Austrian Airlines e ÖBB ampliano la loro offerta congiunta “AIRail”

Austrian Airlines e ÖBB ampliano la loro collaborazione di successo con il prodotto “AIRail”, che da dicembre 2014 consente un viaggio rilassato in treno verso l’aeroporto di Vienna. “AIRail” collega i centri delle città di Linz, Salisburgo e Graz con Vienna Airport, da dove i passeggeri possono continuare a volare in tutto il mondo con Austrian Airlines. L’offerta sta diventando sempre più popolare tra i viaggiatori. Per soddisfare la crescente domanda, a partire dal 10 dicembre 2023 la frequenza sulla Western route verrà aumentata a un intervallo di 30 minuti, il che corrisponde a un aumento medio di circa 18 collegamenti al giorno. Ci saranno complessivamente 10 collegamenti giornalieri in entrambe le direzioni per Graz.

Annette Mann, CEO di Austrian Airlines, sottolinea: “Sono convinta che per ogni viaggio, a seconda dei limiti di tempo e di budget individuali, esiste una modalità di trasporto adeguata o la giusta combinazione di modalità. Oltre il 95% dei nostri passeggeri domestici a corto raggio sono passeggeri in transito che vengono a Vienna per volare verso destinazioni in tutto il mondo. Questo è il settore in cui collaboriamo strettamente con ÖBB. Ampliando la nostra offerta “AIRail”, rendiamo i viaggi combinati ancora più attraenti”.

Per i passeggeri di Austrian Airlines, il viaggio verso Vienna Airport diventerà ancora più confortevole con l’aumento della frequenza, con fino a oltre 50 collegamenti al giorno disponibili sulle rotte da e per Linz e Salisburgo. Con “AIRail” i passeggeri possono raggiungere tutte le destinazioni Austrian Airlines con un solo biglietto. Oltre alla facile prenotazione, incluso il check-in su austrian.com, i viaggiatori beneficiano anche di una garanzia di coincidenza in caso di ritardi dei treni o incidenti

Andreas Matthä, CEO di ÖBB, aggiunge: “Con l’offerta ampliata “AIRail”, offriamo maggiori opportunità di combinare un volo in modo flessibile ed ecologico con un viaggio in treno in Austria. Con un massimo di 50 collegamenti Railjet al giorno da e per Linz e Salisburgo e 10 collegamenti Railjet da e per Graz, il treno è ideale per viaggiare verso Vienna Airport”.

Nell’ambito del programma Miles & More, gli ospiti di Austrian Airlines possono accumulare miglia oltre al volo anche per le tratte “AIRail”. I passeggeri dei treni ÖBB Railjet beneficiano della connessione Wi-Fi gratuita e di uno snack voucher che può essere riscattato nel ristorante del treno. Gli ospiti della Austrian Business Class godono del comfort della first class sul treno e hanno anche accesso gratuito alla lounge ÖBB prima della partenza. Maggiori informazioni su AIRail sono disponibili su https://www.austrian.com/at/de/airrail-zug-und-flug.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)