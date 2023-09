Emirates assume comandanti esperti per far volare la futura flotta della compagnia aerea

Emirates informa: “Emirates accoglie experienced Airbus captains, mentre la compagnia aerea continua ad espandere la sua flotta all-wide-body godendo al contempo di una domanda eccezionale in tutta la rete. La compagnia aerea sta ora invitando comandanti esperti a candidarsi per aderire al Direct Entry Captains programme per la sua flotta Airbus A380“.

“Emirates ha lanciato una campagna di reclutamento a livello globale. I piloti interessati e le loro famiglie possono partecipare a una sessione informativa online il 4 ottobre alle 13:00, ora di Dubai, partecipare agli open day in destinazioni selezionate e tenere gli occhi aperti per interessanti opportunità qui: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/.

Il Direct Entry Captains programme è rivolto a capitani tecnicamente qualificati con un minimo di 3.000 ore di comando recente su aeromobili wide-body Airbus fly-by-wire come A330, A340, A350 e A380. I candidati devono avere un minimo di 7.000 ore di volo totale su multi-crew, multi-engine aircraft, oltre a soddisfare altri criteri di ammissibilità. I nuovi membri verranno accolti in una flight crew community di 4.200 persone, tra cui 1.515 piloti A380, orgogliosi di volare sulla flotta complessiva della compagnia aerea composta da 260 aeromobili. La flotta wide-body della compagnia aerea è una delle più giovani e avanzate al mondo e comprende gli iconici Airbus A380 e Boeing 777 di Emirates. Emirates inizierà a ricevere la sua flotta Airbus A350 a metà del 2024 e Boeing 777-9 nel 2025. I piloti della compagnia aerea apprezzano anche l’emozione e l’avventura di volare su una delle reti di rotte globali più complete che abbraccia sei continenti. Operano di tutto, dalle rotte regionali in Medio Oriente alle destinazioni a lunghissimo raggio e ai voli transpolari”, prosegue Emirates.

“La compagnia aerea continua a investire massicciamente nella formazione innovativa dei piloti, con la sua attuale struttura che ospita 10 full-flight simulators. I solidi evidence-based in-house training programmes di Emirates sono forniti da istruttori di grande esperienza e presentano ambienti operativi appositamente progettati. L’ultima high-tech pilot training facility da 135 milioni di dollari della compagnia aerea sarà inaugurata nel marzo 2024. Aumenterà la capacità di addestramento dei piloti del 54% e ospiterà altri 6 full-flight simulators, inclusi gli Airbus A350 e i Boeing 777-9.

I piloti hanno anche accesso a una serie di non-technical training programmes presso l’Emirates Aviation College e l’Emirates Aviation University.

L’expat pilot community di Emirates ama vivere e lavorare nella città sicura e multiculturale di Dubai, con flight deck colleagues provenienti da 111 paesi e altri colleghi di oltre 160 nazionalità. I piloti ricevono uno stipendio competitivo esentasse, alloggi spaziosi, indennità di istruzione e un’eccellente copertura dentale, medica e sulla vita. Godono inoltre di trasporto con autista da e per il lavoro, servizi di lavanderia, 42 giorni di ferie annuali, biglietti aerei confermati per ferie annuali in Business Class, cargo agevolato, vantaggi di viaggio per amici e familiari e molto altro ancora.

I piloti apprezzano i percorsi di carriera ben definiti presso Emirates: i capitani possono diventare management pilots, recruitment pilots, technical pilots, standards captains, training captains, audit captains, examiners and instructors. Godono anche di carriere lunghe e fruttuose poiché circa il 40% lavora con la compagnia aerea da più di 10 anni: 1.380 piloti da 10 a 19 anni, 173 da 20 a 29 anni e 5 che hanno completato 30 anni. Curiosità: i due piloti più longevi, con oltre 34 anni di servizio, si unirono alla compagnia aerea lo stesso giorno nel 1989″, prosegue Emirates.

“Negli ultimi cinque mesi la compagnia aerea ha accolto 172 nuovi piloti nei suoi tre programmi di reclutamento: Direct Entry Captains, Accelerated Command, First Officers.

L’Accelerated Command Programme è progettato per Airbus Captains che attualmente comandano narrow-body aircraft e hanno un minimo di 1.500 ore di Airbus fly-by-wire experience. Si uniscono come A380 First Officers con un pacchetto salariale migliorato. Dopo un minimo di 700 ore di volo e due controlli ricorrenti superati, hanno diritto a un accelerated command upgrade, che in genere ottengono in poco più di un anno.

Riguardo il First Officer, i candidati devono avere multi-engine, multi-crew aircraft experience, una International Civil Aviation Organization (ICAO) Airline Transport Pilot License (ATPL) valida e un minimo di 2.000 ore su 20-tonne maximum take-off weight aircraft.

I piloti interessati, che desiderano saperne di più sui vari flight deck roles e registrarsi per la sessione informativa, possono avere maggiori info a questo link: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)