News Brevi – 19.09.2023

MEDICINA AERONAUTICA: LE SFIDE FUTURE DISCUSSE AL CESMA – La Sanità Aeronautica è stata protagonista del convegno “Le nuove frontiere della medicina aeronautica: dal biocontenimento alla medicina aerospaziale”, organizzato dal CESMA – Centro Studi Militari Aeronautici e tenutosi il 14 settembre 2023 presso la Casa dell’Aviatore a Roma. Il Generale Ispettore Pietro Perelli, Capo del Servizio Sanitario e del Corpo Sanitario Aeronautico, ha aperto il convegno con un intervento che ha ripercorso le tappe e i progressi della medicina aeronautica attraverso i suoi protagonisti, dalla medicina di alta quota fino ai recenti esperimenti suborbitali, seguito da un breve saluto dell’Ispettore Generale della Sanità Militare, Generale di Divisione Vito Ferrara. Nella prima sessione, partendo dalle recenti esperienze maturate durante la pandemia, è stato evidenziato il ruolo fondamentale dell’A.M. con la sua capacità di trasporto in biocontenimento nella gestione della crisi, per poi illustrare come le Istituzioni hanno avuto modo di mettere alla prova le procedure sanitarie di contenimento relativamente al traffico aereo internazionale e presentare un innovativo dispositivo di protezione individuale. L’evento si è quindi focalizzato sulla tavola rotonda dal titolo “La realtà multidimensionale della Medicina Aeronautica”, dove i relatori, medici del Corpo Sanitario Aeronautico, hanno illustrato come la Sanità Aeronautica rappresenti un elemento chiave per studio, sviluppo e ricerca in campo aeronautico e spaziale. La complessa evoluzione del rapporto uomo-macchina, spinta dal progresso tecnologico e dalla richiesta di prestazioni sempre più elevate, pone sfide alle quali la medicina aeronautica è costantemente chiamata a rispondere, anche alla luce del costante progresso ottenuto dagli studi sugli effetti degli ambienti estremi, della capacità di biocontenimento, continuamente aggiornata e implementata, e dei recentissimi esperimenti in microgravità. Il convegno si è chiuso con l’intervento del Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli, che ha enfatizzato la sempre maggiore integrazione tra mondo militare e civile, ponendo l’attenzione su quanto l’innovazione tecnologica abbia espanso il dominio aereo legandolo a quello spaziale, con inevitabili ripercussioni anche in ambito di sanità aeronautica e spaziale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DG ENAC ALLA PRESENTAZIONE DI HYDROGEN VALLEY MALPENSA – “L’Italia svolge un ruolo da protagonista nel contrasto al cambiamento climatico dando un proprio convinto ed efficace contributo anche nel trasporto aereo per la riduzione delle emissioni di CO2”. Questo l’intervento del Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta, alla Tavola rotonda “TH2ICINO: un ponte verso la sostenibilità energetica in Italia e oltre” per la presentazione del progetto Hydrogen Valley Malpensa (leggi anche qui). Il DG Quaranta ha evidenziato la necessità di azioni urgenti per limitare l’impatto, anche se contenuto, dell’aviazione civile attraverso il miglioramento delle rotte aeree, delle performance dei velivoli e con i carburanti alternativi come i Sustainable Aviation Fuels – SAF. “L’Enac – ha continuato il DG Enac – rappresenta il nostro Paese nei consessi internazionali per emendare la normativa o elaborare nuova legislazione che offra al mondo del trasporto aereo strumenti per incrementare le azioni per la riduzione delle emissioni sia gassose che acustiche”.

