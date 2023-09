News Brevi – 26.09.2023

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: INAUGURATA LA MOSTRA ITINERANTE A TREVISO – Venerdì 22 settembre, presso la storica cornice della Sala Consiliare di Palazzo dei Trecento, alla presenza delle Autorità militari e civili locali, è stata inaugurata la mostra del Centenario dell’Aeronautica Militare. L’allestimento espositivo ripercorre i fatti più significativi dell’Arma Azzurra, partendo dalle sue origini fino ad arrivare alle nuove sfide tecnologiche e scientifiche in campo aeronautico e spaziale. Un itinerario che se da un lato vuole esaltare le gesta eroiche dei pionieri dell’aria e le visioni dei primi teorici del potere aereo, dall’altro vuole testimoniare quanto la Forza Armata sappia essere sempre più moderna e proiettata verso il futuro per offrire alla collettività servizi sempre più efficienti ed avveniristici. Treviso, quale una delle 12 città italiane scelte dal 5° Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare per la mostra itinerante, è l’unica sede nel Triveneto; per questo sono stati esposti alcuni pannelli particolarmente indirizzati a testimoniare la presenza dell’Aeronautica Militare nella Marca Trevigiana. Per l’occasione, nel suo intervento di saluto, il sindaco della città di Treviso, Mario Conte, ha sottolineato come l’Aeronautica, ed in particolare il 51° Stormo ed il 3° RMAA, costituiscano parte integrante della comunità locale e che ospitare questo importante evento rappresenti motivo di orgoglio per l’Amministrazione Comunale e l’intera collettività. “Non è un caso che Treviso sia stata scelta come una delle dodici città italiane dove organizzare la mostra itinerante”. Così il Colonnello Emanuele Chiadroni, Comandante del 51° Stormo e del Presidio e Circoscrizione Aeroportuale di Treviso, nel suo intervento, ha precisato come la città di Treviso sia stata una scelta dettata dalle tradizioni aeronautiche consolidatesi nel tempo sul territorio e dalla vicinanza che, da sempre, la cittadinanza esprime agli uomini e alle donne dell’Arma Azzurra. Ad impreziosire la mostra il Bleriot XI della fondazione Jonathan Collection e l’esposizione in centro Città dei velivoli AM-X e F104. Il 51° Stormo Caccia di Istrana, dotato di velivoli AMX, AMX -T e F2000, oltre al supporto alle forze di superficie e le operazioni di attacco e ricognizione, è uno dei 5 Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e servizio di Quick Reaction Alert della NATO (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WIZZ AIR ANNUNCIA UNO SCONTO DEL 15% SUI BIGLIETTI TRA ARABIA SAUDITA E ITALIA – Wizz Air informa: “Wizz Air ha annunciato il 15% di sconto sui voli selezionati tra l’Arabia Saudita e l’Italia. La promozione si applica per le prenotazioni effettuate il 26 settembre (00:01 – 23:59 GST) ed è valida per le date di viaggio fino al 31 gennaio 2024. Wizz Air intende sfruttare la crescente domanda dei passeggeri, consentendo ai viaggiatori più avventurosi di prenotare biglietti a tariffe ridotte e godersi destinazioni imperdibili. Wizz Air ha un’ampia gamma di rotte per Dammam, Riyadh e Jeddah, che offrono il 62,4% del traffico tra il Regno e l’Italia, sostenendo il settore turistico in crescita del Paese e offrendo ai viaggiatori un modo rapido e semplice per raggiungere il mondo arabo. Tariffe ridotte per l’Arabia Saudita sono già in vendita su wizzair.com e sull’app WIZZ (disponibile anche in lingua araba), con tariffe a partire da 19,99 EUR”. Robert Carey, Presidente di Wizz Air, commenta: “Wizz Air è impegnata a portare la bandiera dei viaggi a bassissimo costo nella regione del Medio Oriente: siamo lieti di creare opportunità di esplorare due destinazioni imperdibili come l’Italia e l’Arabia Saudita a prezzi convenienti per tutti. Con il 15% di sconto sulle nostre tariffe, i viaggiatori possono prendersi una meritata vacanza e concedersi momenti di svago unici, oltre a meravigliose esperienze a contatto con la storia e la cultura in Europa e in Medio Oriente. Non vediamo l’ora di condividere il nostro amore per l’avventura e di vedervi a bordo dei nostri aerei”. I passeggeri possono prenotare i biglietti in piena tranquillità grazie a WIZZ Flex, il servizio che consente di cancellare il proprio volo fino a tre ore prima della partenza senza alcuna penale e ricevere il 100% del prezzo del biglietto immediatamente rimborsato in credito aereo.

