfa i più elevati standard di qualità e affidabilità. Per ottenere la certificazione ISO 20000, Qatar Airways è stata sottoposta a un rigoroso audit da parte di un ente di certificazione di terze parti. Qatar Airways IT aggiunge la certificazione ISO 20000 alle sue altre certificazioni, tra cui PCI-DSS e ISO 27001. L’IT di Qatar Airways continua a impegnarsi a mantenere i più alti standard di qualità del servizio, sicurezza delle informazioni e gestione IT, garantendo servizi di livello mondiale per i clienti e l’intera organizzazione.

EMIRATES: VOLI AGGIUNTIVI PER RIYADH – Emirates ha attivato tre voli aggiuntivi per Riyadh per supportare l’afflusso di viaggiatori da e verso il Regno durante il National Day weekend. “Opportunamente programmati in modo che i viaggiatori possano sfruttare al massimo le celebrazioni, i voli aggiuntivi partiranno da Dubai International Airport il 20 settembre, 21 settembre e 24 settembre. Tutti i voli saranno operati con aerei Boeing 777 e verranno eseguiti parallelamente al programma esistente di Emirates verso il Regno. Collegando i viaggiatori dal Regno a oltre 140 destinazioni sulla sua vasta rete globale tramite il suo hub di Dubai, Emirates offre connettività verso il Nord America, l’Africa meridionale e l’Europa. Rinomata per fornire un’offerta di servizi completa a bordo, Emirates offre ai passeggeri pasti gourmet regionali e oltre 6.500 canali di intrattenimento on-demand, tra cui oltre 135 ore di contenuti Shahid Original, esclusivamente su ice. Emirates serve il Kingdom of Saudi Arabia dal 1989, volando verso quattro gateway, Riyadh, Jeddah, Medina, Dammam, con 67 voli a settimana. L’impegno costante della compagnia aerea nei confronti dell’Arabia Saudita è stato rafforzato dal suo ruolo di sponsor principale della King Salman Cup 2023 all’inizio di questa estate”, afferma Emirates.

PROSEGUE L’ESPANSIONE DI LUFTHANSA TECHNIK AERO ALZEY (LTAA) – Lufthansa Technik AERO Alzey (LTAA), società affiliata al 100% di Lufthansa Technik AG, ha compiuto un passo sostanziale verso l’espansione inaugurando il 15 settembre un nuovo hangar di 1.500 metri quadrati. Il nuovo edificio, disposto su tre livelli, ha lo scopo di potenziare le capacità produttive dell’azienda e di soddisfare la crescente domanda per engine overhaul. La nuova struttura, situata all’interno dei locali esistenti di LTAA, servirà come temporary storage space for engine parts and large tools. Il suo obiettivo principale è consentire a LTAA di elaborare un numero maggiore di motori contemporaneamente, in linea con gli obiettivi strategici dell’azienda per la crescita futura. Matthias Gruber, CEO di LTAA, ha commentato: “L’aggiunta di questo nuovo spazio segna una tappa importante nel nostro percorso verso la crescita futura. Nonostante le sfide affrontate negli ultimi tre anni, inclusa la recente crisi, siamo riusciti a trattenere una parte significativa della nostra forza lavoro altamente qualificata. Siamo quindi ben posizionati per soddisfare le elevate richieste del mercato e per continuare su un percorso di crescita”. Tobias Baumgart, COO di LTAA, aggiunge: “Questa espansione crea spazio e ci consente di utilizzare le aree di produzione esistenti in modo ancora più efficiente”. LTAA impiega attualmente 600 lavoratori qualificati, 100 in meno rispetto a prima della crisi. Gruber: “Il nostro obiettivo è un ritorno graduale ai livelli di personale pre-crisi. Un ulteriore ampliamento dell’organico dipende però dalle future decisioni strategiche”. Oltre ad espandere la propria infrastruttura fisica, LTAA si sta avventurando anche in tecnologie avanzate. L’azienda investirà in un waterjet system per portare internamente alcuni servizi esternalizzati, offrendo un metodo rispettoso dell’ambiente per rimuovere i coatings dalle engine parts on-site. Questa tecnologia è più efficiente in termini di risorse rispetto ai tradizionali metodi meccanici e di rimozione chimica. Gruber osserva: “Manteniamo strette collaborazioni con leader del settore come GE e Pratt & Whitney per essere pionieri nell’ulteriore sviluppo della engine technology”. In linea con gli sforzi di sostenibilità, LTAA ha inoltre installato un sistema fotovoltaico su tutta l’area del tetto, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di carbonio. I piani di espansione di LTAA si estendono oltre il nuovo edificio, con l’intenzione di creare un centro logistico nel nuovo parco industriale e perseguire ulteriori progetti di costruzione nei prossimi anni per creare ulteriore spazio per la crescita e l’innovazione.

AEROPORTO DI NAPOLI: INAUGURATO IN SALA IMBARCHI SPAZIO ESPOSITIVO DEDICATO ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI L’ORIENTALE – Inaugurato all’Aeroporto di Napoli lo spazio espositivo in sala imbarchi che ospita alcuni reperti archeologici dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale, provenienti dal Museo “Umberto Scerrato”. Accanto all’area espositiva, è presente un totem multimediale con brevi filmati a circuito continuo che illustrano le sedi de L’Orientale e le collezioni museali. I passeggeri in partenza potranno ammirare alcuni dei reperti più significativi del Museo dedicato all’archeologo Umberto Scerrato (1928-2004) che comprende un’ampia sezione islamica, cinese, dell’Africa orientale, Vicino Oriente e India. “L’aeroporto è un luogo inclusivo, un crocevia di culture e linguaggi e l’Orientale rappresenta da sempre, per la nostra città, una finestra sul mondo. Ci è sembrato naturale stringere un rapporto di collaborazione che, oltre a promuovere e valorizzare le collezioni museali e la conoscenza dell’Ateneo, prevede iniziative come conferenze, summer school e attività di ricerca che rafforzano il nostro legame con il territorio e migliorano l’esperienza di viaggio dei passeggeri ai quali “regaliamo” un frammento della più antica scuola di sinologia ed orientalistica d’Europa”, commenta Roberto Barbieri, Amministratore delegato di GESAC.