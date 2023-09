David Kondo è stato nominato Head of Austrian Brand Experience

David Kondo assumerà la carica di Senior Director Austrian Brand Experience dal 15 ottobre 2023 e in futuro sarà quindi responsabile dell’intero marketing e del product management di Austrian Airlines. Ciò include advertising and market communication, brand management e la progettazione dell’esperienza del cliente lungo l’intera catena di viaggio.

“La forte passione di David Kondo per l’aviazione è iniziata presto, crescendo tra Giappone, Canada e Australia e viaggiando regolarmente fin dall’infanzia. Ciò ha avuto un’influenza significativa anche sulla sua carriera professionale. Ha iniziato presso Virgin Australia come Product & Operations Graduate, prima di trasferirsi in Qatar Airways nel 2013 come Product and Strategy Specialist, dove ha rinnovato il servizio di volo e guidato lo sviluppo del design della Business Class “Qsuites”.

Nel 2015 è tornato in Australia presso Qantas Group, dove ha guidato gli infight retail programs di Jetstar Japan e Jetstar Asia (Singapore). Dal 2017 David lavora con Finnair, ricoprendo varie senior leadership positions in customer experience, per offrire, ad esempio, la award-winning long-haul experience e la riqualificazione di Helsinki airport.

David Kondo è attualmente anche member of the Airline Passenger Experience Association (APEX) Board of Directors. Oltre ai suoi studi in ingegneria e airline business, ha anche un background in design thinking and innovation”, afferma Austrian Airlines.

“Sono convinto che la competenza di David Kondo nel settore e la sua conoscenza della customer experience lo rendano la persona ideale per questa posizione”, ha affermato Michael Trestl, Austrian Chief Commercial Officer.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)