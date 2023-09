KLM apre Crown Lounges rinnovate a Toronto e Houston

KLM ha recentemente aperto due lounge rinnovate negli aeroporti di Toronto (Canada) e Houston (Stati Uniti). “Insieme alle lounge a Schiphol Airport Amsterdam, queste sono le uniche Crown Lounge di KLM in tutto il mondo. Il rinnovamento di queste lounge fa parte della strategia più ampia di KLM.

Con la ristrutturazione delle due lounge all’interno delle KLM Crown Lounges, KLM vuole offrire ai propri clienti le lounge più attraenti del mondo, enfatizzando comfort e comodità, il tutto in un ambiente KLM riconoscibile e affidabile.

Per la ristrutturazione di entrambe le lounge sono stati scelti mobili e infissi confortevoli, eleganti ed ergonomici realizzati con elementi sostenibili e materiali circolari. Le lounge sono riconoscibili grazie al blu KLM e all’uso di colori caldi e naturali. Inoltre, come anche nelle lounge di Schiphol, sono esposte le Delftware miniature houses di KLM. Nelle lounge sono state create diverse aree salotto per i clienti. Possono scegliere di lavorare tranquillamente in un’area di lavoro più appartata o optare per più attività altrove nella lounge. I clienti possono anche gustare ciò che offre il buffet, con opzioni personalizzate a seconda dell’ora del giorno”, afferma KLM.

Molte persone hanno partecipato alle inaugurazioni di entrambe le lounge, tra cui dipendenti di agenzie di viaggio, influencer, media statunitensi e canadesi, rappresentanti aeroportuali, colleghi di Delta e partner AFKL. Marleen van de Pol (VP Customer Experience) ha inaugurato ufficialmente entrambe le lounge.

“Siamo molto soddisfatti della risposta positiva da parte di clienti, agenti e partner che hanno festeggiato con noi l’inaugurazione. Gli investimenti in lounge esclusive nelle international stations sono la pietra angolare per migliorare l’esperienza premium del cliente, in linea con il nostro impegno di investire nella nostra nuova World Business Class e nella nostra Premium Comfort cabin recentemente introdotta. Le lounge brandizzate rafforzano il legame con i nostri clienti nel mantenere la promessa del nostro brand di creare esperienze memorabili”, afferma Marleen van de Pol, VP Customer Experience.

“KLM offre 81 voli ogni settimana verso destinazioni americane, tra cui New York, Atlanta, Austin, Washington, Las Vegas, San Francisco e Los Angeles. Houston viene visitata 6 volte a settimana. KLM vola 36 volte a settimana verso le 5 destinazioni canadesi Toronto, Calgary, Vancouver, Edmonton e Montreal. Toronto viene visitata 13 volte a settimana”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)