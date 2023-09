News Brevi – 21.09.2023

FINNAIR PARTECIPA A #GIRLSTAKEOVER DI PLAN INTERNATIONAL – Il 9 ottobre, la diciassettenne Siru Nuutinen assumerà il ruolo di Topi Manner, amministratore delegato di Finnair, e lavorerà con il comitato esecutivo di Finnair. Un’iniziativa che fa parte della campagna di Plan International, un’organizzazione per i diritti delle bambine che cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla discriminazione nei confronti delle ragazze e, allo stesso tempo, di mettere in luce il loro potenziale. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita dell’importanza delle aziende come soggetti attivi in ambito sociale”, afferma Topi Manner, Amministratore delegato di Finnair. “Noi di Finnair crediamo fortemente in una società diversificata ed equa, ed è per questo che abbiamo voluto aderire a questa iniziativa”. Il tema della campagna è l’uguaglianza nella carriera professionale. A livello globale, le ragazze hanno tuttora minori opportunità rispetto ai ragazzi di ricevere un’istruzione, di accedere a posizioni di responsabilità e di ottenere la stessa retribuzione. Anche in Finlandia si ha la volontà di migliorare sempre più la condizione lavorativa delle donne, soprattutto in termini di parità di genere. Presso Finnair, la campagna non si concentrerà solo sulla situazione delle giovani donne, ma affronterà anche il tema dell’uguaglianza e della diversità. Gli obiettivi e le azioni aggiornate saranno pubblicate durante il takeover. “Da tempo godiamo di un ambiente di lavoro multiculturale e diversificato. Tuttavia, dopo lunghi anni di crisi, è il momento giusto per aggiornare i nostri obiettivi e riavviare le azioni sistematiche per ottenere un ambiente di lavoro più equo e inclusivo”, afferma Topi Manner, Amministratore delegato di Finnair. “Vogliamo essere un luogo di lavoro appetibile anche in futuro e collaborando con Siru crediamo di poter ottenere buone idee su come far progredire concretamente l’uguaglianza e l’inclusione”.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO NELLA BASE DI AVIANO – Mercoledì 20 settembre, alla presenza del Generale di Divisione Aerea Luigi Del Bene, Comandante delle Forze da Combattimento, ha avuto luogo, presso l’aeroporto “Pagliano e Gori” di Aviano, la cerimonia di passaggio di consegne tra il Colonnello Marco Schiattoni, Comandante uscente, ed il Colonnello Salvatore La Luce, Comandante subentrante. Alla Cerimonia sono intervenute numerose autorità civili, religiose e militari del territorio. Il Colonnello Schiattoni, nel suo discorso di commiato, ha rimarcato la sinergia e la fattiva collaborazione sia con il 31st Fighter Wing dell’USAFE, che con tutte le Istituzioni civili e militari presenti sul territorio, dimostrata in particolar modo nei numerosi eventi che hanno caratterizzato il proprio periodo di Comando: “Aviano da oltre 100 anni continua a giocare un ruolo importante per il Paese e per l’Alleanza Atlantica, e gli ottimi livelli di cooperazione ed integrazione raggiunti dal personale italiano e statunitense in questi anni, rappresentano un’eccellenza che incarna appieno lo spirito e la ragione d’essere della NATO”. Ringraziando poi tutto il personale, ha così continuato: “È a voi che rivolgo il mio più sentito plauso per la professionalità, personalità, spirito di sacrificio e senso di appartenenza che avete dimostrato ogni giorno, dando sempre il massimo”. Nel suo discorso di insediamento il Colonnello La Luce, Comandante subentrante, dopo aver salutato le autorità presenti ed il personale del 31^Fighter Wing americano, ha ringraziato le superiori autorità per lo sfidante incarico affidatogli. Rivolgendosi al personale del “Pagliano e Gori” lo ha ringraziato: “per il clima di accoglienza che mi avete riservato, facendomi sentire subito a casa, so di poter contare sulle vostre capacità e sul vostro entusiasmo, per rendere concreto e tangibile l’impegno assunto ad Aviano dall’Italia e dalla nostra Forza Armata”. Nel salutare il Colonnello Schiattoni infine, ha detto: “Grazie per avermi consegnato un’eredità che onora pienamente gli impegni presi e mi permetterà di operare con positiva e proficua continuità, nel segno della partnership con il personale americano e della forte integrazione esistente con la comunità locale”. La missione assegnata al Comando Aeroporto di Aviano è quella di garantire la sovranità nazionale, sovrintendere all’applicazione degli accordi bilaterali relativi alla presenza statunitense, supportare i Reparti rischierati, supervisionare l’attività di volo e operativa, assicurare la difesa della Base (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

