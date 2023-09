News Brevi – 27.09.2023

AEROPORTI DI PUGLIA: ITA AIRWAYS RIPRISTINA I COLLEGAMENTI PER LINATE DA BARI E BRINDISI – Ripristinato il collegamento con Milano Linate da Brindisi e da Bari. La decisione è stata presa nelle ultime ore dalla compagnia aerea ITA Airways, anche alla luce dell’attività messa in campo da Aeroporti di Puglia, che non ha mai smesso di interloquire con il vettore, perché le frequenze fossero mantenute anche per la stagione invernale. “In questi giorni – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – non abbiamo mai smesso di lavorare al fianco della compagnia, perché si potesse ripristinare un collegamento utile per il territorio pugliese. Abbiamo operato con il massimo riserbo per una operazione che è andata a buon fine e per questo ringrazio il vettore per essere venuti incontro alle richieste della Puglia. Intanto sono felice di confermare che le interlocuzioni commerciali proseguono con l’obiettivo di rafforzare la connettività con Roma, compatibilmente con la capacità operativa di ITA e le regole di incentivazione della compagnia stessa”.

AEROPORTI DI PUGLIA: A BREVE ATTERRERA’ A FOGGIA UN EMBRAER DI LUMIWINGS – Atterrerà nei primi giorni di ottobre nell’aeroporto Gino Lisa di Foggia un nuovo aeromobile che entrerà nella flotta della compagnia aerea Lumiwings. Si tratta di un Embraer 190-200 IGW, aeromobile di nuova generazione con una configurazione comoda ed elegante, con costi di esercizio ottimali, capace di trasportare 118 passeggeri. L’aereo coprirà le attuali tratte domestiche ed eventuali future tratte europee d’oltralpe. L’aeromobile sarà operativo sin da subito per servire le rotte annuali di Milano e Torino, che restano in piedi dopo il termine della programmazione estiva che includeva anche il Catania (chiuso da poco) e il Verona che termina a fine mese.

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO CON ELICOTTERO HH-139B IN SARDEGNA – Nel tardo pomeriggio di ieri, un elicottero HH-139 B dell’80° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari), è intervenuto per recuperare e soccorrere da uno scoglio al largo di Scivu nel comune di Arbus (SU), costa sud occidentale della Sardegna, un uomo di circa 72 anni, di origine tedesca, mentre faceva kitesurf. L’uomo, in difficoltà a causa del vento, era finito sullo scoglio durante l’attività sportiva. La richiesta di aiuto da parte dei suoi compagni e da alcune persone presenti sulla spiaggia, è arrivata alle autorità facendo così scattare immediatamente le procedure di emergenza. Il Rescue Maritime Sub Center di Cagliari ha coordinato con il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che intorno alle ore 17 10 ha disposto il decollo di uno dei mezzi aerei in prontezza in quel momento e adeguato al tipo di emergenza, ovvero l’elicottero del soccorso aereo della base aerea sarda di Decimomannu. L’equipaggio, un team specializzato composto da piloti, operatore di bordo e aerosoccorritore, è decollato dalla base sarda e dopo aver raggiunto il natante, calato l’aerosoccorritore con verricello, ha eseguito il recupero – sempre con il verricello in braga doppia. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’intervento si è concluso alle 19:45 con il ritorno alla base. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE PER NATALE TARIFFE A PARTIRE DA €24,99 – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (27 settembre) una promozione natalizia con tariffe disponibili a partire da soli €24,99 per viaggi compresi tra il 15 dicembre e il 7 gennaio. In Ryanair non è mai troppo presto per un affare natalizio e non c’è niente di meglio che tornare a casa per riunirsi con la famiglia e gli amici a Natale o pianificare un viaggio con i propri cari in un posto speciale per una vacanza natalizia che non dimenticheranno mai. Queste tariffe sono disponibili dal 26 settembre al 31 ottobre solo sull’app / sito web di Ryanair”. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare un regalo di Natale anticipato per i propri clienti con il lancio della promozione con tariffe disponibili a partire da €24,99 per viaggi compresi tra il 15 dicembre e il 7 gennaio. In Ryanair non è mai troppo presto per un affare natalizio, quindi senza intaccare il budget destinato ai regali, prenotate subito il vostro volo su Ryanair.com per le prossime festività”.