EASYJET RIPRENDE I CORSI FEARLESS FLYER NEL REGNO UNITO – easyJet ripropone il corso Fearless Flyer in UK per l’inverno, per aiutare i passeggeri a prendere il controllo e superare le proprie paure. Con i corsi che inizieranno dal 1° ottobre e si svolgeranno a Bristol, London Luton, Manchester, Glasgow, London Gatwick e Belfast, oltre al ritorno a London Stansted per la prima volta dal 2020, i clienti potranno scegliere tra sette aeroporti in tutto il Regno Unito per prenotare il loro experience flight. Dal 2012 più di 11.000 fobici hanno preso il volo dopo aver completato con successo il corso Fearless Flyer, con un tasso di successo del programma che supera il 95%. Nel marzo di quest’anno easyJet ha celebrato il suo 150° traguardo del corso. Fearless Flyer continua ad essere uno dei corsi di aerofobia più convenienti nel Regno Unito e il programma invernale offre opzioni in tutto il Regno Unito con date a ottobre e novembre di quest’anno e a febbraio del prossimo anno. Il corso Fearless Flyer di easyJet è diviso in tre parti principali: un corso virtuale a terra, in cui il massimo esperto di fobia Lawrence Leyton e un capitano senior di easyJet spiegheranno i suoni e le sensazioni non familiari che i clienti provano a bordo di un aereo e insegneranno loro una serie di tecniche mentali per gestire la situazione; una sessione Zoom online “Meet the Team” di un’ora prima del volo, in cui i partecipanti verranno guidati attraverso l’esperienza dell’aeroporto e cosa aspettarsi; un volo speciale di un’ora dall’aeroporto del corso, dove i clienti mettono alla prova le loro nuove abilità ascoltando un commento dal vivo del volo dal team Fearless Flyer. Oltre al corso standard, a London Luton e Manchester è disponibile anche un corso VIP che include vantaggi extra esclusivi tra cui un Capitano dedicato che guiderà durante l’esperienza della giornata di volo, una videochiamata privata pre-volo con un pilota. Un numero limitato di posti è ora disponibile su Fearlessflyer.easyjet.com.

ANA ESPANDE GLI INTERNATIONAL FLIGHT SERVICES DAL TOKYO HANEDA AIRPORT TERMINAL 2 – All Nippon Airways (ANA) aumenterà il numero di voli internazionali in partenza da Haneda Airport Terminal 2 a partire dal 29 ottobre. Insieme al suo attuale servizio di cinque voli, dal Terminal 2 partiranno un totale di 16 voli, compresi tutti i voli verso l’Europa (Londra, Parigi, Francoforte e Monaco di Baviera) e voli verso destinazioni come Honolulu, Singapore, Sydney e Shanghai (Hongqiao). Dei 40 voli internazionali in partenza da Haneda Airport, 16 partiranno dal Terminal 2. Per le informazioni più recenti sul terminal di partenza, controllare l’app o il sito web ANA. Il piano è applicabile dal 29 ottobre 2023 al 30 marzo 2024. Per i voli in arrivo ad Haneda Airport, il terminal di arrivo previsto verrà visualizzato sul sito web “Flight Status Information” di ANA 24 ore prima dell’orario di partenza. Il terminal confermato verrà visualizzato due ore prima dell’arrivo. Il sito web ANA e la funzione “My Booking” sull’app ANA visualizzeranno “T2/T3;” fare riferimento alle “Flight Status Information” per informazioni sul terminal di arrivo. Il tempo di trasferimento dai voli domestici ai voli internazionali al Terminal 2 è di 55 minuti, inferiore al tempo richiesto per i trasferimenti tra i terminal, consentendo trasferimenti convenienti dalle città del Giappone a destinazioni da Haneda. ANA continuerà ad aumentare il numero di voli in partenza dal Terminal 2 e massimizzerà pienamente le operazioni insieme al Terminal 3. Dal 29 ottobre, gli orari di apertura dell’ANA SUITE LOUNGE e dell’ANA LOUNGE nel Terminal 2 per i voli internazionali saranno ampliati per far fronte all’aumento delle partenze. Queste lounge ANA, tra le più grandi del Giappone, offrono uno spazio di qualità per supportare i vari modi in cui i passeggeri trascorrono il loro tempo prima della partenza.

