Numero record di passeggeri per flydubai durante l’estate 2023

flydubai informa: “flydubai, compagnia aerea basata a Dubai, ha registrato un’altra estate eccezionale con oltre quattro milioni di passeggeri trasportati tra giugno e metà settembre 2023, pari a un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2022.

La compagnia aerea ha operato più di 32.000 voli attraverso una rete, in continua crescita, di 120 destinazioni in 52 paesi. Corfù in Grecia e Olbia in Sardegna sono state le ultime due aggiunte alle rotte estive stagionali di flydubai, offrendo ai passeggeri più opzioni per viaggiare verso queste popolari destinazioni turistiche”

Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, ha dichiarato: “Continuiamo a creare flussi di libero scambio e turistici offrendo il prodotto giusto al momento giusto, rendendo i viaggi accessibili a mercati nuovi, precedentemente poco serviti. In questo modo, abbiamo consentito a più di quattro milioni di passeggeri di viaggiare quest’estate attraverso l’hub aereo di Dubai”.

“Siamo molto lieti di vedere una crescita della domanda sulle nostre destinazioni stagionali anno dopo anno. Quest’estate abbiamo registrato un aumento del 70% nel numero di passeggeri a Trabzon e di oltre il 40% a Bodrum. Riteniamo che queste cifre avrebbero potuto essere ancora più elevate se il velivolo da noi ordinato fosse stato consegnato nei tempi previsti. Ciò ci avrebbe permesso di aggiungere più capacità su alcune di queste popolari rotte”, ha aggiunto Al Ghaith.

“flydubai opera una flotta di 78 Boeing 737 che operano sulla sua rete in espansione. La compagnia aerea prevede ulteriori ritardi nelle consegne di aerei programmate per quest’anno. Il vettore ha firmato un accordo per il leasing di quattro aeromobili Boeing 737-800 Next Generation tra il 17 ottobre 2023 e il 16 aprile 2024. Questo accordo consentirà al vettore di aggiungere più capacità sulla rete flydubai durante i prossimi periodi di viaggio.

flydubai ha recentemente annunciato il lancio di operazioni verso tre nuove destinazioni. Il suo servizio giornaliero per Il Cairo inizierà il 28 ottobre, mentre Poznan, la sua terza destinazione in Polonia, opererà dal 29 ottobre. Infine, Mombasa si unirà alla sua rete dal 17 gennaio 2024.

Per l’orario completo, visitare: https://www.flydubai.com/en/plan/timetable“, conclude flydubai.

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)