HIGH FLYERS: EASYJET DA’ IL BENVENUTO A BORDO AI CAREER CHANGERS – Un cantante lirico, un ex chef ed un ex conduttore radiofonico sono i protagonisti di una nuova campagna di reclutamento del personale di cabina easyJet, che mira a contrastare gli stereotipi sulla professione. La compagnia aerea sta cercando di reclutare oltre 1.000 nuovi cabin crew memebrs quest’anno e tra coloro che sono incoraggiati a candidarsi vi sono coloro che vogliono cambiare carriera. La campagna evidenzia che l’esperienza di vita e le competenze trasferibili, come il servizio clienti, la comunicazione, il lavoro di squadra e la gestione delle persone, rendono molti candidati ideali per il ruolo. Nella campagna figurano anche un ex dentista, un ottico e un agente della polizia di Parigi. L’iniziativa fa seguito al lavoro svolto da easyJet lo scorso anno per incoraggiare le persone sopra i 45 anni a prendere in considerazione una carriera come cabin crew, e da allora il numero di persone sopra i 45 anni che volano con easyJet come crew è aumentato del 28%. La nuova campagna, che vede protagonisti i talentuosi easyJetters che hanno iniziato con carriere diverse, mira a mostrare il potenziale di chiunque possa trasformare le proprie capacità e passioni nel diventare cabin crew. Michael Brown, Director of Cabin Services at easyJet, ha dichiarato: “In easyJet il nostro personale è al centro di tutto ciò che facciamo, e il nostro personale di cabina svolge un ruolo molto importante in questo, prendendosi cura di un quarto di milione di clienti che volano con noi ogni singolo giorno – e c’è una buona ragione per cui sono famosi per la calorosa accoglienza e l’eccellente servizio. Tutto il nostro brillante equipaggio che fa parte di questa nuova campagna è l’esempio perfetto di come le competenze che si possono apprendere in tutti i ceti sociali rendano l’essere cabin crew una fantastica nuova opportunità per tutti, quindi vogliamo incoraggiare ancora più persone come loro a farlo. Unisciti a noi”.

EASYJET: NUOVA ROTTA DA BOURNEMOUTH A LIONE – easyJet ha annunciato che lancerà una nuova rotta invernale tra Bournemouth Airport e Lione, Francia. I voli inizieranno il 13 gennaio 2024 e opereranno una volta alla settimana, di sabato, fino al 24 febbraio 2024. A complemento della rotta invernale esistente di easyJet da Bournemouth a Ginevra, iniziata nel dicembre 2021, la nuova rotta per Lione offrirà ai clienti nel sud dell’Inghilterra un altro gateway per le Alpi, con l’aeroporto a breve distanza da famose località sciistiche tra cui Tignes, Val d’Isère, Alpe d’Huez, Les 2 Alpes, Val Thorens e La Plagne. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di annunciare oggi una seconda rotta invernale da Bournemouth a Lione, offrendo una scelta più ampia ai nostri clienti che desiderano visitare la regione delle Alpi”.