BRITISH AIRWAYS FINANZIERA’ I COSTI DI FORMAZIONE DI 60 POTENZIALI PILOTI – Da oggi i PROSPECTIVE pilot possono richiedere un posto in un nuovo programma British Airways che vedrà il costo di £100.000 della loro formazione coperto interamente dalla compagnia aerea. Lo Speedbird Pilot Academy programme della compagnia solleverà la barriera dei costi, precedentemente proibitivi, della formazione per diventare pilota di linea per un massimo di 60 candidati idonei all’anno, contribuendo a livellare il campo e a rendere la carriera di volo un’opzione realistica per tutti. Si spera che, eliminando i costi elevati associati alla formazione a carico del richiedente, le persone di tutte le comunità saranno incoraggiate a presentare domanda. Le reclute di successo avranno anche i costi di vitto e alloggio coperti durante il loro periodo di formazione di 16 mesi, rendendolo l’unico airline scheme che rimuove tutti i costi associati. Sean Doyle, British Airways’ Chairman and CEO, ha dichiarato: “La Speedbird Pilot Academy renderà l’ambizione di diventare un pilota British Airways una realtà per le persone che in precedenza avevano scartato l’opzione a causa della barriera dei costi. Il nostro obiettivo è attrarre i migliori talenti là fuori per la nostra futura generazione di piloti. Sia che qualcuno stia lasciando la scuola o intraprendendo una seconda carriera che non avrebbe mai ritenuto possibile, stiamo livellando il campo rimuovendo la barriera dei costi di formazione iniziale, per rendere la carriera di volo più accessibile a una gamma più ampia di persone e dando a tutti pari opportunità. Voliamo verso più di 200 destinazioni in tutto il mondo su una vasta gamma di tipi di aeromobili, offrendo ai piloti numerose opportunità e rendendo estremamente gratificante la carriera di pilota British Airways. Questa iniziativa unica nel suo genere consentirà a chiunque di trasformarla in realtà”. Le domande per il programma possono essere presentate tramite il careers website della compagnia aerea e i candidati sono incoraggiati a fare domanda rapidamente, poiché a causa della domanda senza precedenti prevista, si chiuderanno entro sette giorni. La formazione inizierà all’inizio del prossimo anno e al termine del corso le reclute otterranno una posizione di pilota retribuito a tempo pieno presso la compagnia aerea. British Airways sta lavorando a stretto contatto con Fantasy Wings, la principale organizzazione britannica per la diversità nel settore dell’aviazione e membro del BA Better World Community Fund, per promuovere il programma tra i giovani di origine nera, asiatica e di minoranza etnica, altre comunità in tutto il paese e giovani donne.

NUOVE NOMINE NELL’EXECUTIVE TEAM DI UNITED – United Airlines ha annunciato oggi due promozioni di leadership all’interno del suo Executive team. Josh Earnest viene promosso Executive Vice President of Communications and Advertising e Terri Fariello è promossa Executive Vice President of Government Affairs and Global Public Policy. Entrambi rimarranno nell’Executive Team di United. “Negli ultimi anni United ha goduto di un vantaggio competitivo significativo avendo i nostri policy and communications leaders al tavolo per ogni decisione importante che abbiamo preso, soprattutto durante la straordinaria interruzione causata dalla pandemia”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United. “La struttura ha funzionato perché Josh e Terri sono professionisti ai massimi livelli. La loro consulenza e la loro visione strategica continueranno ad essere essenziali nell’implementazione dei nostri ambiziosi United Next plans”. “Josh e Terri sono parte integrante del nostro Executive Team e hanno contribuito a rendere possibili tutte le principali azioni che abbiamo intrapreso come compagnia aerea negli ultimi anni”, ha affermato Brett Hart, President of United.

EMIRATES SI IMPEGNA IN UNA MULTI-YEAR SPONSORSHIP CON IL BEIRUT BASKETBALL CLUB – Emirates collabora con il Beirut Basketball Club come Official Airline and jersey sponsor per le prossime tre stagioni. L’accordo sottolinea l’impegno di lunga data della compagnia aerea nel sostenere il basket in Libano, dove lo sport è estremamente popolare, e in tutta la regione. Per celebrare la partnership Emirates e il Beirut Basketball Club hanno dato il via alla loro relazione con uno speciale evento mediatico in un campo da basket co-branded dove il Club si allena e gioca le partite stagionali. Come parte del suo accordo, Emirates riceverà numerosi diritti di sponsorizzazione, tra cui il posizionamento del suo logo “Emirates Fly Better” sulle maglie dei giocatori, il brand digitale e statico sul campo in tutte le partite maschili e femminili, l’esposizione televisiva, i diritti digitali e diritti di attivazione dei social media sulle piattaforme del Club. Emirates è un convinto sostenitore del basket dal 1991, quando ha collaborato con la UAE Basketball Association come sponsor e compagnia aerea ufficiale.

