KLM vince l’APEX World Class Award 2024

Per il terzo anno consecutivo, KLM ha vinto nuovamente l’APEX World Class Award. Questo riconoscimento speciale viene assegnato dai clienti e dall’industria per le performance in relazione a temi quali la sicurezza, il benessere dei clienti e la sostenibilità. Il prestigioso premio viene assegnato ogni anno dall’international Airline Passenger Experience Association (APEX), che valuta le percezioni dei passeggeri. I vincitori vengono scelti sulla base di audit e recensioni dei consumatori a livello mondiale e devono ricevere almeno five-star reviews. Oltre a vincere il World Class Award, KLM è stata anche riconosciuta come Best-in-Class for Sustainability.

Il World Class Award riflette service, guest experiences, safety and sustainability performance. KLM punta a brillare in relazione a tutti questi aspetti, a terra, nelle sue lounge e ovviamente a bordo.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di aver vinto l’APEX World Class Award per il terzo anno consecutivo. Diamo la priorità al trasporto dei nostri passeggeri in modo sicuro e confortevole, concentrandoci anche su come rendere il volo più pulito, silenzioso ed efficiente nei consumi. A tal fine, investiamo molto nel rinnovamento vigoroso della flotta e nell’acquisto di carburante sostenibile. Il premio rappresenta il giusto riconoscimento per tutti coloro che in KLM fanno ogni sforzo, ogni giorno, per servire i nostri clienti”, afferma Barry ter Voert, CXO & EVP Business Development.

APEX è la più grande international airline association per quanto riguarda la percezione dei passeggeri ed è diventata una rinomata organizzazione di ricerca e valutazione. Il World Class Award di quest’anno è stato assegnato a otto compagnie aeree. Oltre a KLM, queste includono Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Japan Airlines, Xiamen Airlines, Saudia e Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)