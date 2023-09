Aeronautica Militare: primo Scramble per una coppia di F-35 della TFA 32° Wing

Una coppia di F-35A della TFA – 32° Wing, rischierati nella base aerea di Malbork (leggi anche qui), si è alzata in volo nei giorni scorsi per intercettare due velivoli non identificati che erano penetrati nello spazio aereo dei Paesi dell’Alleanza atlantica. I velivoli sono stati scortati fuori dallo spazio aereo protetto dai Paesi Alleati.

“Lo scramble è stato ordinato dal Combined Air Operations Centre di Uedem in Germania, l’ente di controllo della NATO che ha il compito di controllare e vigilare su tutte le tracce radar i velivoli sospetti che si avvicinino o che tentino di entrare nello spazio aereo protetto dall’Alleanza Atlantica senza le dovute autorizzazioni.

L’Air Shielding, di cui è parte integrante il dispositivo permanente di Air Policing (AP), è una missione di difesa collettiva a guida NATO e gestita dall’Allied Air Command (AIRCOM) di Ramstein (Germania) che viene condotta senza soluzione di continuità 365 giorni all’anno”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Le attività svolte in Teatro Operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), che è l’Alto Comando della Difesa deputato alla pianificazione, coordinazione e direzione delle operazioni militari, delle operazioni/esercitazioni interforze nazionali e multinazionali e delle attività a loro connesse.

Nello specifico, la “Task Force Air – 32° Wing”, attraverso i velivoli F-35A provenienti dal 32° Stormo di Amendola e dal 6° Stormo di Ghedi, ha lo scopo di assicurare l’integrità e la sicurezza dello spazio aereo dei Paesi dell’Alleanza, contribuendo così al rafforzamento della postura di difesa e deterrenza sul fianco orientale della NATO“, conclude l’Aeronautica Militare.

NATO Air Policing, Lituania: ventesimo Alpha Scramble per gli Eurofighter italiani

Nei giorni scorsi due caccia F-2000 Eurofighter italiani, rischierati presso la Base aerea lituana di Šiauliai nell’ambito della difesa dei cieli baltici disposta dalla NATO, denominata Baltic Air Policing, si sono alzati in volo a seguito dell’ordine di decollo immediato – Scramble – proveniente dal CAOC (Combined Air Operations Centre) NATO di Uedem (Germania).

“L’attivazione dei due Typhoon della cellula di Quick Reaction Alert – Intercept è stata richiesta in quanto due velivoli non identificati attraversavano le Flight Information Region dei paesi Baltici preposti al controllo e alla difesa aerea dello spazio aereo.

L’intervento si è reso necessario per identificare visivamente e monitorare i velivoli ignoti, a tutela della sicurezza degli altri velivoli civili che avrebbero potuto ignorarne la presenza lungo la propria rotta.

I velivoli, decollati in pochi minuti, sono rimasti in volo a protezione dello spazio aereo di competenza, effettuando attività di Visual Identification per assicurare un rapido intervento qualora gli assetti non identificati avessero assunto eventuali atteggiamenti ostili.

Cessata l’esigenza, i due Typhoon sono rientrati presso l’aeroporto di Šiauliai”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Si tratta del ventesimo alpha scramble che la Task Force Air 4th Wing ha collezionato sino a oggi con i suoi caccia intercettori impegnati nell’operazione denominata “BALTIC HORSE III”, dall’assunzione del comando della missione lo scorso 1° agosto. Da allora sono stati intercettati complessivamente 39 velivoli, quasi uno per ogni giorno di presenza nei baltici.

In un contesto geopolitico delicato, l’attività di intercettazione aerea assume il carattere di un tangibile segnale di deterrenza a difesa dei cieli baltici, ma con la moderazione e l’equilibrio che sono necessari e che rappresentano il frutto dell’addestramento costante dei piloti italiani e in generale, delle Forze Armate, delle numerose esperienze operative volutamente svolte negli anni e di una competenza professionale variegata, poliedrica e apprezzata in ambito NATO per tutte le capacità espresse.

Tutte le attività operative condotte dalle Forze Armate italiane a difesa degli spazi euro-atlantici e lungo il fianco orientale della NATO sono disposte dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dirette e coordinate dal Comando Operativo di Vertice Interforze”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)