SAS: IN CORSO L’EQUITY SOLICITATION PROCESS – SAS AB sta conducendo un ampio e competitivo equity solicitation process come parte del chapter 11 process in corso negli U.S., con l’obiettivo di sollecitare investimenti nella compagnia riorganizzata. Il termine ultimo per i potenziali investitori per presentare le offerte finali nell’equity solicitation process è scaduto il 25 settembre 2023. SAS annuncerà l’offerente o gli offerenti vincitori non appena il processo di valutazione sarà stato completato. Ulteriori informazioni sul Chapter 11 process della compagnia sono disponibili sul dedicated restructuring website della compagnia, https://sasgroup.net/transformation.

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2022 al 31 agosto 2023, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. SAS annuncia quindi alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 31 agosto 2023. Dal primo novembre 2022 al 31 agosto 2023, revenue pari a 34.089 mSEK (US$ 3,137 miliardi), net income per il periodo -4.411 mSEK (US$ -406 milioni)”.

IL DG ENAC CAPO DELEGAZIONE ITALIANA ALLA CONFERENZA ICAO SUI CARBURANTI ALTERNATIVI IN PREPARAZIONE DI CAAF/3 – Enac informa: “Al via a Montreal la riunione preparatoria in vista della terza Conferenza ICAO su aviazione civile e combustibili alternativi – CAAF/3 che si svolgerà il prossimo novembre a Dubai. La delegazione italiana è guidata dal Direttore Generale Enac Alessio Quaranta. I lavori sono finalizzati ad avviare una consultazione tra tutti gli Stati membri per condividere idee, soluzioni e innovazioni per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del nostro pianeta: obiettivo a lungo termine del settore aeronautico è di raggiungere le zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 Long Term Aspirational Goal – LTAG. La principale sfida è incrementare la produzione di carburanti sostenibili alternativi per l’aviazione (Sustainable Aviation Fuels – SAF) che rappresentano una delle soluzioni possibili verso un’energia più green e sostenibile per il trasporto aereo”.

IL DELTA WING FLIGHT INTRODUCE LE GIOVANI DONNE ALLA CARRIERA NELL’AVIAZIONE – Il Delta’s annual WING Flight è operato esclusivamente da donne, dai piloti al flight attendant crew, ai dispatcher, TSA, gate and ramp agents, consentendo alle ragazze di età compresa tra 11 e 18 anni di conoscere le carriere nel settore dell’aviazione e dell’aerospaziale. Il 22 settembre si è svolto l’annuale WING Flight di quest’anno in onore dell’International Girls in Aviation Day, portando oltre 130 ragazze da Atlanta al Kennedy Space Center della NASA, situato nella Space Coast della Florida. Gli studenti entusiasti hanno trascorso la giornata interagendo con i leader della NASA attraverso una “Women in STEM” panel discussion e tour dello Space Shuttle Atlantis® e dell’Apollo/Saturn V Center, che presenta mostre spaziali interattive, presso il Kennedy Space Center Visitor Complex. “Attualmente il 42% della forza lavoro totale di Delta è composta da donne, ma solo il 5% dei piloti, il 19% degli agenti di rampa e l’11% dei dipendenti delle Technical Operations sono donne. Questo programma fa parte degli sforzi più ampi di Delta per colmare le lacune di opportunità per le donne nel settore dell’aviazione e per generare una pipeline di talenti più diversificata. Il WING Flight trae ispirazione da una partnership di lunga data con Women in Aviation International. Sin dall’inizio del volo nel 2015, Delta ha coltivato partnership con scuole e organizzazioni comunitarie in tutto il paese che facilitano i programmi STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) e di educazione aeronautica. Delta, a ogni livello dell’organizzazione, si impegna a ricercare attivamente la diversità, a perseguire coraggiosamente l’equità e a promuovere consapevolmente l’inclusione. Non semplicemente come percentuali di rappresentanza, ma come un imperativo aziendale necessario per guidare un cambiamento sistemico che promuova risultati equi per tutti”, afferma Delta.

