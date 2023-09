Il nuovo Rolls-Royce engine per hybrid-electric flight completa con successo il primo fuel burn

Una nuova Rolls-Royce small gas turbine, sviluppata appositamente per l’hybrid-electric flight, ha completato con successo il suo primo fuel burn. “Il motore è stato progettato utilizzando una nuova combustion technology per produrre ultra-low emissions e questo risultato significativo conferma l’efficacia della compact, power-dense turbine, che sarà integrata in un light-weight turbogenerator system.

Il complete turbogenerator system è in fase di sviluppo per l’Advanced Air Mobility (AAM) market. Ciò include electrical vertical take-off and landing (eVTOL) o electric short take-off and landing (eSTOL) aircraft per Urban Air Mobility (UAM) and commuter aircraft applications fino a 19 posti. La turbina a gas in prova ha anche potenziali applicazioni negli helicopter, auxiliary power unit (APU) and defense markets”, afferma Rolls-Royce.

Matheu Parr, Customer Director, Electrical, ha dichiarato: “Rolls-Royce sta sviluppando all-electric and hybrid-electric power and propulsion systems per l’Advanced Air Mobility market. Il primo fuel burn della nostra brand-new small gas turbine rappresenta un significativo passo avanti, con fasi di successo durante tutto il test, dall’accensione allo spegnimento del sistema.

Questo risultato significativo segue il rapido tempo di sviluppo della nuova turbina a gas, dal concept freeze al ‘pass to test’ in meno di 2 anni. Il turbogenerator system consentirà ai nostri clienti di estendere le rotte che l’electric flight può supportare e significa che più passeggeri potranno viaggiare più lontano su aerei a basse e potenzialmente net zero emissions”.

“Il turbogenerator system completerà il Rolls-Royce electrical propulsion portfolio, fornendo una on-board power source con offerte di potenza scalabili tra 500 kW e 1.200 kW, consentendo un range esteso con sustainable aviation fuels e successivamente, non appena sarà disponibile, attraverso la combustione dell’idrogeno. Ciò aprirà nuove rotte più lunghe di quelle che gli electric battery powered aircraft possono supportare oggi.

Lo sviluppo della turbogenerator solution riunisce le capacità di Rolls-Royce nella progettazione di lightweight high-speed rotating electric machines e gas turbines altamente efficienti, combinate con l’esperienza per integrarle a livello di sistema e piattaforma.

Le strutture e gli equipaggiamenti di test, comprendenti 14 sottosistemi in totale, sono state progettate, acquistate e costruite – o adattate – da un team globale in un tempo record di poco meno di un anno. L’impostazione del test comprende componenti di base come valvole e tubi flessibili e sottosistemi su misura come fuel injection systems, oil and ventilation systems, engine mount and water brake, che sono stati adattati ai requisiti di test specifici per questa nuova tecnologia.

I primi test hanno aiutato il team a sviluppare conoscenze altamente rilevanti e a generare dati reali per verificare gli attributi tecnici chiave del progetto. Ciò consentirà adattamenti progettuali per la prossima serie di test, spingendo infine verso la maturità di un certified engine con performance di livello mondiale per questo nuovo segmento di mercato”, prosegue Rolls-Royce.

Matheu ha aggiunto: “Con questo risultato abbiamo dimostrato di poter applicare la nostra esperienza a nuovi progetti e di essere in grado di testarli in tempi molto rapidi. Questa capacità aiuterà Rolls-Royce a fornire i prodotti che ci aiuteranno nel nostro percorso verso net zero entro le ambiziose scadenze del settore del mercato dell’Advanced Air Mobility market”.

“Il turbogeneratore può essere utilizzato in serial or parallel hybrid applications. È particolarmente adatto per ricaricare le batterie e fornire energia direttamente alle electrical propulsion units e consente quindi agli aerei di passare da una fonte di alimentazione all’altra durante il volo. La ricerca e lo sviluppo di questa tecnologia sono parzialmente finanziati dal German Ministry for Economic Affairs and Climate Action.

Rolls-Royce sta sviluppando complete power and propulsion systems per all-electric and hybrid-electric applications. Il portfolio comprende la tecnologia più recente, da power generation and energy storage, passando per power electronics and control systems, fino agli electric motors”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)