IBERIA: NUOVA INIZIATIVA CON LALIGA SUL VOLO PER BOGOTA’ – Iberia informa: “I clienti Iberia del volo di oggi per Bogotá, decollato da Madrid alle 12:30, hanno avuto una sorpresa: in ognuno dei loro posti hanno trovato una maglietta ufficiale di una delle 20 squadre LALIGA, con l’invito scambiarsi le magliette, come avviene sul campo da gioco. Questa azione fa parte dell’accordo di sponsorizzazione tra Iberia e LALIGA per l’America Latina e porterà il meglio dell’intrattenimento, della cultura e del divertimento a migliaia di fan in questa regione, strategica per entrambe le organizzazioni. Diversi tipi di attivazioni, eventi e contenuti sono stati inclusi nell’accordo di sponsorizzazione durante questa stagione, in modo che i fan di tutta l’America Latina possano godersi le emozioni di LALIGA insieme a un partner come Iberia. L’accordo di collaborazione coincide con un momento molto rilevante per entrambe le società. Iberia sta puntando il suo focus strategico principale sull’America Latina, una regione in cui opera 18 destinazioni in 16 paesi e dove sta ottenendo numeri record di voli. Da parte sua LALIGA celebra una nuova era con una trasformazione a livello di strategia, posizionamento, brand, tecnologia e trasmissioni audiovisive”.

BOMBARDIER RICONOSCE I VINCITORI DEL 2022 DIAMOND SUPPLIER PROGRAM – Bombardier ha riconosciuto 18 dei suoi fornitori con la prestigiosa Diamond certification, in riconoscimento del loro impegno verso l’eccellenza nelle performance operative per il 2022, nonché per la loro dedizione al miglioramento continuo. Bombardier ha consegnato i premi ai suoi Diamond suppliers durante una cerimonia a Montréal il 18 settembre 2023. “Facciamo affidamento sul duro lavoro dei nostri stimati fornitori per aiutarci a produrre e fornire assistenza ai migliori business jet del mondo per i nostri clienti”, ha affermato Shauna Gamble, Chief Procurement Officer, Bombardier. “I nostri partner commerciali sono fondamentali per il nostro continuo successo e siamo lieti di poter celebrare i loro risultati per il quinto anno consecutivo attraverso il nostro Diamond Supplier Program. I 18 vincitori della certificazione Diamond 2022 di Bombardier hanno dimostrato ciascuno il proprio impegno nel mantenere operazioni forti e di successo, nonostante l’interruzione della supply chain globale”. “Il Bombardier Diamond Supplier Program premia i fornitori che puntano all’eccellenza attraverso il miglioramento e l’innovazione continui”, ha affermato Éric Filion, Executive Vice President, Programs and Supply Chain, Bombardier. “La nostra proficua collaborazione con i fornitori ci consente di costruire e mantenere relazioni a lungo termine a vantaggio dei nostri clienti, delle nostre strutture e della nostra rete di assistenza mondiale”. I fornitori sono riconosciuti in tre categorie: Production, Indirect Goods and Services, Aftermarket. I Diamond Suppliers di Bombardier hanno soddisfatto i livelli di performance operativa e di competitività necessari per qualificarsi in queste specifiche categorie per l’anno solare 2022. Le prestazioni e la competitività di livello mondiale dei Bombardier business aircraft e il track record di eccellenza e innovazione dell’azienda sono raggiunti attraverso gli sforzi di collaborazione con i fornitori e costruendo partnership di valore basate sulla fiducia e sul rispetto.

IL PRESIDENTE ENAC INTERVIENE A “ZES IONICA: ROTTA VERSO LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL SUD” – Intervento del Presidente Enac Pierluigi Di Palma su ZES Ionica. “La ZES deve essere considerata come un’occasione per offrire uno sviluppo economico del territorio favorendo insediamenti produttivi nei settori della ricerca e dell’innovazione tecnologica, supportando le imprese di start up. Nell’aeroporto di Grottaglie abbiamo cercato di cogliere la visione di sviluppo del Paese che non può che essere quella legata all’innovazione tecnologica. Con la Regione Puglia e con Aeroporti di Puglia abbiamo voluto realizzare investimenti produttivi a Grottaglie per creare un tecnopolo di grandissima eccellenza che guardi al futuro del nostro Paese e che abbia ricadute professionali elevate per i nostri giovani”.

