IATA: in corso in Vietnam la World Safety and Operations Conference

IATA ha annunciato che la prima World Safety and Operations Conference (WSOC) è iniziata ad Hanoi, Vietnam, sul tema “Leadership in Action: Driving Safer and More Efficient Operations”. Vietnam Airlines è la compagnia aerea ospitante del WSOC, il principale incontro del settore per esaminare tutti gli aspetti della safety, comprese flight operations, cabin operations and emergency response. È la prima volta che IATA tiene una safety conference in Vietnam.

“La sicurezza è la massima priorità dell’aviazione e ciò si riflette negli alti livelli di partecipazione dei Governi e nel fatto che siano presenti oltre 550 safety professionals provenienti da circa 100 compagnie aeree, regolatori dell’aviazione, produttori di aeromobili e altre parti interessate alla safety. Con la sua posizione nel cuore dell’Asia e la forte crescita economica, il Vietnam offre un luogo ideale per il WSOC. Siamo entusiasti di avere Vietnam Airlines, che ha una rete di rotte in crescita che collega la regione e il mondo, come nostra compagnia aerea ospitante”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“La safety è al centro di ogni compagnia aerea. In quanto compagnia aerea nazionale del Vietnam, Vietnam Airlines è sempre rimasta impegnata nella nostra visione, missione e valori fondamentali come gruppo aereo responsabile. Siamo lieti di accogliere la global safety community ad Hanoi per condividere approfondimenti, espandere le conoscenze e insieme trasformare per un’industria aeronautica più sicura”, ha affermato Le Hong Ha, presidente e CEO di Vietnam Airlines, che partecipa al panel dei CEO, insieme al Philippine Airlines President and COO Stanley K. Ng e Nick Careen, IATA’s Senior VP, Operations, Safety and Security.

Un punto culminante del WSOC sarà il lancio della IATA Safety Leadership Charter, con i safety leaders di oltre 20 compagnie aeree come firmatari. La Carta è stata sviluppata in consultazione con i membri IATA e con la più ampia comunità aeronautica, per supportare i dirigenti nella crescita di una positive safety culture all’interno delle loro organizzazioni.

In cima all’agenda c’è anche la transizione in corso dello IATA Operational Safety Audit (IOSA), che questo mese compie 20 anni, verso un risk-based model in base al quale gli audit saranno adattati al profilo di rischio di ciascuna compagnia aerea.

Altre sessioni esamineranno la necessità di state accident investigation reports tempestivi e approfonditi sugli incidenti, per contribuire a migliorare la sicurezza. In programma figurano anche runway safety, unruly passengers, cabin crew health and well-being, pilot training.

L’aviazione fornisce un contributo importante al benessere economico del Vietnam. Sulla base dei dati del 2019 (pre-pandemia), ha contribuito con 11,7 miliardi di dollari al PIL del Paese, compresa la spesa dei turisti stranieri che arrivano in aereo, pari al 5,5% del PIL. In totale, secondo Aviation Benefits Beyond Borders, l’aviazione ha sostenuto un totale di 2,5 milioni di posti di lavoro, compresi quelli legati al turismo.

IATA annuncia i primi firmatari della Safety Leadership Charter

IATA ha annunciato il lancio della IATA Safety Leadership Charter alla IATA World Safety and Operations Conference ad Hanoi, Vietnam. I Safety leaders di oltre 20 compagnie aeree sono i primi firmatari: Air Canada, Air India, Air Serbia, ANA, British Airways, Carpatair, Cathay Pacific, Delta Airlines, Emirates Airline, Ethiopian Airlines, EVA Airways, Garuda Indonesia Airlines, Hainan Airlines, Japan Airlines, Pegasus Airlines, Philippine Airlines, Qantas Group, Qatar Airways, TAROM, United Airlines, Vietnam Airlines, Xiamen Airlines.

La Safety Leadership Charter mira a rafforzare la organizational safety culture attraverso l’impegno verso otto key safety leadership guiding principles. È stata sviluppata in consultazione con i membri IATA e la più ampia comunità aeronautica per supportare i dirigenti del settore nell’evoluzione di una positive safety culture all’interno delle loro organizzazioni.

“La leadership conta. È il fattore più forte che influenza il safety behavior. Sottoscrivendo la Safety Leadership Charter della IATA, questi leader del settore stanno dimostrando visibilmente il loro impegno nei confronti della criticità della safety culture all’interno delle proprie compagnie aeree e la necessità di sviluppare continuamente il lavoro svolto in precedenza”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I Safety Leadership Guiding Principles includono:

– Condurre l’obbligo alla safety attraverso parole e azioni.

– Promuovere la safety awareness tra i dipendenti, il gruppo dirigente e il consiglio di amministrazione.

– Creare un’atmosfera di fiducia, in cui tutti i dipendenti si sentano responsabili della sicurezza e siano incoraggiati e tenuti a segnalare informazioni relative alla sicurezza.

– Guidare l’integrazione della sicurezza nelle strategie aziendali, nei processi e nelle misure di prestazione e creare la capacità interna di gestire e raggiungere gli obiettivi di sicurezza organizzativi.

– Valutare e migliorare regolarmente l’organizational Safety Culture.

“L’aviazione commerciale ha beneficiato di oltre 100 anni di progressi in materia di sicurezza che ci ispirano ad alzare ulteriormente il livello. L’impegno e la spinta dei leader dell’aviazione per il miglioramento continuo della sicurezza è un pilastro di lunga data dell’aviazione commerciale, che ha reso il volo la forma più sicura di viaggio a lunga distanza. La firma di questa carta onora i risultati che dovrebbero dare a tutti la massima fiducia quando si vola e ricorda in modo potente e tempestivo che non possiamo mai essere compiacenti in materia di sicurezza”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior VP Operations, Safety and Security.

