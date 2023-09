Maldivian modernizza la flotta regionale con ulteriori ATR 42-600

La compagnia aerea di bandiera delle Maldive, Maldivian, e ATR, hanno firmato un ordine fermo per due ATR 42-600. “Questi nuovi velivoli altamente efficienti si uniranno alla flotta regionale esistente della compagnia aerea, che comprende due ATR 72-600 e un ATR 42-600, per sostituire i turboprop di vecchia generazione.

Con questi aerei moderni, dotati di motori PW127XT estremamente efficienti e con una cabina spaziosa e accattivante, Maldivian offrirà ulteriore connettività affidabile e conveniente alle comunità e alle imprese dell’arcipelago, contribuendo al dinamismo economico delle Maldive e riducendo le emissioni”, afferma ATR.

Mohamed Mihad, Managing Director of Maldivian, ha dichiarato: “Abbiamo introdotto i nostri primi due aerei ATR nella nostra flotta nel gennaio 2023 e i nostri passeggeri già apprezzano il comfort e la modernità della loro cabina, nonché l’affidabilità dei servizi che forniamo. In quanto punto di riferimento nell’aviazione regionale, sia in termini di efficienza finanziaria che di emissioni di CO2, la serie ATR -600 rappresenta per noi una risorsa preziosa per raggiungere una crescita responsabile, fornendo al contempo un rapido accesso ai servizi essenziali e preservando le destinazioni per i residenti e i turisti dell’arcipelago”.

“Per modernizzare la sua flotta e sostenere i collegamenti vitali che offre alle sue comunità, Maldivian ha scelto ancora una volta di investire nell’aereo regionale a emissioni più basse sul mercato e nel comprovato punto di riferimento in termini di economia operativa. Avere una flotta mista di ATR 42-600 e 72-600 offrirà flessibilità, affidabilità, comfort e redditività a Maldivian sulle rotte più piccole. I passeggeri di Maldivian beneficeranno di aerei all’avanguardia, fornendo una connettività responsabile e conveniente per molti anni a venire”, ha aggiunto Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)