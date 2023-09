Delta: per l’estate 2024 nuovo volo da Napoli per New York-JFK e più frequenze da Venezia per Atlanta

A seguito del successo del network transatlantico Delta di quest’estate – il più grande di sempre – la compagnia statunitense accresce il suo network dall’Italia, offrendo ai suoi passeggeri ancora più opportunità per esplorare molte popolari destinazioni in tutti gli Stati Uniti. A partire dal 25 maggio 2024, Delta lancerà una nuova rotta da Napoli per New York-JFK, e dal 31 maggio 2024 implementerà i collegamenti giornalieri già esistenti da Venezia ad Atlanta con tre ulteriori voli settimanali, arrivando ad operare un totale di dieci collegamenti alla settimana dalla città lagunare verso l’aeroporto più trafficato al mondo.

“Questo è un momento importante per Delta: annunciamo per la prossima estate il nostro nuovo volo giornaliero per Napoli e una maggiore capacità su Venezia. L’Italia è uno dei principali mercati transatlantici per Delta, e siamo davvero entusiasti di espandere la nostra presenza nel paese, arrivando a servire quattro città italiane”, ha detto Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. “Stiamo riscontrando una domanda senza precedenti per i nostri servizi, e non vediamo l’ora di supportare il turismo in arrivo accogliendo più visitatori in Italia dagli Stati Uniti, oltre ad offrire ai nostri passeggeri più scelta, voli diretti e collegamenti per più destinazioni in coincidenza in tutta l’America”.

A bordo dei voli Delta, è possibile scegliere tra numerose opzioni di cibi e bevande, che includono menù attentamente curati, snack speciali e varietà di birra, vino e liquori di prima qualità. In tutte le cabine è disponibile un’ampia scelta di opzioni di intrattenimento, e i passeggeri possono rimanere connessi con il wi-fi a pagamento, o utilizzare la messagistica gratuita.

Durante i mesi dell’alta stagione estiva, Delta opererà fino a 94 voli settimanali tra l’Italia e gli Stati Uniti per far fronte all’aumentata domanda di viaggi tra i due paesi. In aggiunta alla nuova rotta per Napoli e alle ulteriori frequenze sulla rotta Venezia-Atlanta, Delta opererà un programma complessivo di voli diretti da Roma Fiumicino per New York-JFK, Atlanta, Boston e Detroit, da Milano Malpensa per New York-JFK e Atlanta, e da Venezia Marco Polo per New York-JFK. Tutti i voli Delta sull’Italia sono operati in partnership con Air France KLM e Virgin Atlantic.

Il servizio Air+Rail di Delta fornisce anche facili collegamenti con i voli diretti Delta da Roma da quattro città italiane, tra cui Bologna e Firenze, con l’operatore Trenitalia. Il servizio Air+Rail di Delta è semplice, poiché le prenotazioni includono sia segmenti aerei che ferroviari. I passeggeri Delta One viaggiano con Trenitalia in prima classe.

Le nuove rotte Delta sull’Italia opereranno come segue:

Napoli – New York-JFK:

DL 233: Napoli 10.00 – New York 14.05 – Giornaliero

DL 232: New York 16.50 – Napoli 08.00 (+1 giorno) – Giornaliero

Venezia – Atlanta

DL 139: Venezia 10.15 – Atlanta 15.20 – 3 voli a settimana (nuovo)

DL 138: Atlanta 16.25 – Venezia 08.00 (+1 giorno) – 3 voli a settimana (nuovo)

DL 193: Venezia 11.25 – Atlanta 16.15 – Giornaliero

DL 192: Atlanta 20.00 – Venezia 11.25 (+1 giorno) – Giornaliero

“Delta serve da molti anni il mercato di Venezia, e a fronte di una forte domanda di viaggi da parte dei nostri passeggeri siamo entusiasti di annunciare che offriremo più posti e più voli tra Venezia e gli Stati Uniti la prossima estate”, ha detto Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. “Venezia è una destinazione chiave sia per il turismo che per gli affari, mentre Atlanta è l’aeroporto più trafficato al mondo e rappresenta la porta d’ingresso per le Americhe. Creare legami ancora più solidi tra queste due città porterà ad ulteriori opportunità di crescita, sia nel settore del business che in quello del turismo”.

“L’incremento di frequenze sulla destinazione di Atlanta da parte di Delta Air Lines è un’ulteriore risposta ai flussi crescenti tra Venezia e il Nord America, che intercetta anche l’esigenza di una maggior capillarità verso le destinazioni interne”, commenta Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “Nei primi otto mesi del 2023, sono stati quasi 600mila i passeggeri che complessivamente hanno viaggiato tra Venezia e gli Stati Uniti, con una crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2019”.

