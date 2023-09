Air France riconosciuta 5-star airline nell’official APEX 2024 global ranking delle migliori compagnie aeree

Mercoledì 20 settembre 2023, in occasione della APEX/IFSA Awards ceremony, Air France è stata certificata per il secondo anno consecutivo come 5-star airline nell’official 2024 APEX airline ratings.

Air France si è distinta ancora una volta per la qualità dell’esperienza di viaggio a bordo, riconoscendo il comfort in cabina, il catering, l’intrattenimento a bordo, i servizi di connettività e l’eccellente servizio in cabina.

Questa classifica si basa sulla valutazione indipendente di oltre un milione di voli effettuati dai passeggeri di quasi 600 compagnie aeree in tutto il mondo, con punteggi che vanno da 1 a 5 stelle secondo criteri ancora più severi rispetto agli anni precedenti.

La Airline Passenger Experience Association (APEX) è un’organizzazione leader di ricerca e valutazione nel campo dell’esperienza di viaggio aereo. La sua rete comprende le principali compagnie aeree, aeroporti, alleanze, fornitori e aziende leader a livello mondiale impegnati a migliorare l’esperienza di viaggio aereo. Gli APEX Awards si tengono ogni anno in concomitanza con la presentazione degli official airline rankings, le prime classifiche basate esclusivamente sul feedback dei passeggeri.

Fabien Pelous, SVP Customer Experience, Air France, ha affermato: “Air France è orgogliosa di questo premio, che riconosce la nostra strategia di passaggio alla fascia alta e l’impegno instancabile dei team della compagnia aerea che si impegnano quotidianamente per offrire a tutti i suoi clienti il miglior servizio possibile a bordo e a terra” .

Il CEO di APEX, Dr. Joe Leader, si è congratulato con Air France, affermando: “L’ascesa di Air France al Five Star level non è solo un incredibile riconoscimento della dedizione dei membri del loro team, ma anche un riflesso della squisita cultura e talento francesi che stanno integrando sempre più profondamente in tutta la compagnia aerea”.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)