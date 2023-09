Air Canada ottiene il Five Star Global Airline Award agli APEX 2024 Awards

Il continuo impegno di Air Canada verso l’eccellenza è stato riconosciuto con un Five Star Global Airline Award durante la Airline Passenger Experience Association (APEX) 2024 Awards Ceremony tenutasi ieri sera a Long Beach, California. È la quinta volta in sei anni che alla compagnia aerea viene assegnato un APEX Five Star rating basato sul feedback dei clienti.

“A nome degli oltre 36.000 dipendenti di Air Canada, ringraziamo i nostri clienti e APEX per averci riconosciuto il Five Star Global Airline award. Abbiamo fatto investimenti significativi nei nostri prodotti e servizi digitali, nelle lounge e a bordo, e siamo lieti di accogliere i nostri clienti a bordo con un elevato livello di comfort e comodità mentre entrano in contatto con famiglie e amici, esplorano nuove culture o continuano a costruire attività in tutto il Canada e nella nostra rete globale”, ha affermato Mark Nasr, Air Canada’s Executive Vice President, Marketing & Digital and President of Aeroplan.

Gli APEX Five Star e Four Star Airline Awards, precedentemente APEX Official Airline Ratings™, sono stati creati sulla base del feedback neutrale e di terze parti dei passeggeri e delle informazioni raccolte attraverso la partnership di APEX con TripIt® di Concur®, l’app per l’organizzazione dei viaggi con la valutazione più alta al mondo. Per gli Awards 2024, quasi un milione di voli sono stati valutati dai passeggeri di più di 600 compagnie aeree di tutto il mondo utilizzando una scala a cinque stelle. Gli APEX Five Star and Four Star Airline Awards sono certificati in modo indipendente da una società di audit esterna professionale.

L’APEX Five Star Award 2024 di Air Canada è l’ultimo di una serie di premi ricevuti quest’anno da Air Canada per i suoi prodotti e servizi leader del settore.

