Embraer e Scoot siglano un Pool Program Agreement per la flotta E190-E2

Embraer ha annunciato di aver firmato un Pool Program services agreement con Scoot per supportare la flotta in arrivo della compagnia aerea di nove E190-E2. Il Pool Program fornisce accesso a component exchanges and repair services per oltre 300 parti riparabili per supportare gli aerei Embraer di Scoot, consentendo alla compagnia aerea di ridurre al minimo l’investimento iniziale in inventari e risorse riparabili di alto valore, sfruttando al tempo stesso l’esperienza tecnica di Embraer insieme al suo vasto component repair service provider network. Attualmente, il Pool Program supporta più di 60 compagnie aeree in tutto il mondo.

Ng Chee Keong, COO di Scoot, ha dichiarato: “Questo accordo strategico con Embraer ridurrà al minimo i ritardi di manutenzione per l’E190-E2, aumentando sostanzialmente la prontezza operativa”.

Carlos Naufel, President & CEO, Embraer Services & Support, ha dichiarato: “Lavorando fianco a fianco con Scoot, ci stiamo preparando per l’entrata in servizio dell’E190-E2 il prossimo anno. Stiamo sfruttando il solido ecosistema aeronautico di Singapore e non vediamo l’ora che il moderno ed efficiente E190-E2 di Embraer prenda il volo con la livrea di Scoot”.

“L’E190-E2 è l’aereo a corridoio singolo più efficiente e silenzioso al mondo e il primo lotto di E190-E2 sarà consegnato a Scoot nel 2024. Oltre al Pool Program, le operazioni di Scoot beneficeranno dell’AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis), che comprende capacità di rilevamento precoce per i sistemi critici, riducendo le interruzioni tecniche ed evitando cancellazioni di voli; di eSight, con real-time fleet performance monitoring.

La famiglia di aeromobili E-Jets E2, incluso l’E190-E2, ha gli intervalli di manutenzione più lunghi nella single-aisle jet category, con 10.000 flight hours for basic checks and no calendar limit for typical E-Jet operations. Ciò consente di utilizzare l’aereo con tempi di inattività minimi.

L’E190-E2 e l’E195-E2, entrambi parte della famiglia E-Jets E2, sono stati progettati utilizzando più di 20 milioni di ore di esperienza maturate dalla prima generazione di E-Jets, garantendo che gli aerei E2 siano moderni e avanzati, conservando tuttavia la maturità e l’affidabilità degli aerei della generazione precedente. L’E-Jet di prima generazione è uno dei jet commerciali di maggior successo del settore e continua a operare in tutto il mondo, con più di 80 compagnie aeree in 50 paesi e più di 1.700 unità consegnate”, afferma Embraer.

“Singapore è il centro nevralgico per gli Embraer services e supporta le operazioni nell’Asia – Pacifico. Oltre al personale con sede a Singapore, la Società dispone di un Regional Distribution Centre nella Changi Airport’s free trade zone. Recentemente, Embraer e CAE hanno annunciato l’istituzione di un state-of-the-art E2 full flight simulator e di un pilot training program a Singapore, che inizierà nel 2023. Il full flight simulator avrà sede presso il Singapore-CAE Flight Training Center, situato presso il SIA Training Centre“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)