QATAR AIRWAYS HOLIDAYS LANCIA TRAVEL PACKAGES PER EXPO 2023 DOHA – Con i riflettori puntati su Doha come prima città del Medio Oriente e del Nord Africa a ospitare una A1 International Horticultural Exhibition, Qatar Airways Holidays lancia pacchetti volo e hotel con accesso gratuito a Expo 2023 Doha. “I viaggiatori possono aspettarsi di avventurarsi nel futuro della sostenibilità e dell’innovazione, godendo allo stesso tempo del sole del Qatar tutto l’anno, rendendolo la vacanza in famiglia ideale. Con un pacchetto a prezzi imbattibili, trasforma la tua esperienza a Expo 2023 Doha in un’avventura indimenticabile. Expo 2023 Doha, che dovrebbe attirare circa 3 milioni di visitatori da tutto il mondo, si svolgerà nel pittoresco Parco Al Bidda, affacciato sulle acque azzurre del Golfo Persico. L’evento semestrale si svolgerà dal 2 ottobre 2023 al 28 marzo 2024 e offrirà ai visitatori ricche esperienze, dagli splendidi giardini all’arte e alle diverse cucine. L’evento storico promette di fornire spunti accattivanti sulla lotta alla desertificazione in modi che promettono di suscitare l’interesse di grandi e piccini. Scegliendo un pacchetto all-inclusive tramite Qatar Airways Holidays, i viaggiatori non solo si assicureranno i voli e l’alloggio, ma otterranno anche l’accesso gratuito al mondo coinvolgente di Expo 2023 Doha”, afferma Qatar Airways. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Expo 2023 Doha è destinata a diventare un centro di meraviglie culturali, ambientali e tecnologiche. In qualità di partner strategico ufficiale, Qatar Airways si impegna a facilitare un viaggio senza intoppi per gli ospiti internazionali, mostrando l’ospitalità tipica del Qatar ed estendendo un felice benvenuto a tutte le destinazioni in un unico hub all’Expo 2023 di Doha”.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ENAC ALL’EVENTO ORGANIZZATO DA UILDM E FISH ONLUS – Intervento del Presidente Enac Pierluigi Di Palma all’evento organizzato da UILDM e Fish Onlus “Sulle ali dell’inclusione – Accessibilità di aeroporti e aerei: a che punto siamo”. Il Presidente Di Palma ha sottolineato il costante impegno dell’Enac per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri a mobilità ridotta, per tutelare i loro diritti e la qualità del volo. “Il percorso intrapreso due anni fa con lo stretto rapporto istaurato con l’associazione Fish ha già portato a traguardi inimmaginabili anche per l’amicizia personale che mi lega al suo Presidente. L’annuncio del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli di voler istituire un tavolo con il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini rappresenta un ulteriore step per affrontare concretamente il tema dell’inclusione, capendo che è necessario utilizzare un linguaggio diretto ed affrontando i diversi temi anche come un importante business. Un Paese al passo con i tempi deve guardare al futuro e garantire il superamento delle barriere culturali ed infrastrutturali, superando l’idea della tutela della diversità, condividendo che tutti siamo parte di una società complessa. L’Enac continua ad essere in prima fila per far sì che i viaggi in aereo siano pienamente accessibili a tutti i passeggeri, indistintamente, nessuno escluso, avviando un percorso di integrazione della mobilità che garantisca la pari accessibilità ai mezzi di trasporto”.

INCONTRO ISTITUZIONALE TRA IL PRESIDENTE ENAC E L’AMBASCIATORE IRANIANO – Il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato l’Ambasciatore iraniano a Roma Mohammad Reza Sabouri, a cui ha espresso soddisfazione per il lavoro di collaborazione portato avanti dall’Ente con l’Autorità dell’aviazione civile iraniana per la definizione di un Memorandum of Understanding. Durante l’incontro, a cui ha partecipato anche il Direttore Generale Alessio Quaranta, il Presidente Di Palma ha auspicato un rafforzamento dei rapporti e la possibilità di formalizzare nel prossimo futuro accordi volti ad instaurare una collaborazione tecnica tra le due Autorità, sottolineando che “il trasporto aereo deve essere un ponte tra diverse culture, in grado di superare le differenze che ci sono tra diversi popoli”.

