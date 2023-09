Airbus nomina il nuovo Commercial Aircraft business CEO

Airbus SE annuncia un’evoluzione della leadership nell’Executive Committee, istituendo un responsabile dedicato alla guida del Commercial Aircraft business.

“Dal 2019, i ruoli di leadership di Airbus e del suo Commercial Aircraft business sono stati combinati, garantendo allineamento e velocità di esecuzione durante un periodo di molteplici crisi e cambiamenti. Airbus si è ora messa su una traiettoria chiara in linea con il suo scopo di ‘Pioniere aerospaziale sostenibile per un mondo sicuro e unito’. L’incarico a Christian di ricoprire il ruolo di Commercial Aircraft CEO ci consentirà di concentrarci maggiormente sul successo del nostro Commercial Aircraft business, permettendomi allo stesso tempo di dedicare il mio tempo alla guida di Airbus in un global environment complesso e in rapida evoluzione”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus CEO. “Christian e io abbiamo lavorato fianco a fianco negli ultimi cinque anni e continueremo a farlo in questa nuova configurazione. Ammiro il senso degli affari di Christian e sono felice di andare avanti con lui per realizzare le ambizioni di Airbus”.

“È un onore ed un’emozione essere chiamati a guidare il nostro Commercial Aircraft business in un momento così critico per il nostro settore”, ha affermato Christian Scherer. “Metterò la mia passione e quella del Team Airbus al servizio dei nostri clienti per raggiungere i nostri obiettivi operativi mentre lavoriamo per consolidare il nostro successo, migliorare continuamente e preparare il futuro dei nostri prodotti e servizi. Nel farlo, lavoreremo a stretto contatto con i nostri partner e fornitori in tutto il mondo sulla nostra roadmap comune per decarbonizzare l’aviazione”.

“Questo nuovo assetto organizzativo sarà definito nei prossimi mesi in collaborazione con le parti sociali dell’Azienda, con un target go-live in project mode dal 1° gennaio 2024 in poi”, conclude Airbus.

