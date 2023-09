News Brevi – 25.09.2023

MEDICINA AERONAUTICA: CONCLUSO IL 17° CORSO DELL’EUROPEAN AIR GROUP – Anche per il 2023 il Medical Board dell’European Air Group organizza il periodico corso dedicato ufficiali medici esperti del settore, che si snoderà per sei settimane tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, per un aggiornamento sui più recenti sviluppi nel campo della medicina aeronautica e spaziale. La prima sezione, dedicata allo Spazio e alla Medicina delle Operazioni, con particolari approfondimenti dedicati al trasporto aereo in alto biocontenimento, si è svolta in Italia, dal 18 al 22 settembre a Roma e Pratica di Mare, organizzata dal Servizio Sanitario A.M. per il tramite dei subordinati Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale di Roma e l’Infermeria Principale di Pratica di Mare, e in collaborazione con il Reparto di Medicina Aeronautica e Spaziale della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale di Pratica di Mare. Le prime due giornate dei lavori, nella sede dell’Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica Spaziale di Roma, sono state dedicate alla medicina dello spazio, con numerosi interventi di rinomati esperti del settore. Le successive due giornate hanno visto i frequentatori spostarsi all’Aeroporto di Pratica di Mare, dove hanno potuto visitare l’Infermeria Principale A.M., con la sua sezione dedicata alla capacità di evacuazione aeromedica (MEDEVAC) e il gruppo del trasporto in alto biocontenimento, un’eccellenza dell’Aeronautica Militare dal 2005, che ha rappresentato la punta di diamante della Forza Armata nella lotta all’emergenza pandemica da Covid-19, per poi spostarsi nel Reparto di Medicina Aeronautica e Spaziale della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale con il Flight Test Center per la sperimentazione nel campo della medicina aeronautica e spaziale e l’addestramento aerofisiologico del personale di volo. Lo European Air Group (EAG) è un’organizzazione formata dalle forze aeree di 7 nazioni europee che punta ad implementare le capacità delle forze aeree dei paesi membri e partner attraverso il miglioramento dell’interoperabilità, istituita ufficialmente il 1º gennaio 1998 con l’adesione di altre nazioni ad un precedente accordo tra Royal Air Force e Armée de l’Air. Gli stati membri sono: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Le nazioni partner e associate sono: Norvegia, Svezia, Canada, USA, Polonia e Australia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS SOSTIENE L’ECONOMIA DEL REGNO UNITO – Un’analisi di Oxford Economics delinea la portata del contributo di Airbus all’economia del Regno Unito. “Con più di 25 siti in tutto il Regno Unito, Airbus è la più grande civil aerospace company del paese, il più grande civil aerospace exporter, la più grande space satellite company, il più grande fornitore di large aircraft alla Royal Air Force e responsabile di circa il 50% della UK’s civil helicopter fleet. Valutando l’impatto di Airbus in aree quali jobs, investment, research & development (R&D), supply chain e capacità sovrana, l’indagine evidenzia che Airbus rimane una componente chiave delle più ampie capacità di produzione industriale del Regno Unito, sostenendo la performance economica”, afferma Airbus. Commentando il sondaggio, John Harrison, General Counsel and UK Chairman of Airbus, afferma: “Questi risultati mostrano chiaramente che Airbus è un bene per l’occupazione, un bene per la crescita e un bene per il Regno Unito. Sono orgoglioso del contributo che i nostri 11.500 dipendenti britannici danno all’economia del Regno Unito. Uno sforzo multimiliardario, dai satelliti all’aerospaziale civile, che aiuta a connettere le persone in tutto il mondo. Le nostre profonde radici nella supply chain del Regno Unito e gli investimenti in tutte e quattro le nazioni creano un’autentica crescita regionale e locale, garantendo che l’impatto di Airbus si faccia sentire a tutti i livelli. Ma il lavoro non si ferma qui: i nostri continui investimenti in ricerca e sviluppo, per un totale di 277 milioni di sterline nel 2022, stanno aiutando a trovare soluzioni tangibili alle principali sfide che colpiscono il nostro mondo oggi, dal cambiamento climatico ai conflitti”. “I principali punti salienti dell’analisi di Oxford Economics hanno rilevato che, essendo uno dei principali datori di lavoro in Gran Bretagna, Airbus impiega direttamente quasi 12.000 persone nelle sue Commercial, Defence and Space and Helicopters divisions e prevede di assumerne altre 1.000 in tutto il Regno Unito. Solo nel 2022, Airbus ha riconosciuto la necessità di investire costantemente nella crescita in tutto il Regno Unito, spendendo 3,9 miliardi di sterline con i fornitori britannici. Airbus sostiene l’ambizione del Regno Unito di diventare una superpotenza scientifica e tecnologica, spendendo quasi 277 milioni di sterline in ricerca e sviluppo nel 2022, contribuendo al progresso tecnologico sia della Gran Bretagna che dell’industria aerospaziale in generale”, conclude Airbus.

