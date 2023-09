Airbus: l’A321XLR sarà un network opener che avvicinerà città lontane

Mentre l’Airbus A321XLR intraprende la route-proving campaign di settembre (leggi anche qui), Ludek Jando, Airbus marketing specialist, spiega alcune caratteristiche dell’aereo, tra cui le modifiche necessarie per far volare un single-aisle plane fino a 11 ore.

“Il velivolo è il single-aisle Xtra-Long-Range route opener. L’A321XLR è l’ultimo capitolo del continuo sviluppo dell’A320 Family programme. L’A321XLR si affianca ai widebody nella flotta di una compagnia aerea. Introduce la flessibilità di aggiungere capacità, di aprire nuove rotte o anche di continuare a operare su quelle esistenti quando la domanda è variabile. Il tutto consumando il 30% in meno di carburante per posto rispetto agli aerei concorrenti della generazione precedente, a circa la metà del costo di viaggio dei moderni widebody.

Questa versatilità spiega perché Airbus ha ricevuto finora più di 550 ordini, da oltre 25 clienti. In poche parole, l’A321XLR è un network extender. E grazie alla Airspace cabin, di serie, può essere configurato per coniugare comfort e densità in linea con i requisiti delle compagnie aeree”, afferma Ludek Jando.

Riguardo le differenze tra l’A321XLR e l’A321neo, Ludek Jando afferma: “Innanzitutto, l’A321XLR è un membro della A320 Family come tutti gli altri. Ciò facilita l’entrata in servizio per i clienti che già utilizzano questo tipo, ad esempio in termini di gestione dei pezzi di ricambio o di rotazione degli equipaggi.

Strutturalmente l’aggiunta fondamentale è il rear centre tank con una capacità di 12.900 litri di carburante. Insieme a un optional additional centre tank, estende il maximum range dell’A321XLR a 4.700 miglia nautiche o 11 ore di volo.

Per sfruttare appieno questa nuova fuel capacity, l’A321XLR maximum takeoff weight è aumentato rispetto all’A321LR (Long Range), con un peso di 101 tonnellate rispetto a 97 tonnellate. Quindi abbiamo rinforzato main and nose landing gear e, naturalmente, abbiamo aumentato la water-carrying capacity dell’A321XLR per soddisfare i voli più lunghi”.

Riguardo la market perception dei single-aisle long-haul travel, Ludek Jando conclude: “In cima alla lista, anche coppie di città consolidate come Londra-Miami o Sydney-Kuala Lumpur trarranno vantaggio dallo year-round sweet spot che l’XLR offre alle compagnie aeree. In effetti, abbiamo già ricevuto ottimi feedback dai clienti dell’A321LR. Quando Airbus ha presentato un A321LR di JetBlue al Paris Air Show di quest’anno, ad esempio, il suo livello di comfort sia in business che in economy class ha entusiasmato il pubblico.

I nostri clienti ci raccontano regolarmente come i passeggeri trovino l’aereo più spazioso e confortevole di quanto si aspettassero, soprattutto con un’ampia distanza tra i sedili e con gli Airspace cabin enablers, come l’illuminazione d’atmosfera o i nostri XL bins. Quindi la mia sensazione è che il single-aisle long-haul sia il futuro.

Inoltre, come parte della campagna di certificazione, all’inizio di ottobre metteremo oltre 200 dipendenti Airbus appassionati che hanno lavorato al programma a bordo del nostro full-cabin test aircraft per sperimentare in prima persona la fully-equipped cabin. Soprattutto, forniranno ai nostri esperti un feedback tempestivo su ogni aspetto della vita dei passeggeri a bordo dell’A321XLR“.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)