BELL CELEBRA IL SUCCESSO DELLO CZECH H-1 PROGRAM DURANTE I NATO DAYS 2023 – “Siamo entusiasti di celebrare questa straordinaria occasione con la Repubblica Ceca che modernizza la propria flotta di elicotteri”, ha affermato Mike Deslatte, Bell senior vice president and H-1 program director. “Queste nuove piattaforme H-1 pongono la Repubblica Ceca all’avanguardia nella tecnologia degli elicotteri sul campo, in un momento in cui la sicurezza è più importante che mai”. L’AH-1Z Viper e l’UH-1Y Venom sono la nuova generazione di dedicated attack and combat multirole helicopters di Bell. Bell ha progettato entrambi gli aeromobili per avere un ingombro logistico minimo, migliorando la velocità operativa e l’agilità, fornendo ai militari maggiore versatilità durante le operazioni strategiche. Bell, insieme al suo subcontractor, Pinnacle Solutions, una società Akima, fornirà pilot, crew chief and maintenance training, così come maintenance support per tali attività nella Repubblica ceca. “Pinnacle Solutions e Akima sono lieti di supportare le forze armate ceche e Bell Textron nella fornitura di queste nuove e vitali capacità aeronautiche alla Repubblica ceca”, ha affermato Tina Tucker, president of Pinnacle Solutions. “I nostri professionisti di grande esperienza forniranno la migliore formazione di qualità garantendo al contempo che gli aeromobili siano completamente manutenuti per completare questa importante fase dell’aircraft fielding”. “Questo è l’inizio di una nuova era in cui Viper e Venom diventano una risorsa fondamentale per la difesa e la sicurezza della Repubblica Ceca”, ha aggiunto Deslatte.

TEXTRON AVIATION ESPANDE LA SUA INTERIOR MANUFACTURING FACILITY PER CUSTOM CESSNA AND BEECHCRAFT AIRCRAFT INTERIORS – Textron Aviation ha annunciato che la società aggiungerà 16.000 piedi quadrati alla sua Interior Manufacturing Facility (IMF) per supportare la crescente domanda di interni unici e personalizzati per aerei Cessna e Beechcraft. L’espansione consente a Textron Aviation di semplificare i processi di produzione, centralizzando i macchinari all’interno dello spazio per supportare un’efficiente interior manufacturing per la sua intera gamma di jet Cessna Citation, nonché per gli aerei turboelica Beechcraft King Air e Cessna SkyCourier. “Il nostro team altamente qualificato progetta ogni interno per creare l’ambiente e l’esperienza ideali del velivolo del cliente, come relax, innovazione o produttività”, ha affermato Christi Tannahill, senior vice president, Customer Experience. “Questa espansione aiuta il nostro team a superare le aspettative dei nostri clienti con qualità, maestria ed efficienza senza eguali”. L’impronta più ampia consente all’azienda di supportare nuovi modelli come Cessna Citation M2 Gen2, CJ4 Gen2, Cessna SkyCourier, Beechcraft King Air 360 e King Air 260. Saranno inoltre disponibili due prodotti attualmente in fase di sviluppo: il Cessna Citation Ascend e il Beechcraft Denali, supportati presso la IMF facility una volta entrati in servizio. “In Textron Aviation, il nostro impegno per l’eccellenza, l’innovazione e il futuro del volo è leader nel settore dell’aviazione”, ha affermato Brad White, senior vice president, Operations. “Sia che i nostri dipendenti lavorino sulla punta o sulla coda di un aeromobile, sia che facciano parte dell’ingegneria, della progettazione, della consegna o della manutenzione di un aeromobile, si uniscono alla nostra eredità di successo”. In linea con l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità, gli aggiornamenti della struttura includono illuminazione a LED a risparmio energetico e sistemi ad alta efficienza. Si prevede che la costruzione sarà completata a metà del 2024.