LOCKHEED MARTIN: LA OSIRIS-REx SAMPLE CAPSULE TORNA SULLA TERRA – Dopo una rapida e rovente discesa attraverso l’atmosfera terrestre, la NASA’s OSIRIS-REx sample return capsule è atterrata nel deserto alle 8:52 MT di ieri, restituendo alla NASA il primo campione di asteroide. Si stima che la capsula contenga circa una tazza di materiale proveniente da Bennu, un asteroide ricco di carbonio. Gli scienziati sperano che ci insegnerà di più sull’origine delle sostanze organiche che hanno portato alla vita sulla Terra e ci aiuterà a comprendere meglio la formazione dei pianeti. Poco prima dell’atterraggio, la capsula è entrata nell’atmosfera viaggiando a più di 27.000 miglia orarie. Poi è atterrata dolcemente sulle sabbie dello Utah Test and Training Range del governo degli Stati Uniti. Un team di recupero guidato da Lockheed Martin, che ha progettato, costruito e attualmente guida la missione per la NASA, composto da rappresentanti del Goddard Space Flight Center della NASA, del Johnson Space Center della NASA e dell’Università dell’Arizona, ha poi messo in sicurezza la capsula. “L’atterraggio è stato sicuro, il recupero è stato un enorme successo e siamo entusiasti che la fase successiva di questa missione possa ora iniziare”, ha affermato Kyle Griffin, vice president and general manager of Commercial Civil Space at Lockheed Martin. “Questo particolare ritorno del campione è monumentale: gli scienziati stanno per aprire una capsula del tempo con al suo interno alcuni dei reperti più antichi del nostro sistema solare”. Dopo essersi avvicinata all’area di atterraggio della capsula con elicotteri, la squadra di recupero ha cercato attentamente qualsiasi materiale pericoloso, ha campionato il terreno vicino, ha avvolto la capsula da 100 libbre in materiale protettivo e l’ha fissata per il trasporto tramite elicottero in una on-site cleanroom. Lì, il campione sarà elaborato per la spedizione su un aereo militare ai curation team members presso NASA Johnson in Houston, Texas, che lo renderà disponibile per lo studio. La missione OSIRIS-REx ha aperto la strada a tecnologie chiave rilevanti per la futura esplorazione di piccoli corpi nel nostro sistema solare, oltre alla sua immediata missione successiva. Dopo il successo dell’atterraggio di ieri e la presentazione delle tecnologie chiave, OSIRIS-REx sarà ora soprannominata OSIRIS-APEX ed entrerà nella sua extended mission phase, iniziando il viaggio verso la missione successiva: il near-Earth asteroid Apophis.

QANTAS GROUP MARKET UPDATE DI SETTEMBRE 2023 – Qantas Group fornisce un aggiornamento per informare il mercato di un aumento degli investimenti in customer improvements, della continua forza della domanda di viaggi e dell’impatto dei prezzi elevati del carburante. “Il Gruppo investirà ulteriori $80 milioni in customer improvements nel FY24, oltre ai $150 milioni precedentemente preventivati, che saranno finanziati dai profitti. Questo ulteriore investimento è finalizzato ad affrontare una serie di punti critici, attraverso miglioramenti quali migliori risorse e formazione per i contact center, un aumento del numero di posti che possono essere riscattati con Frequent Flyer points, un recovery support più generoso in caso di problemi operativi, una revisione delle politiche per l’equità e il miglioramento della qualità dell’inflight catering. Qantas sta inoltre lavorando per accelerare alcune iniziative già in corso, come il re-platforming dell’app Qantas. Maggiori dettagli su queste azioni saranno condivisi nelle prossime settimane. La domanda complessiva di viaggi rimane forte, con condizioni commerciali nel primo trimestre del FY24 simili a quelle dell’ultimo trimestre del FY23. Qantas e Jetstar prevedono di trasportare più di 4 milioni di passeggeri durante settembre/ottobre e il football finals period su quasi 35.000 voli domestici e internazionali. Ciò si confronta con circa 3,7 milioni di passeggeri su circa 28.000 servizi nello stesso periodo di quattro settimane dello scorso anno”, afferma Qantas Group. “I prezzi del fuel sono aumentati di circa il 30% da maggio 2023, compreso un picco del 10% da agosto. Se sostenuto, si prevede che l’1H24 fuel bill del Gruppo aumentarà di circa $200 milioni, a $2,8 miliardi dopo la copertura. Si prevede un ulteriore impatto di $50 milioni a causa di variazioni dei cambi non legati al carburante. Il Gruppo continuerà ad assorbire questi costi più elevati, ma monitorerà i prezzi del fuel nelle prossime settimane e, se i livelli attuali saranno mantenuti, cercherà di adeguare le proprie impostazioni. Le nuove consegne di aeromobili e gli accordi di wet leasing aiuteranno Qantas e Jetstar ad aumentare la capacità internazionale di 12 punti percentuali entro la fine dell’anno solare, con un aumento di quasi 50 voli aggiuntivi a settimana. Ciò include la ripresa da parte di Qantas dei suoi servizi Sydney-Shanghai e l’avvio di due nuove rotte, Brisbane-Wellington e Brisbane-Honiara, nonché un nuovo servizio Jetstar da Brisbane a Tokyo. Sia la capacità internazionale che quella domestica per l’1H24 sono sostanzialmente invariate rispetto alle stime fornite a fine agosto 2023. Il Gruppo rimane in una posizione finanziaria molto forte, compresi i suoi livelli di debito e le continue e forti entrate. Il riacquisto di azioni sul mercato per un massimo di $500 milioni annunciato il 24 agosto 2023 è ora completato al 10%. Alla prossima Assemblea generale di Qantas verrà richiesta l’approvazione degli azionisti per aumentare il margine per ulteriori riacquisti di azioni proprie che il Board potrebbe scegliere di effettuare in futuro”, conclude Qantas Group.

