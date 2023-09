Tecnam lancia il P2012 Sentinel SMP equipaggiato con IMSAR Systems

Tecnam annuncia un’ulteriore espansione delle mission capabilities per la versatile P2012 aircraft series con Apex Aviation, Taiwan, con un Memorandum of Understanding per uno special mission P2012 Sentinel SMP dedicato a surveillance and maritime patrolling con IMSAR mission equipment.

L’annuncio è stato dato all’apertura di TADTE 2023, Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition, da Mr. Wilson Chien Yu Kao, CEO Apex Aviation.

Apex, con sede a Taitung, ha acquistato il primo P2012 per skydive and aerial tourism in collaborazione con il Taitung government nel 2022. Un secondo P2012 con ambulance configuration è stato consegnato nel giugno 2023. La Società ha altre 6 P2012 options.

Questo nuovo P2012 SMP sarà configurato con IMSAR systems che includono due EO/IR cameras, un power box per alimentare tutti i sistemi, radar, infrared sensor, AIS sensor, data downlink installation.

Wilson Chien Yu Kao, CEO di Apex Aviation, ha dichiarato: “Crediamo che il Tecnam P2012 Sentinel SMP sia la piattaforma perfetta per la Taiwan Coast Guard. Il suo range, le payload capability e le sue caratteristiche sono ideali per soddisfare i requisiti della missione. Equipaggiato con componenti IMSAR, il nuovo velivolo costituirà un paradigma all’avanguardia per il pattugliamento marittimo”.

Francesco Sferra, P2012 – Special Mission Platform Sales and Business Development Manager, Experimental Test Pilot, ha dichiarato: “Tecnam è orgogliosa di collaborare con IMSAR e APEX per fornire alla Taiwanese Coast Guard un moderno velivolo in grado di svolgere la missione con l’efficacia, l’efficienza e l’affidabilità offerta dalla P2012 Sentinel SMP platform”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)