IL PRESIDENTE ENAC ALL’APERTURA DEL 4° CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE UGL – TRASPORTO AEREO – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma interviene in apertura del 4° Congresso della Federazione Nazionale UGL – Trasporto Aereo: “L’Enac è da sempre in prima linea per garantire oltre alla sicurezza del volo, la tutela dei diritti dei passeggeri e dei lavoratori del comparto aereo. Negli ultimi 25 anni il trasporto aereo è cambiato radicalmente anche grazie alla spinta della liberalizzazione del mercato e alla concorrenza tra imprese. Sono sempre stato convinto, però, che la liberalizzazione non debba toccare i lavoratori, ma anzi, deve tutelarli, anche dal punto di vista salariale, dando loro il giusto riconoscimento in quanto i lavoratori sono il vero valore del settore”.

CEBU PACIFIC ENTRA IN UNA CFM56-5B ENGINE MAINTENANCE PARTNERSHIP CON LUFTHANSA TECHNIK – Cebu Pacific, una delle principali compagnie aeree low cost nella regione dell’Asia del Pacifico, e Lufthansa Technik AG hanno recentemente firmato un Engine Maintenance Services contract. In base al nuovo contratto, Lufthansa Technik fornirà Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Services per tre Cebu Pacific CFM56-5B engines insieme a Cyclean® Engine Wash e Aircraft Transition Services (ATS) per due A320ceo. Shevantha Weerasekera, Cebu Pacific Vice President of Engineering & Fleet Management, ha commentato: “Lufthansa Technik ci ha dato la certezza che i nostri aerei saranno ben curati dal miglior engine repair service provider al mondo. Con il solido piano di espansione volto ad aumentare il leasing della A320ceo and A320neo fleet size e le rotte internazionali verso più paesi, abbiamo bisogno di un partner affidabile per raggiungere insieme i traguardi di successo. Non vediamo l’ora di essere pienamente supportati attraverso questa partnership”. Konstantin Stathopoulos, Vice President Corporate Sales Northeast Asia at Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Cebu Pacific ci riconosce come partner strategico nel loro piano di crescita. Ci impegniamo a fornire un supporto eccezionale e siamo ansiosi di soddisfare le loro esigenze. Inoltre, stiamo esplorando attivamente le opportunità per espandere la nostra collaborazione con Cebu Pacific offrendo component support, digitalization e altre customized cutting-edge solutions all’avanguardia, in base alle esigenze operative di Cebu Pacific”. La collaborazione tra Cebu Pacific e Lufthansa Technik testimonia l’impegno della compagnia aerea nell’investire in world-class maintenance services e nel garantire il massimo livello di sicurezza ed efficienza operativa per i suoi passeggeri.

IBERIA AIRPORT SERVICES: PERPLESSITA’ SULLA DECISIONE DI AENA RIGUARDO LE NUOVE GARE PER L’HANDLING – In un proprio comunicato, Iberia informa: “Iberia esprime la sua perplessità sull’esito delle gare di Handling per la fornitura di servizi di rampa a clienti terzi negli aeroporti spagnoli. La qualificazione e la competitività dimostrate da Iberia Airport Services, che negli ultimi sette anni ha realizzato una profonda trasformazione e ha continuato ad aggiungere in modo significativo nuovi clienti al suo portafoglio con un alto grado di soddisfazione, non si è riflessa nel risultato di questo concorso. Negli aeroporti in cui la licenza non è stata rinnovata – Barcellona, Maiorca, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Tenerife Sud, Ibiza e Bilbao -, Iberia Airport Services opera con tassi di puntualità superiori al 99,5%, molto più alti di quanto richiesto dalla specifiche e con un alto grado di soddisfazione del cliente. L’offerta economica di Iberia Airport Services in tutti questi aeroporti comprendeva sconti sostanzialmente più elevati rispetto al concorso precedente, in cui Iberia aveva ottenuto una licenza per tutti questi aeroporti. Iberia Airport Services si è impegnata a investire oltre 120 milioni di euro in nuove attrezzature, a rinnovare oltre l’80% della sua flotta con veicoli elettrici e a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2025 in tutti gli aeroporti, dimostrando l’assoluto impegno di Iberia per la sostenibilità. L’offerta di Iberia in termini tecnici ha superato i requisiti inclusi nelle specifiche di Aena, accreditando la disponibilità di tutti i certificati (innovazione, qualità, sicurezza e sostenibilità) valutati nella gara. Iberia avvierà tutte le procedure necessarie per rivedere i punteggi del concorso in ogni aeroporto in cui non ha ottenuto una delle licenze e intraprenderà le azioni appropriate”.