UNA DELEGAZIONE DI AIR FRANCE VISITA NUOVA DELHI PER AIR FRANCE FOUNDATION – Una delegazione di Air France si è recata venerdì scorso, 22 settembre, a Nuova Delhi. I rappresentanti della compagnia hanno visitato TARA, che realizza un progetto sostenuto da CHAYA France, da diversi anni una Air France Foundation partner association. La loro missione è proteggere, educare, responsabilizzare e cambiare in modo sostenibile la vita dei bambini in India. Erano presenti Anne-Marie Couderc, Chair of the Air France-KLM Board of Directors; Zoran Jelkic, Senior Vice President of Long-Haul at Air France-KLM and administrator of the Air France Foundation; Claude Sarre, General Manager Indian Sub-Continent at Air France-KLM. Attualmente, 160 bambini, 6 giovani adulti e 50 famiglie ricevono assistenza e sostegno attraverso i vari programmi di TARA. I bambini che crescono nelle TARA Homes possono proseguire gli studi universitari o professionali e da adulti acquisire gradualmente la propria indipendenza. In particolare, la delegazione di Air France ha visitato la “TARA Girls” home, specializzata nel supporto a ragazze dai 6 ai 18 anni fornendo loro orientamento psicologico, follow-up medico, istruzione di qualità e attività extrascolastiche. Durante la loro visita i rappresentanti di Air France hanno avuto l’opportunità di scambiare informazioni con i giovani, che hanno potuto condividere i loro sogni e progetti per il futuro. I programmi di TARA rientrano saldamente nell’ambito delle missioni della Air France Foundation. Da oltre 30 anni la Fondazione è impegnata a migliorare la vita dei bambini e dei giovani nei paesi serviti dalla compagnia aerea. Grazie alla sua esperienza internazionale, il lavoro della fondazione è incentrato sull’istruzione, l’inclusione, l’integrazione sociale e professionale, la consapevolezza ambientale e la sponsorizzazione umanitaria. Dal 1992 Air France Foundation ha finanziato oltre 1.600 progetti in 80 paesi e sostenuto 900 associazioni, facendo affidamento regolarmente su una rete di 5.000 dipendenti della compagnia per realizzare i suoi progetti e le sue azioni.

PRATT & WHITNEY ESPANDE LA SUA GTF MRO CAPACITY A SINGAPORE – Pratt & Whitney ha annunciato l’intenzione di aumentare la capacità del suo Singapore engine center, Eagle Services Asia (ESA). L’espansione di 48.000 piedi quadrati consentirà un aumento di due terzi rispetto alla capacità attuale della struttura. “Pratt & Whitney sta investendo a livello globale per supportare la flotta GTF. Nell’ambito dell’espansione, aumenteremo il personale e forniremo un extensive staff training, in modo da essere ben attrezzati per soddisfare la crescente domanda”, ha affermato Shangari Meleschi, vice president, Aftermarket Operations – Asia Pacific and Turkiye. “Ci impegniamo a mantenere la fiducia dei nostri clienti, mentre affrontiamo gli impatti del GTF fleet management plan”. Eagle Services Asia ha introdotto il suo primo motore PW1100G-JM per la revisione nel 2019. Si tratta di una joint venture tra SIA Engineering Company e Pratt & Whitney e membro del Pratt & Whitney GTF™ MRO network, che comprende le principali società MRO del settore. Dal 2019, il GTF MRO network ha più che raddoppiato le sue dimensioni e attualmente sono attivi 13 GTF MRO engine centers in tutto il mondo, con altri sei che dovrebbero essere attivi entro il 2025. Il network fa parte delle Pratt & Whitney EngineWise® solutions, che forniscono agli engine operators una varietà di aftermarket services che si traducono in un valore sostenibile a lungo termine.

