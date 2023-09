Air Canada ordina 18 Boeing 787-10

Boeing e Air Canada hanno annunciato oggi che la compagnia aerea ha selezionato il 787 Dreamliner per modernizzare ulteriormente la propria flotta, con un ordine per 18 787-10, con la possibilità di acquistarne altri 12. Air Canada volerà quindi con tutti i modelli della famiglia 787 Dreamliner.

Air Canada, opererà i nuovi aerei a basso consumo di carburante come parte della sua più ampia strategia per ridurre le emissioni di carbonio, espandendo al contempo la sua rete di rotte globali.

“Air Canada ha fatto dell’investimento nell’esperienza dei passeggeri una priorità fondamentale. La nostra esperienza dimostra che i clienti apprezzano molto volare sul Dreamliner, quindi siamo lieti di offrire loro una versione più grande di questo popolare aereo, che presenterà in anteprima un nuovo e all’avanguardia state-of-the-art interior cabin design. Altrettanto importante, il 787 è altamente efficiente nei consumi e genererà risparmi operativi, oltre a supportare i nostri obiettivi di sostenibilità di riduzione delle emissioni,” ha affermato Michael Rousseau, president and CEO of Air Canada.

“Riducendo il consumo di carburante e migliorando l’efficienza fino al 25% rispetto ai jet della generazione precedente, il 787 aiuta a portare avanti gli ambiziosi obiettivi ambientali di Air Canada nei prossimi decenni. Il vettore è posizionato per ottimizzare la propria flotta aggiungendo rotte internazionali in mercati nuovi ed esistenti, beneficiando ulteriormente della route flexibility e dell’economia operativa della famiglia Dreamliner“, afferma Boeing.

“Con la famiglia 787 Dreamliner, Air Canada opererà presto una delle flotte widebody più moderne ed efficienti al mondo”, ha affermato Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Il 787-10 fornirà ad Air Canada maggiore flessibilità e commonality attraverso la sua vasta rete, collegando i canadesi a destinazioni in tutto il mondo”.

“Air Canada attualmente opera una flotta di 38 787, inclusi otto 787-8 e 30 787-9. Il modello più grande della famiglia, il 787-10, può trasportare fino a 336 passeggeri con un range di 6.330 miglia nautiche (11.730 km).

Con la scelta della famiglia 787 Dreamliner, Air Canada sostiene la crescita economica e l’occupazione nel settore aeronautico canadese. Il Canada è tra le più grandi international supply bases di Boeing, con oltre 550 fornitori. Ci sono più di una dozzina di fornitori canadesi che supportano il programma 787, inclusa la Boeing aerospace composite manufacturing facility in Winnipeg. Ogni anno Boeing contribuisce con circa 4 miliardi di dollari canadesi in benefici economici al Canada, sostenendo oltre 14.000 posti di lavoro diretti e indiretti.

Dall’inizio del revenue service nel 2011, la famiglia 787 ha aperto più di 370 nuove rotte non-stop in tutto il mondo e ha ricevuto più di 1.760 ordini da 87 clienti, inclusi più di 870 ordini ripetuti da 56 clienti abituali. Nell’ultimo anno il 787 ha ricevuto più di 295 ordini e impegni. Quasi la metà degli operatori del 787 Dreamliner volano con più di una variante e quattro compagnie aeree operano, o opereranno, flotte con tutte e tre le varianti”, conclude Boeing.

Air Canada ha dichiarato oggi di aver effettuato un ordine fermo per 18 Boeing 787-10 Dreamliner. “Le consegne dei nuovi aeromobili dovrebbero iniziare nel quarto trimestre 2025, mentre la consegna dell’ultimo aeromobile è prevista per il primo trimestre 2027. Saranno utilizzati per sostituire gli aeromobili wide-body più vecchi e meno efficienti attualmente nella flotta di Air Canada. L’accordo include anche opzioni per altri 12 Boeing 787-10, che garantiranno flessibilità per la crescita e per soddisfare la futura domanda dei clienti”, afferma Air Canada.

“Air Canada attualmente opera 30 787-9 e otto 787-8, con la consegna di altri due 787-9 previsti da un ordine precedente. Il 787-10 è il modello più grande della famiglia Dreamliner e può trasportare più di 330 passeggeri a seconda della configurazione dei sedili, e ha un cargo volume di 175 metri cubi. Il Dreamliner offre un comfort eccezionale ai passeggeri, con pressurizzazione della cabina e controlli dell’umidità migliorati e i finestrini oscurabili più grandi di qualsiasi aereo commerciale. Secondo Boeing, il 787-10 ha emissioni di carburante per posto fino al 25% inferiori rispetto all’aereo che sostituisce.

L’acquisizione del nuovo aeromobile fa parte di un programma di rinnovamento della flotta in corso presso Air Canada, con la compagnia aerea che continua a prendere in consegna nuovi aeromobili Airbus A220, nonché con i piani per l’acquisizione di 28 extra-long range (XLR) versions dell’Airbus A321neo, anch’essi a partire dal 2025. Inoltre, come precedentemente annunciato, Air Canada ha finalizzato un accordo di acquisto per 30 ES-30 electric-hybrid aircraft in fase di sviluppo da parte di Heart Aerospace, che dovrebbero entrare in servizio nel 2028″, prosegue Air Canada.

“L’ordine per il Boeing 787-10 annunciato oggi sostituisce un accordo precedentemente annunciato per l’acquisto di due Boeing 777 Freighter e, di conseguenza, Air Canada non prenderà più in consegna i due aerei cargo. In totale, Air Canada opera attualmente circa 240 aeromobili nella sua flotta principale e in quella di Air Canada Rouge“, conclude Air Canada.