DELTA: SUMMER DEICING BOOT CAMP A MSP – Delta informa: “Quando si entra nella Delta’s deicing facility di Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP), uno striscione proclama con orgoglio: ‘Home of the world’s best deicers’. Il segno è un messaggio di mobilitazione non solo per i deicer di MSP, ma per tutti i deicer di Delta, indipendentemente da dove si trovino. Il personale Delta di tutte le aree operative, dall’Alaska alla Florida, si riunisce ogni estate a MSP per apprendere le tecniche e i protocolli più recenti per lo sghiacciamento degli aerei. I Delta’s deicing teams presso MSP portano molta esperienza. Più di 250 dipendenti Delta presso MSP hanno ricevuto formazione sui dispositivi. Durante la stagione invernale 2022/2023, sono stati sghiacciati 14.040 aerei in partenza presso MSP – più del 20% dei 65.538 voli Delta totali durante l’operazione, molto più di qualsiasi altra stazione. L’hub di Delta presso il Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) ha visto sghiacciare 8.255 aerei Delta, mentre a Salt Lake City International Airport (SLC) i team Delta hanno sghiacciato 8.160 aerei. Questa esperienza, unita a strutture ben equipaggiate, è il motivo per cui il Delta’s Airport Customer Service Learning and Development team ospita il suo summer deicing boot camp presso MSP, riunendo circa 400 deicing experts provenienti da tutte le operazioni Delta per istruzione e formazione”. “I deicers utilizzano una combinazione di acqua calda e glicole propilenico. Il glicole propilenico ha un punto di congelamento più basso e assorbe acqua. Miscelando il glicole propilenico con l’acqua, il punto di congelamento del fluido miscelato è inferiore a quello della sola acqua e consente a neve e ghiaccio di cadere dall’aereo e ne impedisce il riaccumulo. Presso MSP, la miscela di acqua e glicole propilenico che scorre dall’aereo al suolo confluisce in uno speciale sistema di drenaggio che confluisce nei serbatoi. Il fluido viene quindi distillato, separando l’acqua dal glicole propilenico. Il glicole propilenico viene poi raffinato in modo da poter essere utilizzato per altri scopi. Dopo aver completato le sessioni, i tirocinanti – ora trainers – tornano ai loro aeroporti di origine, dove trasmettono le loro conoscenze ed esperienze a centinaia di persone Delta”, conclude Delta.

CIRRUS AIRCRAFT CELEBRA L’APERTURA DEL SUO INNOVATION CENTER – Cirrus Aircraft ha annunciato oggi l’inaugurazione del suo Innovation Center situato presso il suo headquarters a Duluth International Airport (KDLH), Minnesota. L’Innovation Center è dedicato allo sviluppo dell’innovazione che supporta i prodotti e i servizi di Cirrus Aircraft. Cirrus Aircraft ha fornito investimenti significativi per trasformare l’edificio di 189.000 piedi quadrati in un centro di innovazione all’avanguardia. Le funzionalità dell’Innovation Center includono un Material and Processes Lab più ampio, un nuovo Integration Test Lab, un upgraded Advanced Design & Development Lab, nuove environmental equipment and testing capabilities, nonché un significativo aumento dello spazio per lo sviluppo e i test. Inoltre, l’Innovation Center offre spazi di lavoro flessibili e collaborativi e servizi per fornire un optimal team environment. “Queste nuove strutture e capacità consentono ai nostri ingegneri, tecnici e ricercatori di progettare, sviluppare e certificare più rapidamente la nostra prossima generazione di prodotti Cirrus in un ambiente connesso e sinergico”, ha affermato Ken Harness, Senior Vice President of Product Development of Cirrus Aircraft. “L’Innovation Center è un’incredibile pietra miliare aziendale che supporta lo sviluppo futuro dei prodotti Cirrus Aircraft”, ha affermato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus Aircraft. “Continuiamo a investire nell’azienda e nella città di Duluth con l’apertura dell’Innovation Center. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner per rinnovare l’edificio e assumere più ingegneri e tecnici per unirsi alla nuova struttura a Duluth”. Dal 2022 si sono aggiunti oltre trenta ingegneri e tecnici, superando ormai le 300 persone presso l’Innovation Center.

