Air Astana ottiene 5 stelle agli APEX Awards

La Airline Passenger Experience Association (APEX) ha premiato Air Astana con una valutazione a cinque stelle nella principale categoria dedicata alle compagnie aeree, in occasione della cerimonia che si è tenuta a Los Angeles il 20 settembre 2023. Questa è la nona volta che Air Astana riceve un premio APEX .

“L’APEX Award è un metodo di misurazione dell’eccezionale qualità del servizio di bordo di Air Astana, nonché una conferma del continuo miglioramento dell’esperienza del cliente”, ha affermato Yelena Obukhova, Vice President In-flight Service di Air Astana. “Noi siamo grati ai nostri colleghi per la loro professionalità e impegno verso il raggiungimento di elevati standard di servizio, così come ai nostri passeggeri per il loro feedback positivo”.

“APEX non si è limitato a celebrare la spinta incessante e la dedizione dei migliori operatori del settore aereo, ma ha anche acclamato gli audaci visionari che hanno inequivocabilmente ridefinito il futuro del viaggio aereo e quello dei passeggeri. Quelli coinvolti non sono solo compagnie aeree e fornitori leader, sono titani e pionieri che, di fronte a sfide senza precedenti, non solo si sono adattati, ma hanno rivoluzionato il modo in cui voliamo nei cieli. Hanno incanalato investimenti colossali in tecnologie e pratiche sostenibili rivoluzionarie. Supportati dallo scrosciante applauso di oltre un milione dei voti dei passeggeri, non riconosciamo solo questi leader dell’aviazione, ma tutti noi di APEX e IFSA rendiamo omaggio al loro spirito indomabile”, ha affermato Joe Leader, CEO di APEX/IFSA, alla cerimonia di premiazione.

(Ufficio Stampa Air Astana)