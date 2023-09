Lufthansa Group offre una special fare con 100% SAF per i passeggeri in viaggio verso la UN World Climate Conference in Dubai

Lufthansa Group ha sviluppato un pacchetto di offerte particolarmente sostenibile per i passeggeri che parteciperanno alla UN World Climate Conference COP28 in Dubai. “Da Germania, Austria, Svizzera e Belgio potranno usufruire di una tariffa speciale con Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS e Bruxelles Airlines che prevede la compensazione del 100% delle emissioni di CO2 legate al volo tramite Sustainable Aviation Fuel (SAF). Altri componenti includono una free rebooking option e un bike rental voucher per una settimana di noleggio a Dubai e Abu Dhabi. Gli ospiti della Business Class possono anche usufruire dell’airport-hotel transfer in una e-limousine”, afferma Lufthansa Group.

L’offerta speciale è disponibile in tutte le classi di prenotazione e può essere prenotata fino al 10 dicembre sul seguente sito web: https://www.lufthansa.com/de/en/business-services/for-corporate-customers/meetings-and-events/exclusive-event-offer-dubai.

“Lufthansa Group si è posto ambiziosi obiettivi di protezione del clima e mira a raggiungere un neutral CO2 balance entro il 2050. Già entro il 2030, Lufthansa Group vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. L’obiettivo di riduzione per il 2030 è stato convalidato dall’independent Science Based Targets initiative (SBTi) nell’agosto 2022. Lufthansa Group è stato il primo gruppo aereo in Europa con un obiettivo di riduzione della CO2 basato sulla scienza in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015.

Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si concentra in particolare sull’ammodernamento accelerato della flotta, sull’uso dei SAF, sull’ottimizzazione continua delle operazioni di volo e offre ai suoi private travelers and corporate customers la possibilità di rendere un volo o il trasporto di merci più sostenibile. Inoltre, Lufthansa Group sostiene attivamente da molti anni la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche”, prosegue Lufthansa Group.

“Non è previsto il rifornimento di carburante dei singoli voli con SAF puro. In quanto combustibile cosiddetto “drop-in”, il SAF è compatibile con i combustibili fossili e può essere miscelato con essi senza problemi. Prima di essere trasportato all’aeroporto, il SAF viene miscelato con fossil fuel (blending) e quindi immesso nelle infrastrutture aeroportuali. Lufthansa Group garantisce che la quantità di SAF necessaria per compensare le emissioni individuali di CO2 venga immessa nelle operazioni di Lufthansa Group entro sei mesi dall’acquisto”, conclude Lufthansa Group.