NUOVE PARTNERSHIP PER DISCOVER QATAR – Discover Qatar (DQ), la Destination Management Company di Qatar Airways, è stata nominata operatore di B12 Beach Club Doha e Doha Sands Beach da Qatar Tourism con effetto immediato. Nella prima fase della nuova strategia, B12 e Doha Sands sono ora disponibili per la prenotazione anticipata online per la prima volta tramite www.discoverqatar.qa, consentendo ai visitatori di garantire il loro ingresso a questi famosi siti di svago. I biglietti d’ingresso per gli stabilimenti balneari includono la connessione internet gratuita, lettini, asciugamani e una bottiglia d’acqua. In loco è disponibile anche un’ampia selezione di cibi e bevande. Steven Reynolds, Qatar Airways Senior Vice President of Discover Qatar, ha dichiarato: “Il nostro nuovo ruolo come operatore di B12 Beach Club e Doha Sands Beach Club è un’entusiasmante opportunità per tutte le parti interessate. I visitatori locali e internazionali ora hanno un modo semplice per incorporare i siti di svago nei loro itinerari, mentre gli hotel possono trarre vantaggio dall’offerta di pacchetti ai propri ospiti”. Discover Qatar ha piani ambiziosi per garantire che entrambe le spiagge diventino attrazioni turistiche consolidate. Con l’atteso Formula 1® Qatar Airways Qatar Grand Prix™ 2023 che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre, Discover Qatar mostrerà l’emozione della Formula 1® al B12 Beach Club con una vettura Alpine F1 esposta accanto al B12 Bistro per tre settimane, da fine settembre a metà ottobre.

ACCORDO TRA KLM E VNV – KLM informa: “KLM e VNV hanno raggiunto domenica sera, 24 settembre, un accordo quadro su un nuovo collective labor agreement per i piloti. Con questo accordo provvisorio, l’annunciata interruzione del lavoro di lunedì 25 settembre è stata annullata. Nei prossimi giorni KLM e VNV svilupperanno ulteriormente l’accordo quadro e VNV lo sottoporrà al Consiglio dei suoi membri. Nell’accordo sono stipulati ulteriori accordi sugli aumenti salariali per i piloti. Dopo l’approvazione da parte del Members Council, vi sarà nuovo contratto collettivo di lavoro, che durerà dal 2 marzo 2023 al 28 febbraio 2025. Siamo lieti di essere riusciti, alla fine, a raggiungere questo risultato attraverso una consultazione costruttiva”.

ADR: RINVIATO IL 2ND ANNUAL CONGRESS DEL PATTO PER LA DECARBONIZZAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PROGRAMMATO IL 26 SETTEMBRE 2023 – Aeroporti di Roma informa: “Nell’esprimere profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano, Aeroporti di Roma comunica che il 2nd Annual Congress del Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo programmato per martedì 26 settembre a Roma a Palazzo Wedekind è rinviato a data da destinarsi”.

P&W: IL PROGRAMMA WILL RISE SOSTIENE LE DONNE LEADER – Il programma WILL Rise, giunto alla sua quinta edizione, è un nomination-based program offerto alle donne neopromosse o interessate a general manager and program manager roles. WILL Rise prevede conferenze, valutazioni, moduli di apprendimento, tutoraggio, coaching e networking. È uno dei numerosi programmi di accelerazione offerti da RTX per sviluppare una pipeline di futuri leader. “Pratt & Whitney ha fatto grandi passi avanti nel campo della diversità e dell’inclusione”, ha affermato Carla Cabrera, associate director, Operational Analytics and Pricing. “WILL Rise dimostra che stiamo investendo nelle persone e che disponiamo di una riserva di talenti che possiamo inserire in posizioni dirigenziali a tutti i livelli dell’organizzazione. Posso sicuramente dire che è un programma ben gestito e ben organizzato”.