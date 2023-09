Embraer e FlightSafety annunciano un nuovo Praetor full-flight simulator in Europa e aprono una nuova location negli Stati Uniti

Embraer e FlightSafety International hanno annunciato oggi l’apertura di un nuovo Praetor full-flight simulator in Orlando, Florida. “Il simulatore è già qualificato dalla Federal Aviation Administration (FAA). L’initial training per i clienti è disponibile questo mese, mentre il recurrent trainer inizierà a ottobre. Entrambe le società hanno inoltre annunciato il lancio del quarto Praetor simulator, che avrà sede in Europa, in una località che sarà annunciata in un secondo momento. Si prevede che il nuovo Praetor simulator entrerà in funzione entro la fine del 2024″, afferma Embraer.

“Offrire capacità di formazione aggiuntive è importante per supportare i nostri clienti. Questi due nuovi full-flight simulators ci avvicinano ancora di più ai piloti e agli operatori della famiglia Praetor negli Stati Uniti e in Europa e ci offriranno l’opportunità di condividere i nostri ultimi aggiornamenti tecnologici e il miglior supporto della categoria”, ha affermato Carlos Naufel, President & CEO, Embraer Services & Support.

“FlightSafety è impegnata a soddisfare la crescente domanda per Embraer Praetor training”, afferma Nate Speiser, Executive Vice President of FlightSafety Sales and Marketing. “In qualità di training partner di Embraer, siamo orgogliosi di annunciare implementazioni consecutive di simulatori in due regioni per supportare la worldwide training demand per questa flotta in rapida crescita”.

“Il Praetor 500 e il Praetor 600 sono gli aerei tecnologicamente più avanzati nelle loro categorie. Il Praetor 500 ha superato gli obiettivi di certificazione, raggiungendo un range intercontinentale di 3.340 miglia nautiche (6.186 km) con quattro passeggeri e NBAA IFR Reserves. Il Praetor 500 è un midsize jet in grado di effettuare voli diretti da un angolo all’altro del Nord America, come da Miami a Seattle o da Los Angeles a New York. Il suo fratello maggiore, il Praetor 600, è un super-midsize jet in grado di effettuare voli diretti da Parigi a New York o da San Paolo a Miami. Con quattro passeggeri e NBAA IFR reserves, il Praetor 600 ha un range intercontinentale di 4.018 miglia nautiche (7.441 km)”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)