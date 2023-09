Il Qatar Airways Group Chief Executive è stato insignito del prestigioso APEX CEO Lifetime Achievement Award

Il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, è stato premiato dall’Airline Passenger Experience Association (APEX) con il CEO Lifetime Achievement Award, che riconosce i leader del settore per la loro dedizione e l’impegno nel migliorare l’esperienza dei passeggeri. La cerimonia di premiazione dell’APEX/IFSA si è svolta il 20 settembre all’APEX/IFSA Global EXPO di Long Beach, in California, dove S.E. Akbar Al Baker ha ritirato anche tre premi per la compagnia aerea.

APEX è una delle più grandi associazioni internazionali di compagnie aeree del mondo. Questa associazione globale senza scopo di lucro promuove l’esperienza dei passeggeri con il sostegno delle principali compagnie aeree, in collaborazione con l’International Flight Services Association e Future Travel Experience.

L’APEX CEO Lifetime Achievement Award è stato assegnato solo sei volte nei cinque decenni di storia dell’organizzazione, compreso l’ultimo premio ricevuto da S.E. Al Baker. Questo prestigioso premio viene assegnato selettivamente ai leader del settore e ai visionari che ispirano il progresso nel panorama dell’aviazione, elevando al contempo i loro brand.

Qatar Airways è stata inoltre premiata con altri tre APEX Awards, consolidando il suo status di compagnia aerea leader a livello mondiale. I seguenti titoli assegnati a Qatar Airways si sono basati esclusivamente sui voti dei passeggeri certificati: APEX World Class Award 2024, APEX Award for Best Entertainment in Middle East e APEX Award for Global Best Food & Beverage.

Il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Sono onorato di ricevere il premio CEO Lifetime Achievement Award dell’Airline Passenger Experience Association (APEX). Negli ultimi decenni, Qatar Airways è cresciuta fino a diventare uno dei nomi più riconoscibili e affidabili del settore, sinonimo di qualità del servizio al cliente e di lusso. È grazie alla dedizione dei nostri dipendenti in tutto il mondo che la nostra pluripremiata compagnia aerea continua a superare i massimi livelli del nostro settore.

Sono inoltre orgoglioso dei tre riconoscimenti che Qatar Airways ha ricevuto grazie ai nostri passeggeri, aggiudicandosi i premi come Best World Class Airline, Best Entertainment in the Middle East and Global Best Food & Beverage. Vorrei ringraziare i nostri passeggeri e il team APEX per il riconoscimento ottenuto e ci proponiamo di continuare a superare tutte le aspettative dei nostri clienti negli anni a venire”.

L’APEX Chief Executive Officer, Dr. Joe Leader, ha dichiarato: “Nell’onorare Sua Eccellenza Akbar Al Baker con il CEO Lifetime Achievement Award, APEX celebra un vero pioniere dell’aviazione. La leadership di S.E. Al Baker sul Qatar Airways Group incarna lo spirito dell’innovazione, coniugando la grandezza della tradizione qatariota con un impegno inflessibile verso l’eccellenza dei passeggeri. Che si tratti della pionieristica esperienza della Qsuite, di un’eccezionale proposta di intrattenimento in volo o dell’incrollabile attenzione della compagnia aerea alla salute in tempi senza precedenti, la sua eredità dipinge un mosaico di dedizione, lungimiranza e incessante ricerca della perfezione.

Sotto la sua magistrale supervisione, Qatar Airways non ha solo volato; la compagnia aerea si è innalzata, stabilendo parametri di riferimento che ispirano l’intero settore. Noi di APEX esprimiamo la nostra più profonda ammirazione per un leader che ha davvero ridefinito i cieli”.

“Qatar Airways Group è un’organizzazione unica nel suo genere, che comprende diverse filiali e lavora in sinergia per assicurare il viaggio più agevole, compresi i servizi di terra in aeroporto, il catering a bordo, i viaggi in jet privato e altro ancora. Qatar Airways continua a lavorare in linea con la sua promessa di fornire a tutti i passeggeri l’esperienza di viaggio più fluida e lussuosa del mondo, aggiungendo ora altri quattro prestigiosi riconoscimenti all’accreditamento della pluripremiata compagnia aerea”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)