TEXTRON AVIATION CONFERMA L’ORDINE PER I PRIMI 20 CESSNA GRAND CARAVAN EX DA SURF AIR MOBILITY – Textron Aviation ha annunciato che Surf Air Mobility Inc. ha confermato il suo ordine e pagato il deposito per i primi 20 aerei Cessna Grand Caravan EX da acquistare nell’ambito del suo initial fleet order precedentemente annunciato fino a 100 aerei, con opzioni per 50 aerei aggiuntivi. Le consegne degli aerei dovrebbero iniziare nella prima metà del 2024. L’initial fleet delivery prevista dimostra i progressi nella relazione esclusiva tra le due società a sostegno dello sviluppo di Surf Air Mobility di un electrified Cessna Grand Caravan EX aircraft. Surf Air Mobility ha annunciato l’intenzione di aggiornare i Cessna Grand Caravan EX single-engine turboprops alla Surf Air Mobility proprietary electric or hybrid-electric powertrain technology. Surf Air Mobility punta alla FAA supplemental type certification nel 2026. “Siamo entusiasti di vedere i progressi di Surf Air nell’espansione della propria flotta, con consegne previste per l’inizio del prossimo anno”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations. “L’adattabilità del Cessna Caravan per le operazioni passeggeri e cargo lo rende una piattaforma ideale per hybrid electric and electric propulsion innovations. Questo rapporto esclusivo dimostra l’impegno di Textron Aviation per il futuro del volo sostenibile”. Surf Air Mobility prevede che l’hybrid electric Cessna Grand Caravan EX aircraft sarà utilizzato da Surf Air Mobility attraverso la propria rete, collegando più aeroporti con un servizio diretto a corto raggio attraverso gli Stati Uniti, nel percorso verso la creazione di una piattaforma regionale di trasporto di massa per connettersi in modo sostenibile comunità. Surf Air Mobility sarà anche il fornitore esclusivo di Textron Aviation per alcune battery electric and hybrid electric powertrain technology per il Cessna Grand Caravan. “Il nostro rapporto con Textron Aviation è fondamentale nella nostra missione di rivoluzionare i viaggi aerei”, ha affermato Sudhin Shahani, co-fondatore di Surf Air Mobility. “Questa initial fleet delivery consolida il nostro impegno nel portare sul mercato electric aircraft avanzati per ridurre le emissioni e il costo dei viaggi aerei”.

IL CESSNA CITATION XLS+ E XLS GEN2 AVIONICS UPGRADE AL GARMIN 5000 INTEGRATED FLIGHT DECK PRESTO DISPONIBILE PRESSO I TEXTRON AVIATION SERVICE CENTERS – Textron Aviation ha annunciato che il Garmin G5000 integrated flight deck sarà presto disponibile per i Cessna Citation XLS+ e XLS Gen2, disponibile per l’installazione presso i Textron Aviation Service Centers, previa il supplemental type certification approval previsto nella prima metà del 2024. Il G5000 avionics upgrade modernizza il cockpit e affronta l’evoluzione del FAA airspace, offrendo allo stesso tempo un costo operativo inferiore. I clienti Beechcraft, Cessna e Hawker ricevono supporto, manutenzione e modifiche direttamente in fabbrica da Textron Aviation Inc., attraverso il suo global network of service and part centers, mobile service units and 24/7 1CALL AOG support. “Il Garmin’s G5000 integrated flight deck è già una modifica popolare per i clienti Cessna Citation Excel e XLS perché offre una situational awareness senza pari, costi operativi inferiori e una migliore esperienza di volo”, ha affermato Brian Rohloff, senior vice president of Customer Support. “Non vediamo l’ora di espandere questa opzione di aggiornamento ad altri operatori Citation mentre continuiamo a progettare e offrire la migliore esperienza al cliente e supportare i nostri clienti durante l’intero ciclo di vita dei loro aerei”. La G5000 avionics suite di Garmin è progettata per fornire ai piloti un cockpit intuitivo e moderno, inclusi tre landscape-oriented displays con split-screen capability, intuitive touchscreen controllers, geo-referenced Garmin SafeTaxi® airport diagrams. Il SafeTaxi® database fornisce agli operatori una migliore situational awareness durante il rullaggio negli aeroporti all’interno del database visualizzando hangar, terminal, torri, vie di rullaggio e altri segnali. La G5000 upgrade installation sul Citation XLS+ e XLS Gen2 include un fully digital Automatic Flight Control System (AFCS), che offre performance precise in tutto l’inviluppo di volo dell’aeromobile. Il sistema include anche l’ Emergency Descent Mode (EDM) come caratteristica standard. Nel caso in cui un aereo perda la pressurizzazione della cabina, l’EDM è in grado di far scendere automaticamente l’aereo ad un’altitudine preimpostata senza l’intervento del pilota. L’Underspeed protection (USP) consente all’autopilot di assistere nella gestione della velocità, consentendo anche fully coupled go-arounds, riducendo notevolmente il pilot workload. Inoltre, gli operatori hanno accesso a più aeroporti e riducono gli approach minimums in tutto il mondo, poiché il G5000 ha PBN/RNP 0.3 with LPV/APV approach capability. Questo avionics upgrade sarà disponibile tramite i Textron Aviation factory-owned service centers.