FLYDUBAI SBARCA IN MALESIA – flydubai, la compagnia aerea con sede a Dubai, annuncia il lancio della tratta giornaliera per Langkawi e Penang in Malesia, diventando il primo operatore a creare collegamenti per le amate mete di viaggio con voli dagli Emirati Arabi e dal Medio Oriente. I voli per Penang International Airport (PEN) and Langkawi International Airport (LGK) partiranno dal 10 febbraio 2024; i collegamenti per Langkawi effettueranno una breve sosta a Penang, offrendo ai viaggiatori dall’hub di Dubai vantaggiose opzioni di viaggio. Ghaith Al Ghaith, CEO di flydubai, ha commentato: “Siamo entusiasti di veder crescere flydubai nel Sudest Asiatico con il lancio di nuove tratte per Langkawi e Penang; creare collegamenti con queste magnifiche mete di viaggio contribuirà a far crescere il turismo e il business. La Malesia offre un’affascinante diversità culturale, svago e opportunità di investimento non solo per chi proviene dagli Emirati Arabi Uniti, ma anche dall’Italia e l’Europa”. I nuovi voli per Langkawi e Penang si aggiungono alle tratte già esistenti per Kravi e Pattaya in Thailandia, rafforzando ulteriormente la presenza di flydubai nel Sudest Asiatico. flydubai impiegherà i suoi Boeing 737 MAX sulle rotte malesi, con poltrone lie-flat in Business Class, offrendo un’esperienza di viaggio più confortevole e piacevole anche in Economy Class.

AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA CONCLUDE ALCUNE ATTIVITÀ E STIPULA ACCORDI PER L’OTTIMIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI DEL GRUPPO – Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. ha concluso in data odierna alcune operazioni finanziarie complessivamente finalizzate all’ottimizzazione della struttura finanziaria ed al miglioramento del profilo di scadenze del debito, inserendo al contempo un finanziamento ESG KPI Linked Loan a conferma del percorso di sviluppo sostenibile intrapreso. Le operazioni, che avranno, effetti contabili entro la fine del mese di settembre corrente, consistono, essenzialmente, nelle seguenti: Sottoscrizione di un finanziamento per 15 milioni di Euro accordato da Crèdit Agricole Italia. Trattasi di un finanziamento ESG KPI Linked Loan che prevede un bonus sullo spread definito contrattualmente al raggiungimento di tre KPI ESG. In particolare, sono stati condivisi impegni di progressiva riduzione dell’intensità di emissione di gas clima-alteranti, in abbinamento con una crescente auto-produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I covenant finanziari risultano allineati a quanto definito nel contratto di finanziamento sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti. Tale operazione di finanziamento, strutturata con una durata di 60 mesi, è finalizzata in gran parte a sostenere il piano industriale della società di gestione aeroportuale. Rimborso anticipato volontario, da effettuarsi in data 29 settembre 2023, del finanziamento sottoscritto nel luglio 2020 con Intesa Sanpaolo Spa per un importo di 33,9 milioni di Euro con garanzia SACE. L’obiettivo di tale operazione è il contenimento degli oneri finanziari che, oltre all’aumento dei tassi di interesse, avrebbe visto, a brevissimo, l’aumento della commissione della garanzia SACE al 2%. La durata residua del finanziamento oggetto di rimborso anticipato volontario sarebbe stata di ulteriori 3 anni. Le descritte operazioni, unitamente al contratto di finanziamento BEI siglato a dicembre 2021, consentono l’ottimizzazione della struttura finanziaria e il miglioramento del profilo di scadenze del debito di AdB, nel percorso di sviluppo sostenibile intrapreso.

