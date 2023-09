Vueling opererà oltre 210 rotte nella stagione invernale 2023-2024

Vueling, parte del gruppo IAG, opererà 213 rotte verso 89 destinazioni in 27 paesi nella stagione invernale 2023-2024, 10 nuove in più oltre a quelle volate in inverno lo scorso anno. “Per la prima volta, la compagnia aerea lancia quattro nuovi collegamenti per questo periodo: da Barcellona verso l’Egitto (Luxor e Sharm El-Sheikh) e verso la Finlandia (Rovaniemi) e da Parigi-Orly ad Amman.

Inoltre, per la stagione invernale 2023, la compagnia consolida la sua operatività in Italia con un totale di 26 rotte, di cui 25 internazionali. Il Belpaese sarà così collegato direttamente con 9 destinazioni in 4 paesi europei: in Spagna, con Barcellona, Madrid, Bilbao, Valencia, Alicante, Malaga; Francia, con Parigi; Regno Unito, con Londra; e, infine, Paesi Bassi, con Amsterdam“, afferma Vueling.

“La programmazione invernale rappresenta l’impegno di Vueling nel proporre destinazioni internazionali attrattive tutto l’anno, senza venir meno alla propria essenza, cioè di offrire prezzi competitivi e convenienti ai clienti”, ha commentato Carolyn Prowse, Direttore commerciale di Vueling con responsabilità strategiche e di programmazione delle rotte.

“Per chi vuole scampare ai primi freddi migrando verso climi più miti, Vueling propone voli diretti dall’Italia verso 6 destinazioni in Spagna, il Paese più battuto dalle rotte della compagnia aerea.

Primeggia Barcellona, raggiungibile da ben 12 aeroporti italiani: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Napoli, Catania, Torino, Bari, Cagliari, Palermo, Genova. Segue l’eclettica città di Bilbao, raggiungibile sia da Milano sia da Firenze. Dal capoluogo toscano vi è inoltre il volo diretto fino all’elegante capitale Madrid. Mentre dall’aeroporto di Fiumicino si viaggia verso Valencia, Malaga e Alicante, perle della costa sud spagnola.

La Francia, invece, è sempre la destinazione ideale per sognare un inverno magico, elegante e romantico. In particolare, la sua capitale Parigi ha quel fascino che le consente di essere una delle mete più ambite. Per arrivare a Parigi Orly, Vueling opera voli diretti da 4 città italiane: Roma, Milano, Firenze e Bologna.

Per chiunque voglia immergersi nella tradizionale atmosfera “British” e ascoltare i tipici canti di Natale per le strade, l’Inghilterra è la destinazione giusta. Durante la stagione invernale, Vueling offre voli diretti verso Londra Gatwick in partenza da Roma e Firenze.

L’Olanda è il Paese da visitare quest’anno per riscoprire il fascino del turismo slow, perdendosi tra i vicoli delle città a piedi o girando in sella alle due ruote. Questo inverno, la capitale Amsterdam sarà collegata con voli diretti di Vueling in partenza da Firenze“, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)