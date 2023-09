Emirates e SriLankan stabiliscono una interline partnership reciproca

Emirates e SriLankan Airlines hanno firmato un reciprocal interline agreement per potenziare la connettività per i passeggeri di entrambe le compagnie aeree. La partnership consentirà l’accesso a nuovi punti sulle reciproche reti via Colombo e Dubai, utilizzando un unico biglietto e godendo della comodità del trasferimento dei bagagli.

“I biglietti sono ora in vendita per viaggiare con effetto immediato, poiché l’interline partnership sblocca 15 destinazioni regionali operate da SriLankan Airlines via Colombo, tra cui i passeggeri Emirates possono scegliere. L’interline network comprende due nuove destinazioni indiane, Madurai e Tiruchirapally, oltre a Gan Island alle Maldive, affinché i clienti possano viaggiare senza problemi con un unico biglietto, godendo al tempo stesso della comodità di una generosa politica sui bagagli e di un check-in dei bagagli senza problemi fino alla destinazione finale. Le destinazioni dell’Estremo Oriente e dell’Asia meridionale includono anche Cochin, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Malé, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Giakarta, Guangzhou, Seoul e Tokyo.

I passeggeri di SriLankan Airlines beneficeranno inoltre dell’accesso al network globale di Emirates e si collegheranno a 15 città operate da Emirates oltre Dubai. L’interline network comprende punti in Medio Oriente, Africa, Russia e Stati Uniti. I clienti dello Sri Lanka potranno godere di un’esperienza di viaggio premium e dei vantaggi della partnership volando con Emirates verso Bahrain, Amman, Dammam, Medina, Il Cairo, Muscat, Nairobi, Mosca, Tel Aviv e una serie di città degli Stati Uniti tra cui New York JFK, Los Angeles, San Franciso, Chicago, Boston e Houston (I viaggiatori che volano verso destinazioni negli Stati Uniti con biglietti interline Emirates e SriLankan devono sdoganare il proprio bagaglio presso la dogana statunitense al primo punto di ingresso nel paese)”, aferma Emirates.

Gli itinerari di viaggio possono essere prenotati immediatamente su emirates.com, srilankan.com e tramite le agenzie di viaggio online e offline preferite.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates, ha dichiarato: “Siamo lieti di attivare una partnership interline con SriLankan e offrire ai nostri clienti una maggiore scelta e accesso a destinazioni aggiuntive per soddisfare i loro piani di viaggio. Questa partnership consente ai clienti di volare senza problemi verso destinazioni uniche in India e alle Maldive, via Colombo. Non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente la nostra cooperazione nel prossimo futuro e di migliorare i vantaggi di cui i clienti potranno godere viaggiando con Emirates e SriLankan con un unico biglietto”.

Richard Nuttall, Chief Executive Officer of SriLankan Airlines, ha dichiarato: “Siamo felici di annunciare la nostra rinnovata collaborazione interline con Emirates. SriLankan si impegna a fornire connettività allo Sri Lanka da tutto il mondo e collaboriamo con molti partner per accedere alle città in cui non voliamo. Emirates è una compagnia aerea veramente globale e ha una lunga storia in Sri Lanka ed è per noi un vero piacere lavorare con loro. La partnership offre più opzioni per connettersi da e verso lo Sri Lanka, assistendo gli Sri Lankan passengers sia in patria che all’estero, e sostiene la crescita del turismo nella Perla dell’Oceano Indiano”.

“Lo Sri Lanka continua ad essere una parte importante del network Emirates, che copre quasi 140 destinazioni. Emirates ha lanciato i suoi servizi per lo Sri Lanka nel 1986 e da allora ha trasportato più di 11 milioni di passeggeri da e per Colombo. La compagnia aerea attualmente offre due voli giornalieri diretti per Colombo, utilizzando il Boeing 777-300ER, oltre a un servizio giornaliero aggiuntivo via Malé, offrendo ai clienti la flessibilità di scegliere i voli e godersi la comodità di tempi di connessione minimi. È l’unico vettore internazionale a servire il Paese con First Class services, offrendo ai passeggeri world-class products e comfort superiore in volo e a terra”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)