News Brevi – 23.09.2023

IL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO CELEBRA I SUOI 100 ANNI – Venerdì 22 settembre, presso l’aeroporto militare di Guidonia, si è svolta la cerimonia per celebrare i cento anni del Corpo del Genio Aeronautico. L’evento, presieduto dal Capo di Stato Maggiore A.M., Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha visto la partecipazione – oltre che di numerose autorità militari, civili e religiose – di una nutrita rappresentanza di Ufficiali, in servizio ed in congedo, appartenenti a tutte le professionalità e specialità del Corpo, costituito con Decreto Commissariale il 31 luglio 1923. Dopo l’Inno Nazionale, ha preso la parola il Capo del Corpo del Genio Aeronautico, Gen. Isp. Capo Giuseppe Lupoli, che dopo un ringraziamento a tutti i presenti per la partecipazione ed un doveroso e deferente ricordo di tutti i Caduti, ha voluto sottolineare l’importanza di questa giornata per il Genio Aeronautico, “artefice di numerosi traguardi e conquiste dell’Aeronautica Militare e pronto a scrivere nuove pagine di successi. La competenza tecnica di tutte le specialità del Corpo – gli aerospaziali, i chimici, gli elettronici, i fisici, gli infrastrutturali, gli armamento e i motorizzazione – ha caratterizzato, da sempre, il contribuito per il progresso della Forza Armata e del Paese”. A seguire è stata inaugurata la mostra celebrativa sui Cento anni del Genio Aeronautico, curata dal Prof. Ing. Antonello Pagliuca, dell’Università degli Studi della Basilicata, e dal Brig. Gen. GArn Mario Sciandra, Capo del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico AM, allestita all’interno del “Nuovo Polo concorsuale” dell’Aeronautica Militare, una struttura progettata e realizzata proprio da una delle articolazioni del Genio Aeronautico, il 2° Reparto Genio del Servizio Infrastrutture. L’opera, inaugurata e consegnata oggi al Comando del 60° Stormo e al Centro di Selezione AM, è stata realizzata con materiali e tecniche di ultima generazione, ispirata ai massimi standard di efficienza energetica e di eco-sostenibilità nel più ampio processo di ammodernamento delle infrastrutture della Forza Armata e costituirà nel prossimo futuro l’hub di riferimento per le procedure di selezione del personale dell’Aeronautica Militare. La Mostra celebrativa, costituita da un percorso espositivo di circa 100 pannelli, ripercorre la storia centenaria del Genio Aeronautico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

AIRBUS HELICOPTERS CELEBRA 20 ANNI DEL SUO SITO IN COLUMBUS – Il 25 agosto, Airbus Helicopters, Inc. ha celebrato il 20° anniversario del suo sito industriale a Columbus, Mississippi (MS). Un pubblico di dipendenti e funzionari ha applaudito l’aggiunta alla struttura di Airbus a Columbus: un display H125 aircraft proprio all’ingresso, con una livrea dedicata al Mississippi. “Nel corso degli anni il lavoro è arrivato in modo intenso. Alcuni esempi: Airbus ha avviato la rimotorizzazione di diversi U.S. Coast Guard H-65 Dauphin. Seguirono quasi 500 Lakota: 463 modelli UH-72A e 18 UH-72B per l’U.S. Army, cinque per la U.S. Naval Test Pilot School e alcuni velivoli per la Royal Thai Army. Circa due dozzine di H125 furono costruiti per la Customs and Border Protection. La prima ondata di aeromobili della U.S Army National Guard sta iniziando a tornare in Mississippi per aggiornare il loro Security & Support Battalion mission equipment package, il primo dei quali è stato consegnato nel 2010. Sarebbe facile citare come un successo i quasi 500 UH-72A e UH-72B consegnati all’esercito, ma la struttura di Columbus ha ottenuto anche altri risultati. Nel 2014 lo stabilimento ha iniziato a costruire l’H125/AStar, producendo dai 30 ai 40 esemplari all’anno di questo popolare modello. Inoltre, oltre 1.000 elicotteri di nuova produzione o adattati per commercial, medical and law enforcement missions sono la prova della flessibilità della struttura e del suo ruolo nella creazione di una società più sicura e più unita. Nel frattempo è iniziata la personalizzazione dei primi due H160, recentemente certificati dalla FAA“, afferma Airbus Helicopters. “L’elicottero H125 che ora abbellisce l’ingresso della struttura di Columbus si unisce ad altri velivoli esposti nei siti Airbus Helicopters in Francia, Germania, Spagna e Canada. Il suo schema di verniciatura riflette la sua eredità americana, così come quella del suo stato d’origine. La nuova bandiera dello stato del Mississippi, un fiore di magnolia e stelle, è stata ratificata nel 2021. Come gli altri 500 H125 che hanno lasciato la struttura del Mississippi, il display H125 rappresenta “per cosa è fatto un elicottero: salvare vite umane e proteggere la nazione”, afferma Johannes Dienemann, Vice President Industry and Civil Programs presso la struttura.

