Accordo di codeshare tra British Airways e IndiGo

British Airways e IndiGo hanno firmato un accordo di codeshare per potenziare i collegamenti tra il Regno Unito e l’India.

Attraverso questa partnership – che vede British Airways aggiungere il proprio codice su una serie di destinazioni attraverso la rete di IndiGo – i clienti possono godere di una migliore connettività tra il Sud-Est asiatico e l’Europa, per viaggiare dal 12 ottobre 2023.

In totale, otto destinazioni sono ora disponibili come opzioni codeshare quando si viaggia da London Heathrow via New Delhi o Mumbai. Ciò include tre nuove destinazioni che fino ad ora non erano accessibili ai clienti British Airways.

Da Londra Heathrow ad Amritsar via Nuova Delhi; da Londra Heathrow a Kochi via Mumbai; da Londra Heathrow ad Ahmedabad via Mumbai; da Londra Heathrow a Goa via Mumbai; da Londra Heathrow a Thiruvananthapuram via Mumbai (Nuovo); da Londra Heathrow a Calcutta via Mumbai; da Londra Heathrow a Rajkot (Hirasar) via Mumbai (Nuovo); da Londra Heathrow a Vadodara via Mumbai (Nuovo).

IndiGo opera un’ampia rete domestica e regionale con una flotta di aeromobili A320. Tutti i clienti British Airways che viaggeranno successivamente con IndiGo potranno usufruire di un pasto gratuito e della generosa franchigia bagaglio della compagnia britannica in economy tramite codeshare per i voli per l’India: due bagagli registrati fino a 23 chili a persona.

Neil Chernoff, British Airways’ Director of Network and Alliances, ha dichiarato: “British Airways vola in India dal 1924, rendendola una delle nostre destinazioni più longeve e apprezzate. La nostra partnership con IndiGo significa che i clienti potranno prenotare l’intero viaggio su un unico biglietto, consentendo di viaggiare senza interruzioni da Londra alla destinazione finale, offrendo più scelta e flessibilità ai clienti”.

Abhijit Dasgupta, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management at IndiGo, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare il nostro accordo di codeshare con British Airways. Questa partnership amplia le scelte a disposizione dei clienti British Airways per i viaggi da/per Londra Heathrow, utilizzando la vasta rete di IndiGo in India. Questo passo per fornire una connettività senza soluzione di continuità non solo sosterrà gli scambi e il commercio tra i due paesi, ma offrirà anche convenienti opzioni di viaggio a studenti e turisti. Con la crescente domanda di viaggi internazionali, continueremo a migliorare la connettività internazionale e a mantenere la nostra promessa di fornire ai nostri clienti esperienze di viaggio puntuali, convenienti, cortesi e senza problemi”.

Il numero di voli British Airways dall’India a Londra supera ora i livelli pre-pandemia, con la compagnia aerea che opera 56 voli a settimana, verso cinque gateway indiani: Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore e Hyderabad.

I clienti indiani che viaggiano tra Mumbai, Delhi e Bangalore possono usufruire della nuova cabina Club Suite (business class) della compagnia aerea, con accesso diretto al corridoio, una suite door per una maggiore privacy e lussuosi flat-bed seats in una configurazione 1-2-1. I passeggeri inizieranno presto a vedere la nuova uniforme di British Airways, poiché l’equipaggio di cabina, i piloti e gli agenti del check-in passeranno alla prima nuova uniforme della compagnia aerea in 20 anni.

(Ufficio Stampa British Airways)