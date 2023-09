Entra in servizio la nuova high-performance propeller per la Beechcraft King Air B300 series

McCauley Propeller Systems ha annunciato la prima consegna e l’entrata in servizio della sua nuova C780 propeller per la Beechcraft King Air B300 series, a seguito della sua installazione presso il Tampa Service Center di Textron Aviation. La nuova elica, che presenta quattro aluminum swept blades e un diametro di 105 pollici, ha ottenuto la Federal Aviation Administration (FAA) type certification nel luglio 2023.

McCauley Propeller Systems è una divisione di Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

“La nuova McCauley C780 offre ai clienti del King Air performance migliorate, una cabina più silenziosa e una maggiore efficienza”, ha affermato Heidi McNary, vice president and general manager, McCauley Propeller Systems. “Da 85 anni McCauley è impegnata a fornire soluzioni creative e a guidare in avanti i clienti con progetti pionieristici. Non vediamo l’ora di continuare a supportare il futuro del volo e di aerei leggendari come il Beechcraft King Air”.

Il Textron Aviation Service Center ha installato la prima C780 propeller su un Beechcraft King Air 350 di proprietà di ExecuJet Charter Service, Inc. Con sede in Florida, ExecuJet fornisce full concierge private air charter services ai clienti che cercano flessibilità ed efficienza.

“Ho sempre avuto un’affidabilità e un servizio straordinari con la linea di prodotti McCauley”, ha affermato Robert Jones, director of Maintenance at ExecuJet Charter Service, Inc. “Non potremmo essere più entusiasti. L’aereo apparirà e opererà incredibilmente bene”.

“Con la nuova C780 propeller, i proprietari e gli operatori del King Air B300 sperimenteranno:

– Un risparmio di peso dell’elica di oltre 50 libbre.

– Un aumento delle takeoff and climb performance.

– Rumore ridotto in cabina e in cockpit.

– Extended Time Between Overhaul (TBO) di 5.000 ore o 72 mesi.

– 4.000 ore o 36 mesi limited propeller warranty.

I clienti del King Air B300 possono far installare l’elica sul proprio aereo presso un Textron Aviation Service Center o una Authorized McCauley Service Facility senza che siano necessarie ulteriori modifiche”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)