ABC INTERNATIONAL FORNISCE IL BRANDING DI CABINA A ITA AIRWAYS – Aviation Business Consultant International ha contribuito all’allestimento degli interni dei nuovi A319, A320 e A330 ITA Airways, attraverso la progettazione, la certificazione e la realizzazione dei loghi per le loro cabine. Il progetto deriva dalla precedente collaborazione con l’ex compagnia di bandiera Alitalia per la quale ABC International in passato ha realizzato il branding dell’intera flotta aerea. Il logo ITA Airways disegnato dalla Design House “Landor & Fitch”, è stato reso idoneo al volo dagli “specialisti del Cabin Branding” attraverso una serie di aggiustamenti mirati a soddisfare i requisiti di aeronavigabilità in conformità con la relativa certificazione. Olindo Spatola, VP Engineering e HDO di ABC International, ha dichiarato: “Per rendere il logo idoneo al volo siamo intervenuti sul lettering senza snaturare il design con cui è stato concepito e dando colore alle lettere attraverso un processo di anodizzazione della superficie di metallo. Grazie all’ottima sinergia tra il nostro ufficio tecnico e il cliente siamo riusciti ad anticipare i tempi di consegna con grande soddisfazione sull’operato da parte della compagnia aerea”. I loghi installati sono 144 e sono tutti già in volo su 41 aerei ITA Airways. La compagnia aerea ha pianificato di installare i restanti loghi nei prossimi mesi. Sempre nel 2023, ABC International, con il partner strategico Skubin Design, è stata impegnata nella progettazione e implementazione di due speciali livree per ITA Airways legati ad eventi particolarmente significativi per l’Italia: la candidatura di Roma all’Esposizione Universale 2030 supportata dalla compagnia aerea con lo sticker “Roma Italia Expo 2030” su un A320 e lo sticker celebrativo su un A320neo per il centenario dell’Aereonautica Militare Italiana. Per Rodolfo Baldascino, CCO di ABC International, l’identità Italiana è un tema molto importante: “In quanto azienda Italiana, dopo aver realizzato numerose partnership in tutto il mondo, siamo orgogliosi di aver lavorato con ITA Airways. Siamo convinti che questa collaborazione consentirà ad entrambe le aziende di raggiungere nuovi traguardi e aiuterà la diffusione del Made In Italy nel settore aeronautico”.

IL PRESIDENTE ENAC ACCOGLIE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRESSO LO STAND ENAC A EXPO AID 2023 DI RIMINI – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha accolto il Presidente del Consiglio on. Giorgia Meloni presso lo stand Enac a Expo Aid 2023 di Rimini. Nell’illustrare le attività dell’Enac a tutela dei diritti dei passeggeri, con particolare attenzione ai più fragili, il Presidente Di Palma ha presentato al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’ispettore Enac Gerolamo Longo, non vedente, che svolge la propria funzione a tutela della qualità dei servizi per le persone con disabilità o a mobilità ridotta.