IBERIA MIGLIORA I CONTRATTI DI 2.500 LAVORATORI NEGLI AEROPORTI SPAGNOLI – Dopo più di tre mesi di trattative, Iberia e le organizzazioni sindacali rappresentate nella Employment Monitoring Commission hanno raggiunto un accordo per trasformare i contratti di 2.500 lavoratori nei 29 aeroporti in cui Iberia Airport Services fornisce handling services. “Nell’intera storia di Iberia, questo è il maggior numero di persone che hanno beneficiato di miglioramenti contrattuali in un’unica ondata. Nel 2022 Iberia ha già trasformato altri 2.492 contratti, dimostrando il suo impegno per la stabilità occupazionale, la sicurezza delle sue operazioni e la qualità del servizio che fornisce a più di 150 compagnie aeree clienti negli aeroporti spagnoli. Queste 2.500 trasformazioni contrattuali prevedono diverse condizioni di lavoro (da temporary a permanent discontinuous, da permanent discontinuous a permanent part-time, da permanent part-time a permanent full-time), a seconda della situazione di ciascun aeroporto e delle sue esigenze attuali e future, e verrà realizzato nei prossimi mesi secondo le esigenze di ciascun gruppo nei diversi centri di lavoro”, afferma Iberia. “Oltre a questi 2.500 cambiamenti nella forza lavoro degli aeroporti, sono stati apportati quasi altri 1.000 miglioramenti contrattuali tra il cabin crew group, che saranno completati anch’essi nel novembre di quest’anno. Con la firma dell’ultimo accordo sono state concordate 450 trasformazioni, avvenute tra marzo e maggio, e da settembre ne sono state realizzate quasi 550. In totale, quest’anno 3.500 lavoratori di Iberia vedranno migliorare le loro condizioni, fornendo un altro esempio del suo impegno per la qualità e la stabilità dell’occupazione. Secondo un rapporto preparato da PwC nel 2022, lo 0,9% dell’occupazione nel Paese è direttamente o indirettamente legata all’attività di Iberia”, conclude Iberia.

IBERIA E’ SPONSOR UFFICIALE DELLA 24° EDIZIONE DEI LATIN® AWARDS – Iberia ha raggiunto un accordo con The Latin Recording Academy® per diventare la compagnia aerea ufficiale della 24esima edizione dei Latin GRAMMY® Awards, che si terrà quest’anno a Siviglia. “È la prima volta che la Latin Music’s Biggest Night™ viene celebrata fuori dagli Stati Uniti. L’Andalusia ospita numerosi eventi che precedono la cerimonia di premiazione dei Latin GRAMMY. Allo stesso modo, Iberia sarà presente agli eventi che si svolgeranno durante la Settimana Latin GRAMMY® a Siviglia. Come risultato di questo accordo, Iberia faciliterà il viaggio a Siviglia dei membri di The Latin Recording Academy® e dei partecipanti e ospiti dell’evento provenienti da diverse parti della Spagna e dell’America Latina. L’accordo arriva in un momento in cui il principale obiettivo strategico di Iberia è rafforzare il proprio impegno nei mercati dell’America Latina, una regione in cui opera con 18 destinazioni in 16 paesi. Questo sforzo le ha permesso di raggiungere numeri record di voli e di consolidare la sua leadership nella connettività tra America Latina ed Europa. Questa sponsorizzazione fa parte del progetto Talento a Bordo, un’iniziativa della compagnia aerea che mira a sostenere i talenti spagnoli, dentro e fuori i confini. Attraverso il progetto Talento a Bordo, Iberia rende effettivo lo scopo della compagnia: connettere persone e culture, generare prosperità, e tutto questo con un accento spagnolo”, afferma Iberia.

WHEELS UP FINALIZZA UN NUOVO INVESTIMENTO – Wheels Up Experience ha annunciato di aver chiuso l’investimento precedentemente annunciato da parte di Delta Air Lines, Certares Management LLC, Knighthead Capital Management LLC e Cox Enterprises. La nuova struttura di investimento combina l’esperienza di Delta, No. 1 premium airline, con il focus sui viaggi e sul turismo di Certares e la turnaround and restructuring experience of Knighthead. Comprende un accordo per una linea di credito di 500 milioni di dollari a Wheels Up, con fondi forniti da Delta e CK Wheels LLC, che è cogestita dalle affiliate di Certares e Knighthead, e Cox. L’annuncio fa seguito alla selezione, effettuata la scorsa settimana, di George Mattson come nuovo CEO dell’azienda. “Questo investimento rappresenta un’importante fonte di capitale per Wheels Up, per supportare la nostra strategia per la stabilità finanziaria, la redditività futura e la crescita a lungo termine per conto dei nostri membri e clienti”, ha affermato Mattson. “Wheels Up è parte integrante del portfolio di partner premium di Delta e questa profonda relazione offre un’opportunità significativa per offrire ai clienti vantaggi interessanti e unici nel settore dei viaggi”, ha affermato Dan Janki, Wheels Up Chairman and Delta’s Chief Financial Officer.