IL POLAND MINISTER OF DEFENSE VISITA IL BOEING APACHE SITE – Boeing ha ospitato lunedì il Poland’s Minister of National Defense Mariusz Blaszczak e la sua delegazione presso il sito Boeing di Mesa, Arizona. Il ministro ha incontrato i leader Boeing e ha visitato la linea di produzione dell’AH-64 Apache, per celebrare la recente selezione dell’Apache in Polonia. L’anno scorso la Polonia ha annunciato l’intenzione di acquisire 96 nuovi Apache attack helicopters, seguita dall’approvazione dell’U.S. Government per il Foreign Military Sale nell’agosto 2023. Essendo l’elicottero d’attacco più capace e versatile al mondo, l’AH-64 Apache migliorerà l’interoperabilità della Polonia con l’U.S. Army e le nazioni della NATO. “Stiamo lavorando a stretto contatto con entrambi i governi per finalizzare questa vendita e non vediamo l’ora di consegnare il primo Apache alla Polonia”, ha affermato Heidi Grant, president of Business Development for Boeing Defense, Space and Security. “La Polonia diventerà il secondo operatore Apache al mondo, dopo l’U.S. Army”. Boeing costruisce l’AH-64 Apache da oltre 40 anni a Mesa, Arizona, ed è in grado di consegnare 80 Apache all’anno dalla sua moderna struttura. Attualmente sono più di 1.290 gli Apache che operano in tutto il mondo supportati da Boeing Global Services. L’azienda ha un’impronta diversificata nello stato, compreso lo sviluppo di rotorcraft technologies e la produzione di composite and electrical subassemblies. Boeing Mesa impiega più di 4.800 dipendenti e collabora con 250 fornitori nello stato dell’Arizona. “Il nostro team è onorato di ospitare il ministro Blaszczak e grato per la fiducia che la Polonia ha riposto nell’AH-64 Apache per soddisfare le proprie esigenze di sicurezza nazionale”, ha affermato Kathleen Jolivette, vice president and general manager, Vertical Lift. “Questo è un passo positivo verso la Polonia, che diventa un nuovo cliente a operare l’Apache”.

CYBERTECH EUROPE TORNA A ROMA IL 3 E IL 4 OTTOBRE 2023 – In seguito al successo della quinta edizione nel 2022, Cybertech Global, la principale piattaforma mondiale di networking B2B e organizzatore di eventi per l’industria della cybersecurity, in partnership con Leonardo, player globale nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, annunciano oggi i relatori di Cybertech Europe 2023. La sesta edizione si terrà il 3 e 4 ottobre 2023 presso il Centro Convegni La Nuvola a Roma (Viale Asia, 40/44) con un ampio spazio espositivo, conferenze e sessioni dedicate, il tutto alla presenza dei più autorevoli leader nell’ambito della cybersicurezza in Italia e nel mondo. In questo settore, solo nel nostro Paese, i dati dimostrano una rapida crescita del mercato (+18%), ma anche un incremento delle minacce (+8,4%). Per questo motivo, Cybertech Europe 2023 offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire in due giornate le strategie e soluzioni dei maggiori esperti e aziende leader nel settore, creando anche nuove opportunità di business. Il Cybertech Europe 2023 riunirà i principali protagonisti nel settore della cybersicurezza, tra cui leader globali, esperti, decision maker, CISO e dirigenti, provenienti dall’Europa e dal mondo. Inoltre, start-up innovative presenteranno le loro ultime tecnologie. Tra i relatori di spicco figurano Guido Crosetto, Ministro della Difesa italiano; Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo; Mauro Macchi, CEO di Accenture; Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni; Eva Chen, CEO e Co-Fondatrice di Trend Micro. Diversi enti e organizzazioni europee parteciperanno a Cybertech Europe 2023, tra cui la Commissione Europea, la NATO, l’Agenzia Europea per la Difesa (EDA), l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), l’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), l’Organizzazione europea per la Cybersicurezza (ECSO), la Women4Cyber Foundation e altre ancora.